El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios

El gobierno anunció que los docentes y no docentes universitarios recibirán un aumento salarial del 7,5 % entre septiembre y noviembre, además de adicionales excepcionales de $25.000 por cargo que se asignarán de manera proporcional a las distintas dedicaciones.

En medio de un paro nacional que comenzó con la semana y se extenderá hasta el viernes, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que destaca que el aumento es parte de una "política orientada a garantizar" el "funcionamiento y desarrollo" de las universidades .

Además, resaltaron que "desde diciembre de 2023 la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345 %", en contraposición a 2023, cuando no hubo actualizaciones salariales para los docentes universitarios, puntualizaron.

Comunicado oficial.

"En materia de salarios, las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional", indicaron, y añadieron que el gobierno "se comprometió a equiparar los haberes con la pauta del resto de los empleados estatales. En octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8 %, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111,0 %".

