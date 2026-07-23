"Un poyo rojo" vuelve este domingo al teatro La Comedia.

Una propuesta de teatro físico que dura apenas una hora. Un interesante cruce entre danza, deporte y sexualidad

Dos hombres y una radio en directo en un vestuario se enfrentan, desafían, combaten y se seducen. Esa es la propuesta de "Un poyo rojo" , obra de teatro físico que este domingo 26 de julio, a las 20, vuelve a Rosario para presentare en el teatro municipal La Comedia de Mitre y cortada Ricardone.

La obra se propone como un interesante cruce entre danza, deporte y sexualidad. Una propuesta que, a partir del lenguaje corporal, explora los límites del lenguaje contemporáneo, respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones. Una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad.

"Un poyo rojo es una mezcla de acrobacia y comicidad. Naiff, kitch, poncif, o cualesquiera que sus múltiples lecturas pueda arrojar, es sin embargo un impactante abanico al respecto de las posibilidades físicas y espirituales del ser humano", sostienen sus responsables.

Sobre el escenario, los artistas Alfonso Barón y Luciano Rosso. Los coreógrafos encargados de la obra son Nicolás Poggi, Luciano Rosso y Alfonso Barón. El diseño de luces es responsabilidad de Hermes Gaido, en tanto que la dirección recae en Hermes Gaido.

Las entradas anticipadas están en venta en la boletería del teatro y en 1000tickets.com.ar