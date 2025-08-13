La Capital | Zoom | teatro

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

13 de agosto 2025 · 17:09hs
La obra Mal de amores vuelve a la cartelera rosarina y es una de las propuestas que podrá verse como parte de la agenda de teatro de este finde

La obra "Mal de amores" vuelve a la cartelera rosarina y es una de las propuestas que podrá verse como parte de la agenda de teatro de este finde

En Rosario, siempre hay mucho teatro. Es principio de mes y muchas salas de la ciudad renuevan su cartelera para agosto. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días, en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 14 al 17 de agosto, esta es la agenda teatral rosarina:

Jueves 14 de agosto

- "Les desnudes". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Apta para mayores de 18 años

Una obra de danza contemporánea. Los cuerpos están siempre en representación. Oscilando en el borde entre lo público y lo privado. Es contenido y al mismo tiempo continente. Se agrupan como moléculas que transitan el espacio y el tiempo explorando los límites de esta relación. ¿Qué es lo que permanece? En escena: Florencia Rivosecchi, Ulises Fernández, Alma de Camaleón, Mariela Herrera, Yanina Silva y Diego Stocco. Dirección: Diego Stocco

Embed

- "Germinal Terrakius". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Actuación y Dirección: Miguel Franchi. La Última de Germinal Terrakius (ES)CENA. Picadas, balones, pizzas, pintas, guiso de lentejas y el Tutorial Electoral.

Embed

Viernes 15 de agosto

- “Litófagas (Burdo Absurdo)”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)
Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Escrito por Aldo Eljatib Amato este espectáculo fue presentado por primera vez ante el público en 1983 en Buenos Aires. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Teatro y es representada año tras año por variados elencos de todas las provincias del país.

En 2017 Aldo Eljatib Amato la reestrenó con una función el 24 de Marzo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta nueva versión, además de la carga ética que tiene el espectáculo en cuanto al compromiso ideológico que propone, la apuesta es estética, dándole un vuelco enfocado en acercar la obra al lenguaje artístico que Aldo Eljatib Amato ha desarrollado, junto a su grupo “El Rayo Misterioso”, en 30 años ininterrumpidos de búsqueda y experimentación.

Embed

Dos señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios, remite a la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando conflictos aún no resueltos.

Actúan Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver. Texto y Dirección: Aldo Eljatib Amato.

- "La rota madre que te parió". 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)
 Próximas funciones: todos los viernes de agosto

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

>> Leer más: Cristina Banegas llega a Rosario con su premiado unipersonal "Molly Bloom"

- "Molly Bloom". ÚNICA FUNCIÓN. 20.30hs. Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

“Molly Bloom” es uno de los personajes femeninos más famosos de la literatura universal. Esposa del protagonista, es la Penélope del “Ulises” de James Joyce. Esa novela que marcó el siglo XX por su forma vanguardista, y que suscita hasta el día de hoy innumerables análisis y estudios, cierra con un monólogo interior de Molly. Ese conocido soliloquio es el que adaptó e interpreta Cristina Banegas en su multipremiado unipersonal.

Dirigida por la música Carmen Baliero, “Molly Bloom” se presenta como “un concierto”, un “viaje vertiginoso” por la mente de la protagonista en esa noche de insomnio, fantasías, asociaciones.

>> Leer más: "Fe ciega" propone una "crítica simpática" a la realidad argentina

- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: todos los viernes de agosto

La obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2024, seleccionada para la Fiesta Nacional del Teatro 2025, vuelve a hacer temporada en Rosario. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan Juan Rodríguez, Juan Nemirovsky y Martín Fumiato, con dirección de Francisco Fissolo y dramaturgia de Juan Rodríguez.

