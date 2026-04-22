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Frank Kudelka, después del choque: "Lo importante es que los chicos de la moto están bien"

El técnico de Newell's cumplió con los trámites de rigor en la seccional y partió hacia Bella Vista para dirigir el entrenamiento del equipo

22 de abril 2026 · 10:47hs
Frank Kudelka cumplió con los trámites de rigor en la Seccional 2ª tras el choque de esta madrugada en Echesortu

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Frank Kudelka cumplió con los trámites de rigor en la Seccional 2ª tras el choque de esta madrugada en Echesortu
Frank Kudelka sube a su auto para encarar hacia Belle Vista

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Frank Kudelka sube a su auto para encarar hacia Belle Vista

Al terminar con los trámites judiciales por el choque que protagonizó este miércoles a la madrugada, el director técnico de Newell’s Old Boys, Frank Kudelka, se retiró de la seccional 2ª y encaró hacia el predio de Bella Vista, donde lo esperaba para entrenar el equipo de primera división.

“Estoy agradecido por la preocupación de todos. Tuve un accidente de tránsito, me chocaron en una esquina y cumplí con todos los trámites de estos casos. Me comuniqué con los chicos que iban la moto y por suerte están bastante bien gracias a Dios, eso es lo más importante”, señaló Kudelka apenas puso en un pie fuera de la comisaría de Paraguay al 1100.

Cuándo los periodistas que lo aguardaban en la calle le preguntaron cómo fue el choque en Alsina y Córdoba, Kudelka expresó: “No sé (qué pasó). Yo voy muy temprano a trabajar. Eran las 6 de la mañana. El semáforo estaba en intermitente. Son cosas que pasan. Fue un incidente no previsto. Ahora me voy para Bella Vista para el entrenamiento”.

>> Leer más: Frank Kudelka chocó con su automóvil contra una moto en Alsina y Córdoba

De la Seccional 2ª a Bella Vista

El técnico de Newell’s prefirió no crear una polémica sobre el tiempo (en realidad, fueron unas 4 horas) que permaneció demorado en la seccional 2ª para cumplir con todos los protocolos en casos de un siniestro vial con lesionados.

kudelka auto
Frank Kudelka sube a su auto para encarar hacia Belle Vista

Frank Kudelka sube a su auto para encarar hacia Belle Vista

“Es entendible la demora (para cumplir con el protocolo). Al contrario, estoy agradecido al personal policial que pudo hacer todo lo que correspondía en tiempo forma. Lo más importante es que la pareja (que iba en la moto) está muy bien, eso es lo importante, y seguiré comunicándome con ellos”, concluyó el entrenador de La Lepra antes de subirse a su auto y salir hacia Bella Vista.

>> Leer más: El Colo Ramírez volvió al gol, la razón de ser del nueve y el motivo por el que Newell's lo trajo

Cómo fue el choque de Frank Kudelka

El siniestro vial que involucró al DT rojinegro sucedió este miércoles alrededor de las 6. Según las primeras informaciones, Kudelka iba en su Mercedes Benz por Alsina en dirección al sur y al cruzar Córdoba, esquina que tenía los semáforos en intermitente, fue embestido en la parte trasera por una moto en la que iban un hombre y una mujer jóvenes.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió una lesión en un brazo y el muchacho un golpe en el cuerpo. Ambos fueron asistidos por personal médico de una empresa privada y fueron derivados a un sanatorio privado, pero con lesiones leves.

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