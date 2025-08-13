Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Un vecino que caminaba por la zona oeste quedó atónito cuando encontró dentro de un contenedor una valija con presuntos restos óseos. El hallazgo fue antes de las 14, ya que minutos antes habría pasado otra persona y arrojado el maletín.
Un hombre denunció ante un móvil policial una valija con restos humanos. Fuerte operativo a cargo de la PDI para retirar los presuntos huesos.
Según relata la policía santafesina, un hombre denunció ante un móvil policial que en la zona de Matienzo entre Ocampo y 27 de Febrero, en el oeste de Rosario, encontró una valija con presuntos restos humanos dentro del contenedor.
El oficial a cargo del servicio informó a la central del 911 que dentro de la maleta verificó el hallazgo de lo que aparentemente podría ser restos óseos con tierra, indicó el parte oficial. Ahora resta identificar si lo encontrado provienen de humanos, animales o artificiales.
En el lugar se llevó a cabo un operativo por más de dos horas al que se sumaron uniformados de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que acaparó la atención de los vecinos del barrio conocido popularmente como Villa Pororó.