Embed

- "Gauchos reversibles". ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

Estampas del Pre Cosquín. Pancho y Roxy vuelven con más sed de triunfo que nunca para consagrarse en el escenario mayor Atahualpa Yupanqui. ¿Lo lograrán? Una comedia explosiva y desopilante que mezcla humor, música y mucho ritmo festivalero. Elenco: Vicky Olgado y Nico Terzaghi


- "Actores al dente". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Un grupo de actores, viaja a un pueblo lejano para ensayar una nueva obra. Pero lo que parecía un retiro artístico, se transforma en una pesadilla: en el pueblo circula una leyenda sobre una pareja caníbal que cada cuatro años salen en búsqueda de sus victimas. ¿Sobrevivirán al ensayo?Dramaturgia: Andrés Mansilla. Dirección: Agustín Di Martino. Actúan: Victoria Cristiano, Verónica Maraviglia, Alejandro Iacono, Sebastian Camuglia, Damian Costa, Matias Ramonda, Diego Oliva, Claudia Maradona, Laura Morales y Andrés Mansilla.

- "El perfume de Federico". 21hs. Sala La Escalera (9 de julio 324)
Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Comedia negra de José Antonio González. Dos viejas hermanas, María y Cándida, siempre han vivido juntas en la casa familiar y ahora mientras sucede la acción, tienen el presentimiento de que se acerca el final y hay cosas que aclarar, sobre todo en lo que se refiere a Federico, del cual ambas vivieron enamoradas. Actúan Sebastián Tiscornia y José Antonio González

Embed

- “El último artífice”. 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)
Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Un anciano hemiplégico, recluido en un geriátrico, decide eximirse de culpa por su situación. Actúan Héctor Bellomo, Teresa Liol, Adrián Frontera, Raúl Yacopini y Virgina Bellomo. Dirige: Roberto Lattuca.

Embed

- "Yo cuento". 20.30hs. Teatro La Nave (Laprida 1375)
Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Una casa. Una puerta. Tres hermanos. El viento. ¿Que nos aferra al pasado? ¿Qué miedos nos abrazan? Más allá el deseo adormecido, impensable. Y el tiempo… sutil y perseverante, amigo de un letargo absurdo. Afuera las hojas bailan y la vida es música. ¿Qué harías si el viento abre tu puerta y te invita a vivir? Elenco: Facundo Andres – Liliana Tosin – Mirna Platini – Luz Molla. Dramaturgia y Dirección: Soledad Otero

>> Leer más: Franco Torchia revive el café concert y el humor político en "Como nunca... ¡otra vez!"

Sábado 16 de agosto

- "Como nunca... ¡otra vez!". ÚNICA FUNCIÓN. 20.30hs. Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza)

El público y la actualidad lo demandan: Como nunca... ¡otra vez!, el único espectáculo de humor político que se le anima a este gobierno. Un búnker de la felicidad y humor político antifascista.

Franco Torchia, como capocómico, y Juampi Mirabelli, como la primera vedette hombre de la Argentina, protagonizan este desopilante café concert para resistir con humor a la realidad argentina.

Con dirección de Alejandro Tantanian y libro de Liliana Viola, ganadora del Premio Anagrama de Crónica/Fundación Giangiacomo Feltrinelli, el exquisito acompañamiento del maestro Diego Penelas en piano y la colaboración especial en vestuario de Pablo Ramírez, Como nunca... ¡otra vez! sube a escena personajes desopilantes como “la petera presidencial”, la misteriosa “cantante de boleros lésbicos” y el desopilante encuentro entre Dios y la Patria.

- “Mal de Amores”. 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)
Próximas funciones: sábados 23 y 30 de agosto
Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos

Es una comedia dramática que sigue una noche en la vida de Julieta, Ana y Agus, tres amigas que en sus 30 navegan por los desafíos del amor y la lealtad. A medida que Julieta descubre que su novia Sofía le es infiel, la tensión y el humor se entrelazan en una noche de confesiones y secretos. Es una obra inmersiva que se desarrolla en un entorno contemporáneo y sigue a tres amigas, Julieta, Ana y Agus, a través de una noche caótica que revela la complejidad del amor y la amistad.

Dirigida por Luciana Di Pietro, con dramaturgia de Najla Raydan. Actúan Cecili Tesei, Virginia Esparza y Najla Raydan


- "A la gran masa Argentina". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).
Próximas funciones: todos los sábados de agosto
Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos

Una obra de Gustavo Di Pinto y Enrique Gabenara. “A la gran masa argentina” es un racconto escénico de experiencias orales que recorre, con humor y profundidad, una microhistoria del país atravesada por la cultura peronista. Estrenada en 2001, "A la gran masa argentina" ha sido representada de manera ininterrumpida durante más de dos décadas, participando en numerosos encuentros y festivales regionales, nacionales e internacionales.

En 2017 fue distinguida como Mejor Espectáculo de Comedia y recibió la nominación a Mejor Dirección en el 13° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas” de Mar del Plata, Buenos Aires. En 2025, con motivo de celebrar los 30 años de actividad de nuestro colectivo, decidimos volver a escena con A la gran masa argentina.

Direccion general y puesta en escena: Gustavo Di Pinto. Elenco: Lorena Salvaggio, Analia Saccomanno, Laura Fuster, Pablo Fossa, Jorge Ferrucci, Santiago Pereiro, Gustavo Di Pinto

- "AMOR. Nada que entender". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)
Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Vuelve la obra que enamoró a Rosario.BONDI Colectivo Teatral presenta un espectáculo que explora las múltiples formas de amar en un festín de cuerpos y lenguajes que se abrazan. Un viaje sensorial por los laberintos de las pasiones. Actúan: Dannae Abdalla, Angie Ambrogi, Karina Ayerza, Claudio Benítez, Facundo Fernández, Julia Logiódice, Vicky Olgado, Franco Perozzi, José Pierini, Nicolás Terzaghi, Mónica Toquero y Natalia Zatta. Equipo de dirección: Hernán Peña y Cielo Pignatta

>> Leer más: Gimena Accardi y Andrés Gil llegan a Rosario con la obra "En otras palabras"

- "En otras palabras". 20hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)
Otras funciones: domingo 17
Suscriptores de Tarjeta BLC tienen 25% de descuento

En otras palabras cuenta la historia de amor de Juana y Abel, quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas. Una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional. Protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil, con dirección de Nico Vázquez, sobre un texto de Matthew Seager (traducido por Santiago Fernández).



>> Leer más: Julieta Zylberberg llega a Rosario con la aclamada obra "Prima Facie"

- "Prima facie". ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Teatro Lavardén (Sarmiento y Mendoza)

La reconocida actriz Julieta Zylberberg protagoniza "Prima Facie", una obra tan conmovedora como necesaria que llega a Plataforma Lavardén como parte de su gira nacional e internacional. El unipersonal, escrito por la dramaturga australiana Suzie Miller y adaptado y dirigido por Andrea Garrote, propone una experiencia teatral de gran intensidad emocional y artística.

"Prima Facie" pone en escena a una joven abogada penalista especializada en defender a hombres acusados de delitos sexuales. Ella conoce a fondo las reglas del juego judicial y las utiliza con destreza para conseguir absoluciones. Todo en su mundo parece tener un orden claro y profesional… hasta que un hecho inesperado la obliga a repensar todo lo que creía saber sobre la justicia, la verdad y el consentimiento.

- “Las escenas secundarias”. 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)
Próximas funciones: todos los sábados de agosto
Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos

Actúan Vanina Frustagli y Martín Dieguez, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. Una de amor, contada de a fragmentos. “Luego de repente los dos se van. Luego de repente vuelven. Inalterados. Digamos que ahora inalterados. Por ahora inalterados” (Samuel Beckett)

- "Dos solos de danza Butoh". 20.30hs. Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)

Dos Solos de Danza Butoh: “La hija de sueño inquieto”, de Rhea Volij (Argentina) e “Ibuki”, de Makiko Tominaga (Japón). El Butoh es un lenguaje que incomoda, cuestiona, conmueve y devuelve siempre una pregunta.

- "Prenupcial en Primera Persona". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)
Próximas funciones: sábados 23 y 30 de agosto

Todo está listo para el gran día: el vestido, los invitados, la organización. Pero cuando entran en juego la mejor amiga, la wedding planner y una familia con asuntos pendientes, la celebración se convierte en el escenario perfecto para que afloren recuerdos, confesiones y un inevitable caos emocional. La obra propone una mirada sensible y a la vez irónica sobre los vínculos, las decisiones que marcan nuestras vidas y las emociones que se desatan cuando lo aparentemente perfecto empieza a tambalear. En este enredo de pensamientos la gran pregunta es: ¿Se tomarán las decisiones correctas?

>> Leer más: Una obra rosarina se llevó un Premio Estrella de Mar: "Son 24 años de militancia de teatro para las infancias"

- "Animales Viajeros". INFANTIL. 16hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Cuentos musicales de Carolina Pereira con Ilustraciones de Silvia Lenardon. La historia de los Instrumentos Musicales por animales de diferentes especies (flauta, saxofón, guitarra, charango, violín y percusión). Cuentos musicales acompañados de animaciones, bailes, movimiento, objetos alegres, rítmicos y canciones originales divertidas en castellano, catalán y portugués.

- "OTA, teatro para bebés". INFANTIL. 16hs La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: todos los sábados de agosto
Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento

En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Una obra para bebés de 0 a 3 años, del grupo de teatro, títeres y cuentos Vamos que nos Vamos. Ganadora del Premio Estrella de Mar al mejor espectáculo infantil.

- “Una visita inesperada”. 21.30hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)
Próximas funciones: sábados 23, y 30 de agosto

Cuando la conciencia nos grita tanto pero igual no queremos hacernos cargo. Actúan: Gerardo Vergel, Nieves Paschetto, María Rosa Sansó, Esteban Marcos, Milton Bloise, Ludmina Almoualem y Julio Chianetta. Dirige: Carlos Caruso

Domingo 17 de agosto

- "Pintando a Berni". GRATIS. 15hs y 18hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

“Pintando a Berni” es una obra lúdica y musical para toda la familia inspirada en la vida y obra del artista rosarino Antonio Berni. Es la undécima producción del Programa Comedia Municipal de Teatro Norberto Campos. Cuenta con dirección de Nicolás Cefarelli, asistencia de Estefanía Caminotti, dramaturgia de Florencia Cresto y las actuaciones de Juan Pablo Biselli, Agustín Rosso, Fernando Porcel, Cecilia Tesei, Antonela Regalado y Camila Olivé.

>> Leer más: La Comedia estrena "Pintando a Berni", una obra de teatro para toda la familia

- "En otras palabras". 20hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)
 Suscriptores de Tarjeta BLC tienen 20% de descuento

En otras palabras cuenta la historia de amor de Juana y Abel, quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas. Una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional. Protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil, con dirección de Nico Vázquez, sobre un texto de Matthew Seager (traducido por Santiago Fernández).

- "Buzón escénico". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579).

Nueva función del ciclo itinerante en el cual distintos actores y actrices son invitados a indagar en el género epistolar interpretando escénicamente diferentes cartas de la historia. El próximo domingo llega una nueva función de la edición "Amor". Actúan: Elisabet Cunsolo, Magui Perone, Martin Fumiato, Macu Mascía y Lucas Vidoletti. Música en vivo: Tomás Puntano. Presentación y dirección general: Charo Colonna

- "La casa suiza". 12.30hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)
Próximas funciones: 24 y 31 de agosto

Una madre a punto de olvidarlo todo, dos hijos intentando no perderla para siempre, una pared inclinada prediciendo el derrumbe. La ciudad de Rosario, la amistad, el amor, la política y el exilio traman esta historia, que es también una versión dislocada de La novicia rebelde. ¿Cómo se transita el caos cuando no se puede evitar el olvido?

Escrita y dirigida por Tania Scaglione. El elenco está conformado por Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini, e Irupé Vitali. Proyecto seleccionado en el ciclo Descarriadas, las artes escénicas expandidas, del Centro Cultural Parque de España.

- "Dentro". 20hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: todos los domingos de agosto

Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro, hay una propuesta: actuar. Actúan Florencia Crende, Carmela Gil Pujol, Carolina Rossi, y Yanina Sawicz, con dirección y dramaturgia de Federico Cuello.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de DENTRO (@dentro.obra)

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]

