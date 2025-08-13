La Capital | Economía | gobierno

El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios

También otorgará adicionales excepcionales de $25.000 por cargo que se asignarán de manera proporcional

13 de agosto 2025 · 20:21hs
El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios

El gobierno anunció que los docentes y no docentes universitarios recibirán un aumento salarial del 7,5 % entre septiembre y noviembre, además de adicionales excepcionales de $25.000 por cargo que se asignarán de manera proporcional a las distintas dedicaciones.

En medio de un paro nacional que comenzó con la semana y se extenderá hasta el viernes, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que destaca que el aumento es parte de una "política orientada a garantizar" el "funcionamiento y desarrollo" de las universidades .

>> Leer más: Conflicto en las universidades: "El 60 % de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Además, resaltaron que "desde diciembre de 2023 la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345 %", en contraposición a 2023, cuando no hubo actualizaciones salariales para los docentes universitarios, puntualizaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1955738245440164033&partner=&hide_thread=false

"En materia de salarios, las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional", indicaron, y añadieron que el gobierno "se comprometió a equiparar los haberes con la pauta del resto de los empleados estatales. En octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8 %, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111,0 %".

>> Leer más: Arranca una semana sin clases en la UNR por un paro docente y una huelga de 48 horas en la UTN

Noticias relacionadas
El gobierno nacional privatizará la plataforma de contenidos audiovisuales Cine.Ar

El gobierno nacional confirmó que avanza la privatización de Cine Ar

el gobierno fijo el dia del nino, que dejo de llamarse dia de las infancias

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

Fisfe advirtió que eliminar políticas específicas y estructuras dedicadas a estos sectores no solo debilita el presente productivo, sino que compromete seriamente el futuro del país.

Fisfe suma su rechazo a la disolución de la Secretaría de Industria y la Secretaría Pyme

el gobierno denuncio por fraude a quienes copiaron en el examen de residencias medicas

El gobierno denunció por fraude a quienes copiaron en el examen de residencias médicas

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse a Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse a Juan Giménez

Lo último

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La rápida intervención de la madre y la Policía evitó un posible secuestro. Desde la Cámara de Remises alertan sobre la falta de control en las apps
Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Enorme triunfo de Newells y clasificación a cuartos de final
Ovación

Enorme triunfo de Newell's y clasificación a cuartos de final

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse a Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse a Juan Giménez

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Ovación
Newells recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito
OVACIÓN

Newell's recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newells recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Con un debut: cómo forma Newells ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Con un debut: cómo forma Newell's ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Los hinchas de Newells desafiaron la distancia y coparon la ciudad de Salta

Los hinchas de Newell's desafiaron la distancia y coparon la ciudad de Salta

Policiales
Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

La Ciudad
CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes
La Ciudad

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión
Información General

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y alertas
Información General

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y alertas

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china?: detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china?: detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Por Alvaro Torriglia
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Juicio por abuso: piden nueva sentencia por estereotipos de género inadmisibles
La Región

Juicio por abuso: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"