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Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que cada vez está mejor"

El entrenador del Canalla analizó el desarrollo del encuentro ante Universidad Central y se refirió al once titular que se perfila para jugar ante Tigre

29 de abril 2026 · 10:12hs
Jorge Almirón logró su segundo triunfo en Copa Libertadores al mando de Central

Marcelo Bustamante / La Capital

Jorge Almirón logró su segundo triunfo en Copa Libertadores al mando de Central

Central le ganó 3-0 a Universidad Central de Venezuela en un encuentro trascendental en la lucha por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ignacio Ovando, Ángel Di María y Enzo Copetti fueron los goleadores de la noche.

En la previa al partido entre argentinos y venezolanos, Independiente Del Valle derrotó por 3-2 a Libertad en Paraguay con un hattrick de ex Newell's "Cocoliso" González. Esta victoria obligaba al club rosarino a llevarse los 3 puntos de su visita de Caracas con la misión de seguir peleando por el liderazgo de la zona.

Con estos resultados, el Canalla quedó puntero en el Grupo H con 7 puntos, igual cantidad de puntos que tiene Independiente Del Valle pero con mejor diferencia de gol. La importancia de este triunfo es tal que, si gana el partido del próximo martes ante Libertad y UCV pierde ante el conjunto ecuatoriano, el equipo dirigido por Jorge Almirón sacaría su boleto a la próxima instancia del certamen internacional.

>> Leer más: El uno x uno de Central: Ángel Di María, ese as de espadas que juega más con la cabeza que con el físico

Las declaraciones de Jorge Almirón

Almirón expresó su alegría por el resultado conseguido: "Estoy muy contento, no es fácil ganar 3-0 en la Copa Libertadores de visitante. Esta cancha siempre que vine me costó muchísimo, pudimos ser contundentes y después manejar más la pelota".

Sin embargo, el entrenador destacó el punto de quiebre después de abrir el marcador: "Al inicio estaba complicado el partido, no le encontrábamos la vuelta a la cancha. Después del gol nos tranquilizamos, empezamos a jugar y se abrió bastante mejor el juego".

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"Lo ganamos con contundencia, ellos tuvieron una sola jugada que Jeremías (Ledesma) tuvo el mano a mano, que tapa y era el 1-2 y era volver a sufrir. Salvó esa, mantuvo la ventaja y eso nos ayudó para estar tranquilos, y terminar con un 3-0". Además, elogió el desempeño grupal: "Estoy contento porque en general todos rindieron bien".

Por otro lado, se refirió al cambio de Julián Fernández en el entretiempo: "Salió por una molestia pero no es nada grave, fue por precaución y un cambio para protegerlo".

Estoy muy contento, no es fácil ganar 3 a 0 de visitante en la Copa Libertadores Estoy muy contento, no es fácil ganar 3 a 0 de visitante en la Copa Libertadores

Por último, el DT dio un indicio del equipo que pondrá en cancha contra Tigre el próximo domingo: "Tenemos un buen grupo de jugadores, se está armando un equipo que está cada vez mejor, ahora a descansar y el domingo cumplir con un compromiso de local, donde le va a tocar jugar a varios chicos que no vienen jugando, varios jóvenes de Reserva y es una linda oportunidad para que los vaya conociendo la gente. Después los que vienen con más minutos les tocará esperar para jugar el martes con Libertad porque es poco tiempo de recuperación".

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