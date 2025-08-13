La Capital | Rosario

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

La compañía aérea de la República Dominicana logró el permiso de las autoridades argentinas, pero deberá esperar las obras en la pista del aeropuerto rosarino.

13 de agosto 2025 · 15:21hs
Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, autorizó a la empresa Arajet a conectar Punta Cana con varios aeropuertos del interior del país, entre ellos el de Rosario, que ingresará en obras en septiembre tras el anuncio del gobierno provincial, que se hizo cargo de las obras tras el corrimiento del gobierno nacional.

La autorización del gobierno nacional permitirá a la compañía aérea de República Dominicana a operar tres rutas internacionales para vuelos de pasajeros o de carga sin pasar por Buenos Aires.

Una de esas rutas es Punta Cana con el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), además la empresa también tendrá la posibilidad de volar a Córdoba y a Mendoza. Arajet ya conectaba Punta Cana con Buenos Aires a través de 10 frecuencias semanales desde Ezeiza.

Cabe destacar que si bien el gobierno nacional dio el visto bueno, el vuelo recién podría estrenarse en 2026 debido a las venideras obras en la pista de aterrizaje de la terminal de Rosario, lo que demandará un periodo de inactividad entre septiembre y diciembre de este año.

>> Leer más: Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del aeropuerto de Rosario

La Secretaría de Transporte destacó que “estas nuevas rutas son posibles gracias al acuerdo bilateral firmado en diciembre de 2024 entre las autoridades de aviación civil de Argentina y República Dominicana, permitiendo una mayor conectividad regional y el fomento del federalismo”. La medida quedó oficializada hoy con la publicación de la Disposición N° 21/2025 en el Boletín Oficial.

La desregulación aérea ya contabiliza 26 acuerdos con países de cuatro continentes: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Canadá, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Ruanda, República Dominicana, Etiopía, Qatar, Islandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Letonia, Luxemburgo, República Checa, Serbia, Guyana, Alemania, Honduras y Rumania. Mediante estas medidas se establecen frecuencias ilimitadas y permiten una ampliación del cuadro de rutas, lo que se presupone más vuelos, mayor conectividad y mejores oportunidades para los pasajeros. En total, se lograron 39 nuevas conexiones internacionales que ya se encuentran operativas.

Cuándo cierra y por cuánto tiempo cierra el Aeropuerto

Luego de que se cayera la licitación para ejecutar obras en el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), el gobierno de Santa Fe decidió hacerse cargo de la totalidad de los costos para refaccionar la pista y renovar el sistema de balizamiento, que permitirá recibir aviones de mayor porte.

El directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) derogó el proceso licitatorio vigente y la gestión del proyecto pasó a estar a cargo del gobierno provincial. La Provincia volvió a abrir el proceso licitatorio, que por los tiempos requerirá una contratación directa. El aeropuerto cerrará el 20 de septiembre y volverá a estar operativo, en caso de que no medien inconvenientes, el 18 de diciembre. De todas formas, Santa Fe tiene plazo para mantener la pista en obras hasta el 29 de diciembre, según lo dispuso la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).

"Tomamos la decisión de hacernos cargo de esta obra y cumplir los plazos previstos. Se va a hacer una convocatoria desde mañana a las empresas interesadas en presentar ofertas y la pista comenzará a ser remodelada desde el 20 de septiembre para que el 18 de diciembre podamos tenerla totalmente modernizada", explicó el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini.

Aviones más grandes y operatoria con niebla

Las obras que se llevarán adelante implican una reparación completa de la pista y la instalación de balizamiento que, detalló el funcionario, elevan la categoría del aeropuerto de 1 a 3: "Hoy se reciben aviones de 170 pasajeros y vamos a pasar a recibir aviones de 300 pasajeros. Nos coloca entre los aeropuertos más importantes del país".

>>Leer más: Sauce Viejo se ofrece como opción por el cierre del aeropuerto de Rosario: qué harán las compañías

A ello, la secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Mónica Alvarado, sumó: "Se van a ampliar los ángulos de viraje en la pista para que se puedan recibir aviones de hasta 350 pasajeros. Y las obras de balizamiento, que son sistemas de iluminación de distintos colores en los bordes y el centro de la pista, nos van a permitir realizar maniobras de despegue y aterrizaje incluso en períodos de niebla más densa".

Reactivación de las obras

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro hizo hincapié en que la obra del aeropuerto se pensó para que la provincia pueda abrirse "al mundo" y para "consolidar mercados internacionales, generar nuevos mercados y que nuestras empresas puedan crecer. Pero esto no se puede hacer si no tenemos puertos y aeropuertos en condiciones".

El mandatario provincial se refirió a la decisión de Orsna y de la Administración Nacional de Aviación Civil, organismos nacionales que se habían comprometido a hacerse cargo del 50% del costo de los trabajos: "Teníamos muchas expectativas de llevar adelante, junto al gobierno nacional, la reparación de la pista. Lamentablemente, hace un mes nos desayunamos la triste noticia de que no nos iban a acompañar con lo que se habían comprometido".

El gobernador detalló que la licitación que se cayó comprendía trabajos por 45 mil millones de pesos y que un grupo de empresas de Rosario ya había sido elegido para ejecutar obras por unos 32 mil millones de pesos. El gobierno provincial se iba a hacer cargo de pagar la primera etapa y la administración de Javier Milei iba a pagar la etapa final. Sin embargo, el gobierno nacional derogó el proceso vigente.

"Por la urgencia de los trabajos en la pista, tenemos la facultad normativa para hacer una contratación directa. No puede esperar más, no está en buen estado", aseguró Pullaro, quien aseguró que "no nos gusta pagar toda la pista" ya que el costo de los trabajos se iba a compartir con el gobierno nacional y que hacerse cargo del monto que le tocaba a la administración nacional se equipara a "la construcción de tres escuelas nuevas".

Noticias relacionadas
Foto exclusiva de La Capital: Lautaro Laucha Ghiselli, líder de la barra brava de Rosario Central, detenido por la PFA. 

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

El ciudadano chino que vivía en Rosario y tenía pedido de captura de Interpol de su país. Se investiga si tiene vinculaciones con la mafia china.

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Leo Belmonte es el único rosarino que continúa en la carerra por convertirse en la próxima Voz Argetnina

Leo Belmonte, el único rosarino que queda en La Voz: "Hay que llevar a Rosario a lo más alto"

El interno sintió un fuerte malestar estomacal por lo que le realizaron una placa y encontraron la bombilla. 

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo para sacársela

Ver comentarios

Las más leídas

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Lo último

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Fórmula 1: la nueva vida alejada de las pistas de la estrella de Drive To Survive

Fórmula 1: la "nueva vida" alejada de las pistas de la estrella de "Drive To Survive"

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

Ya son 15 familias que buscan justicia tras sufrir la pérdida de un ser querido. Son querellantes en la causa, al igual que el gobierno de Rosario y Santa Fe
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin
Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana en Rosario
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana en Rosario

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Ovación
Quién es el guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

Quién es el guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

Quién es el guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

Copa Libertadores: la odisea que vivieron los hinchas de Racing en Montevideo

Copa Libertadores: la odisea que vivieron los hinchas de Racing en Montevideo

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Policiales
Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

La Ciudad
El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana en Rosario
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana en Rosario

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos
Información General

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Por Carlos Durhand
Ovación

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas
Información General

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos
Economía

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Información General

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria
La Región

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria