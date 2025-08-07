La Capital | Zoom | Cristina

Cristina Banegas llega a Rosario con su premiado unipersonal "Molly Bloom"

La adaptación del famoso monólogo personaje del “Ulises” de James Joyce se podrá ver en la ciudad en el marco del ciclo “En Obra”, para la construcción de un teatro independiente

Morena Pardo

Por Morena Pardo

7 de agosto 2025 · 06:20hs
Cristina Banegas protagoniza Molly Bloom

Cristina Banegas protagoniza "Molly Bloom", un unipersonal adaptado del "Ulises" de James Joyce, que se podrá ver en Rosario el viernes 15 de agosto

“Molly Bloom” es uno de los personajes femeninos más famosos de la literatura universal. Esposa del protagonista, es la Penélope del “Ulises” de James Joyce. Esa novela que marcó el siglo XX por su forma vanguardista, y que suscita hasta el día de hoy innumerables análisis y estudios, cierra con un monólogo interior de Molly. Ese conocido soliloquio es el que adaptó e interpreta Cristina Banegas en su multipremiado unipersonal, que se podrá ver en Rosario el próximo viernes 15 de agosto, a las 20.30, en el Centro cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

Dirigida por la música Carmen Baliero, “Molly Bloom” se presenta como “un concierto”, un “viaje vertiginoso” por la mente de la protagonista en esa noche de insomnio, fantasías, asociaciones.

La intimidad de este monólogo interior que Joyce inventa hace de Molly una Penélope liberada de la moral victoriana, un monólogo donde la mujer expresa sin filtro sus fantasías sexuales amorosas, que empieza y termina con la palabra sí. Un gesto protofeminista surgido de la pluma de Joyce hace más de cien años.

>> Leer más: El sueño del teatro propio: inicia el ciclo "En obra" con obras de otras latitudes

La propuesta llega a la ciudad como parte del ciclo “En obra”, que lleva adelante el colectivo local de teatro independiente La Comedia de Hacer Arte. Con el objetivo de recaudar fondos para construir su propia sala en barrio Echesortu, desde marzo el grupo invita mensualmente a elencos y obras de otros puntos del país a acercarse al público rosarino. Ya pasaron por la grilla “Domingo, teatro total”, “Cae la noche tropical”, “Discepolín, fanático arlequín” y “Consagrada”. Todo lo recaudado en estas visitas, incluyendo la de “Molly Bloom”, será destinado a esta causa.

La historia de una adaptación

En el siglo que pasó desde la publicación del “Ulises” en 1922, hubo múltiples traducciones, adaptaciones, e investigaciones, dada la complejidad y riqueza del texto. En esa vasta genealogía se inscribió con humildad Cristina Banegas, junto a la traductora Laura Fryd (y la colaboración de Ana Alvarado). El camino de esta “Molly Bloom” que se podrá ver en Rosario empezó hace más quince años, cuando la actriz se acercó por primera vez a la novela de Joyce.

“Empecé a leer el ‘Ulises’ sola y como a las 200 páginas dije: ‘no, necesito tomar clases, estudiar, porque sola me estoy perdiendo demasiadas cosas’. Entonces tomé clases con Carlos Gamerro que daba el ‘Ulises’, y la obra de Joyce desde ‘Retrato de un artista adolescente’ hasta ‘Dublineses’, en un curso de un año”, contó Banegas en diálogo con La Capital.

En ese curso, que Gamerro dictaba en español y en inglés, Cristina se cruzó con Fryd, y juntas comenzaron la tarea de convertir el capítulo final y más extenso de “Ulises”, un “río de palabras” sin signos de puntuación, en un monólogo teatral de 53 minutos.

>> Leer más: Julieta Zylberberg llega a Rosario con la aclamada obra "Prima Facie"

“Todas las palabras son de Joyce pero no podíamos hacer el capítulo entero porque era eterno y además había un montón de cuestiones que estaban demasiado desreferenciadas. Con Laura trabajamos como dos años, porque es largo y difícil el trabajo de traducir a Molly. Después empezamos a tener problemas de derechos porque había un último heredero de Joyce, un sobrino nieto ya muy mayor, bastante excéntrico como todos los Joyce”, relató la actriz.

Mientras Banegas intentaba con dificultades entablar un vínculo con ese heredero para lograr una cesión de derechos (la alternativa era comprarlos por una fortuna a una agencia internacional), el tiempo hizo lo suyo: en 2011 se cumplieron 70 años de la muerte de Joyce y el derecho sobre sus obras pasó a ser de dominio público. Sin el problema de la herencia, Cristina y Laura finalizaron el trabajo.

“Fue difícil. Pero estábamos completamente enamoradas del ‘Ulises’, y apasionadas por la relación con la palabra. Creo que quedó muy bien realmente. Más que una adaptación, diría que es una edición porque lo que hicimos fue sacar cosas, pero no agregamos nada, no hay ni una palabra nuestra”, sumó.

Una partitura musical

Con el texto adaptado, comenzó el trabajo de puesta. “Inicialmente, llamé a Carmen para que hiciera la música y a Ana Alvarado para que me dirigiera. Ana hizo algunos pequeños aportes a la adaptación, por eso la incluimos en el libro que salió editado con nuestro texto por editorial Leviatán. Pronto nos dimos cuenta con Carmen, con quien he trabajado mucho desde hace muchos años, que el texto era la música. Entonces pensé que me tenía que dirigir Carmen, que es música”, agregó la actriz.

>> Leer más: La exgimnasta olímpica Gabi Parigi desafía la noción de éxito en la obra "Consagrada"

“Empezamos a hacer un trabajo con el texto que es una verdadera partitura musical. Es precioso. Lo que decidimos con Carmen es que todo ese monólogo interior tenga la impronta de la velocidad de la mente. Entonces trabajo en velocidad, a galope tendido, con todas las modulaciones, inflexiones y variaciones de tonos en cada momento de lo que va asociando Molly. De modo que es muy apasionante y es muy divertido, es muy gozoso”, subrayó Banegas.

Tras una puesta inicial en 2012, Cristina y el equipo decidieron reponerla en 2024. “Esta versión creo que es mucho más interesante que la primera, es mucho más guarra”, afirmó la protagonista. Es que una de las características destacadas del monólogo de Molly es que es que se explaya sin tapujos sobre sus deseos sexuales.

“Me convertí en una actriz cómica. Yo que hice tantas tragedias, tantas mujeres asesinas, tantas cosas dramáticas. La gente se ríe muchísimo. Se ríe de lo guarra que es Molly, de sus fantasías, de sus pensamientos. De ese estilo absolutamente sin filtro en esa noche de insomnio”, detalló Banegas, que supo ser “Medea”, “Antígona” y directora de “Edipo Rey” en el Cervantes.

image - 2025-08-06T173915.203

Después de este largo recorrido con “Molly Bloom”, para la actriz a magia está intacta. “Sigo enamorada del texto. Es una afirmación del deseo de la mujer, es una epifanía ese final de Molly, ese ‘sí’ que abre y que cierra, que aparece cada tanto leit motiv. Realmente creo que es una joya, es exquisita y por eso la amo. Mientras tenga posibilidades, la voy a seguir haciendo porque me divierto mucho y me conmueve mucho, y creo que al público también. Así que allá vamos”, aseguró.

Finalmente, se refirió a su vínculo absolutamente vital con el teatro y con su oficio. “Me sorprende lo vivo que es, lo presente que implica. Estar presente, estar ahí, delante de ese público. Me sorprende seguir amando esa ofrenda que significa actuar. Tengo 77 años y lo voy a hacer mientras pueda, como otras cosas que hago, porque es tan gozoso estar ahí que no puedo renunciar”, cerró.

Noticias relacionadas
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven a la pantalla grande en Otro viernes de locos, uno de los estrenos más destacados en cines

Estrenos de cine en Rosario: la secuela de una icónica peli dosmilera, terror y animaciones

Guillermo Francella estrena nueva película

Guillermo Francella confesó que utiliza perfiles falsos en redes sociales: "Un nombre de fantasía"

Una serie mexicana arasa en Netflix en los paises hispanohablantes

Netflix: una serie mexicana se roba toda las miradas a puro misterio y erotismo

María Becerra anunció su tercer show en River y compartió detalles a corazón abierto sobre las complicaciones de salud que tuvo el último año

María Becerra habló a corazón abierto: "Tuve mucho miedo de morirme"

Ver comentarios

Las más leídas

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Lo último

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Votación santafesina dividida en la media sanción a la ley de financiamiento de universidades públicas y la emergencia en pediatría para asegurar partidas
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
La Ciudad

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Ovación
La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

Por Luis Castro
Ovación

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Política

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Policiales

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Salud

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
La Ciudad

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Política

Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Información general

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste