Empezó el trabajo en la ruta A012 y se abrirán tres frentes de obra en el Gran Rosario

El proyecto inicial comprende un corte de tránsito pesado durante meses en el cruce con la ruta nacional 34, cerca de Ybarlucea

A partir de un acuerdo con autoridades nacionales, este jueves empezó la reparación de la ruta A012 con un plazo de ejecución de ocho meses para cerrar la primera etapa de acondicionamiento. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto en el que se anunció la implementación de tres frentes de trabajo para mejorar la circulación por el Gran Rosario .

La firma del acta se llevó a cabo en el paraje Vicente Echeverría , sobre el cruce con la ruta nacional 34 . Se trata del punto principal de intervención con tareas de bacheo y otras acciones mediante el desembolso de 5.000 millones de pesos , tras la licitación realizada el año pasado.

En el cierre de la presentación, Pullaro consideró que el traspaso por 20 años "era la única manera de resolver el problema" de la falta de mantenimiento de un ruta clave en el mapa productivo de Argentina. "Tranquilamente nos podríamos haber quedado reclamando, gritando. Podríamos hacer bajado los brazos y decir que le corresponde al gobierno nacional arreglarla", comentó.

Luego de la licitación que ganó la empresa Pose , el primer paso de la restauración requiere un corte del tránsito pesado en el cruce de las rutas nacionales A012 y 34 . El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico , estimó que esta restricción se implementará durante "dos o tres meses", de modo que habrá una sobrecarga de camiones en otros corredores.

El funcionario detalló que los vehículos livianos podrán seguir utilizando el camino cercano a Roldán e Ybarlucea a través de un desvío coordinado entre la contratista y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Con respecto a los camiones, anticipó que deberán utilizar la avenida Circunvalación hasta que se restablezca la circulación en ese sector del noroeste del Gran Rosario.

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El exsenador del departamento General López añadió que la próxima semana se abrirá un segundo frente de obra en San Lorenzo. El tercer punto de trabajo se ubicará en el área de Pueblo Esther, casi en el extremo opuesto del anillo vial.

Enrico planteó que el 60 % de las tareas proyectadas se realizarán en el cruce con la ruta 34. No obstante, subrayó que la restauración a nivel general es compleja por las características de la A012. Entre otras cuestiones, indicó que en los 67 kilómetros de extensión hay intersecciones con cinco corredores nacionales, cuatro provinciales, el arroyo Saladillo y ocho líneas de ferrocarril.

El primer paso hacia una solución a largo plazo

"Si el día de mañana, esta reparación no se sostiene con un esquema de mantenimiento, esto se va a romper en cuatro o cinco años", advirtió el ministro. Así insistió en que Santa Fe se hará cargo de implementar una solución de fondo mediante la planificación vial de todo el circuito de ingreso a puertos para el traslado de cargamentos.

Pullaro reforzó el argumento sobre la proyección a largo plazo cuando le tocó cerrar el acto. "Nuestra producción, fundamentalmente la logística, va reducir costos. Vamos a poder producir mucho más y, por ende, vamos a generar empleo, crecimiento ecónomico. Ese círculo virtuoso nos va a permitir mirar al futuro", manifestó.

El gobernador sostuvo que la cesión del mantenimiento por parte del Poder Ejecutivo nacional no sólo beneficiará a la provincia. Al respecto, afirmó: "Esta es una ruta trascendental para nosotros y para el sistema productivo de la República Argentina. Por nuestros puertos sale el 70 % de la produccion".

Finalmente, el jefe de la Casa Gris insistió en que el traspaso era la mejor opción para abordar la cuestión y asumió el costo económico que eso implica. "No es que nos sobra plata. Lo hacemos porque estamos convencidos de que es la única manera de resolver este problema", aseveró.

Reacción positiva en Roldán e Ybarlucea

Por otro lado, el mandatario provincial dijo que el "Estado tiene que articular con el sector privado para llevar adelante los cambios y transformaciones que necesita la estructura productiva" del país. De inmediato, añadió que el proyecto de reacondicionamiento se inscribe en el marco de políticas contracíclicas durante un momento muy duro y dificil de la economía nacional".

Finalmente, las autoridades locales asistieron al acto y expresaron su conformidad con el acuerdo que permite usar fondos provinciales para arreglar la A012. El presidente comunal de Ybarlucea, Jorge Massón, opinó que se trata de una "gran solución por parte de la provincia" y anunció que impulsará obras para iluminar la ruta nacional 34.

A su turno, el intendente de Roldán, Daniel Escalante, enfatizó que las reparaciones también son muy importantes en materia de seguridad vial dentro de una zona que tuvo "innumerables" siniestros viales con personas fallecidas. "Hoy, en honor a todo eso que ha pasado, no solamente estamos haciendo una obra para el sector productivo, estamos haciendo una obra que salva vidas. Eso hay que decirlo también", concluyó.