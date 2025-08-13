El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios

La Ciudad
El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad
Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
Policiales
Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
LA CIUDAD
Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
La Ciudad
Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad
Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"
Política
Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas
Información General
Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión
Información General
Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y alertas
Salud
Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario
POLICIALES
¿Mafia china?: detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol
Economía
Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"
La Región
Juicio por abuso: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"
La Ciudad
Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
Política
¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
LA CIUDAD
Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
La Ciudad
Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región
El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
POLICIALES
Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
Policiales
Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"