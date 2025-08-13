La Capital | La Ciudad | Pullaro

Pullaro: "A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó"

Lo afirmó al encabezar el acto por el 171º aniversario de la creación de la Policía de Rosario y destacó que la ciudad registra los niveles más bajos de homicidios en lo que va del siglo

13 de agosto 2025 · 17:07hs
El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezó el acto conmemorativo por el 171º aniversario de la creación de la Policía de Rosario, frente al Monumento a la Bandera. Recordó que “hace 20 meses esta ciudad estaba sitiada por los delincuentes” y que entonces “la gente creía que Rosario no iba a ser lo que es hoy, que está renaciendo y pacificando”.

Atribuyó el cambio al compromiso de “los hombres y mujeres de la Policía” y a un “programa de seguridad pública” sostenido por un método que se aplica “todos los días, todas las horas y todo el año”, con planificación y control operativo.

“El método es lo que nos diferencia”, afirmó, y explicó que Rosario cuenta con 98 cuadrantes cubiertos las 24 horas. Señaló que se pasó de 20 móviles disponibles para el 911 a 300 en los horarios más complejos, gracias a “planificación, ejecución y, fundamentalmente, conducción”.

Según indicó, en julio la Policía identificó a 190.000 personas y 99.000 vehículos, y trasladó a casi 3.000 personas por el artículo 10 Bis. Recordó que al inicio de su gestión se registraban hasta 8.000 delitos mensuales, mientras que en los dos últimos meses las cifras rondaron los 1.900, “parámetros únicos en el siglo”.

“La violencia, que nos distinguía de manera negativa en el país, cayó de manera significativa y contundente, aunque lo pagamos con dolor, porque las organizaciones criminales durante años se creyeron dueñas de la vida y la muerte”, sostuvo.

Destacó también el trabajo del Servicio Penitenciario, que “puso control en la cárcel, lo que trajo control y orden en la calle”. Y concluyó: “A esos que tienen una ideología que no cree en el orden, les aseguro que los tiempos de la Rosario violenta se terminaron. Esta ciudad nunca más vuelve a ser lo que fue”.

Homicidios a la baja

Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia afirmó que “Rosario volvió a ser segura, el lugar donde los chicos pueden estudiar y la ciudad turística que podemos visitar”, y llamó a pensar “cómo la fuerza policial va a incorporar tecnología, mejorar prácticas y seguir cuidando con profesionalismo y honradez a cada ciudadano”.

Cococcioni detalló que, con el Programa de Seguridad y el Plan de Emergencia, se repararon 7.831 vehículos y se adquirieron 940 patrulleros, 500 motos, 360 camionetas y 1.800 nuevas unidades. También se reequipó a la fuerza, se reforzó la cooperación con las fuerzas federales y se desplegaron más de 3.000 efectivos diarios.

En materia penitenciaria, indicó que hay 1.774 reclusos más que hace 20 meses y que se redujo la población en comisarías del departamento Rosario a 94 plazas ocupadas sobre 144 disponibles. La tasa de homicidios en la provincia bajó de 11,01 a 4,83 cada 100.000 habitantes; en Rosario, de 19,92 a 6,84. El tiempo de respuesta del 911 es de 6’30’’ en promedio y de 5’16’’ en prioridad alta.

Destacó también a 88 policías retirados que se sumaron a volver a prestar servicio, y que se trabaja en la puesta en marcha de Estaciones Policiales, en la incorporación de un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial y en la distribución de armamento de menor letalidad.

En el acto estuvieron presentes autoridades provinciales, legisladores, miembros del Poder Judicial, jefes policiales y representantes de las Fuerzas Armadas.

La Policía de Rosario fue creada el 13 de agosto de 1854, antes que la fuerza provincial, mediante un decreto del gobernador Domingo Crespo con directivas del presidente Justo José de Urquiza. Su misión, desde entonces, es cumplir y hacer cumplir la ley, garantizando la tranquilidad y seguridad de la comunidad.

La ceremonia concluyó con el desfile de las diferentes agrupaciones que integran la Policía de Santa Fe.

