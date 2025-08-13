La Capital | La Ciudad | invierno

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana en Rosario

Después de un martes primaveral, el clima frío vuelve a la ciudad. Se suman fuertes ráfagas de viento. Qué dice el pronóstico

13 de agosto 2025 · 14:29hs
El frío y el viento volverán a la ciudad 

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El frío y el viento volverán a la ciudad 

Tras un martes de temperatura agradable, que hasta permitió salir de casa con ropa ligera durante la tarde, este miércoles el invierno se está haciendo sentir. Además del descenso de temperatura, se suma la llegada de ráfagas de viento que harán que el tiempo se sienta más frío.

Este miércoles, la mínima fue de 7 grados, mientras que la máxima se ubicará en 17º. No obstante, las ráfagas de viento de hasta 50 km se sentirán más llegada la tarde, según la datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para la noche, la temperatura se ubicará en 10º.

En los días que restan de esta semana, la temperatura será todavía más baja, por lo que hay que despedirse, momentáneamente, de la "primaverita" que se asomó este martes. Además, para el comienzo de la próxima semana se esperan algunas lluvias.

Cómo seguirá el tiempo y cuál será el día más frío de la semana

Para este jueves, se espera un cielo nublado, y, con una mínima de 2º, el invierno se hará sentir. La máxima rondaría los 15º y las ráfagas de viento seguirán firmes, según la información presentada por el Servicio Meteorológico Nacional.

Con el viernes llegará la temperatura mínima más baja de la semana: se ubicará en 1º, mientras que la máxima será de 15 grados, al igual que el jueves. El cielo estaría algo nublado. De esta manera, el viernes será el día más frío de la semana.

En cuanto al sábado, el cielo seguirá nublado, mientras que la máxima será de 14º y la mínima de 4º. Por último, el domingo la temperatura se comenzará a recuperar: la máxima subiría a los 18º y la mínima llegaría a 6º, con cielo algo nublado. No obstante, para el lunes y martes de la semana que viene se esperarían algunas lluvias.

