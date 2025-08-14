"La Voz Argentina": el arrepentimiento de Luck Ra y el robo que nadie esperaba

El coach volvió a presionar el botón rojo para recuperar a Eduardo Desimone, el sanjuanino que había perdido en batallas

"La Voz Argentina" se encuentra en plena fase de Knockouts y, noche tras noche, los participantes sorprenden con presentaciones originales y momentos de emoción. En la última gala se vivió otro “doble robo”: un participante del equipo de La Sole, que ya había sido robado en la etapa de Batallas, fue robado una vez más por el coach de su equipo original.

En esta nueva instancia, dos integrantes del mismo equipo se enfrentan, pero esta vez cada uno interpreta una canción diferente. Además los jurados pueden seguir haciendo uso de las herramientas y comodines como el robo, la doble eliminación y la doble salvación.

Así fue como, en la noche del miércoles, en el equipo de La Sole se presentaron Mia Frankel y Eduardo Simeone . Eduardo había comenzado en el team de Luck Ra, pero en las Batallas fue robado por La Sole. Si bien no resultó elegido en su emocionante presentación de los Knockouts , parece que Luck Ra se arrepintió y volvió a robarlo. De esta manera, el participante no solo continuó en el reality, sino que también regresó a su equipo original.

La emocionante presentación

En una gala emocionante y llena de interpretaciones memorables, Mia Frankel interpretó "Creencias de cordura", de Milo J, mientras que el sanjuanino Eduardo Desimone eligió "Rondando tu esquina", de Julio Jaramillo.

Al finalizar sus presentaciones, los jurados dieron sus devoluciones. Lali comenzó dedicándole unas palabras a Mia: “Sos la verdadera hada. Tu talento no solo es vocal. La manera en la que cantás no es nada simple lo que haces, sin embargo se oye simple por como vos lo haces”.

A Eduardo le dijo: “Creciste un montón, te percibo mucho mas plantado. Estoy sorprendida con tu crecimiento”.

Luego fue el turno de Luck Ra, quien recordó que Eduardo originalmente pertenecía a su equipo: “Cantan mortalazo, tienen alta voz, una muy distinta a la otra. Cada una de las voces te llevaba a lugares distintos”. En este sentido agregó: “Yo a Eduardo lo amo. Menos mal que me lo chorearon”.

Los jurados dedicaron un aplauso a ambos participantes y finalmente, La Sole tomó la palabra: “Yo a los dos los quiero volver a escuchar”. Sobre Eduardo, resaltó: “Viene de un robo, de trastabillar, y el tipo se plantó ahí como si eso no hubiese sucedido. Me descolocaste”.

El Chaqueño también elogió su interpretación: “Eduardo, parece que tenés más de 40 años por la manera en que interpretaste el tema”.

Pero La Sole debía tomar una decisión. “Me voy a quedar con Mia”, anunció.

Antes de que Eduardo se retire, el Chaqueño se acercó a darle un abrazo. “Estoy agradecido, mi sueño ya se cumplió con todos ustedes acá en frente”, dijo el participante previo a retirarse del escenario.

El robo de Luck Ra

Así fue como Eduardo se retiró del escenario y fue a saludar a su compañera de Knockout. Ahora bien, cuando todo parecía perdido, volvió a sonar el botón rojo: Luck Ra quería reincorporarlo a su equipo.

“¡Hay robo!”, gritó el conductor del programa, mientras el resto de los jurados aplaudía y sonreía.

Eduardo, visiblemente emocionado, abrazó a su nuevo coach y al conductor. No podía hablar por la emoción y el llanto. “Me vas a hacer llorar”, le dijo Luck Ra.

“Volvés al equipo que te vio nacer, volvés a tus orígenes”, agregó Nico Occhiato.

