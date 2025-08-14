Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky Las llamas causaron conmoción en el barrio privado de Funes donde el capitán de la selección argentina tiene su hogar 14 de agosto 2025 · 10:49hs

La casa que se incendió y que queda en el barrio privado en el que Lionel Messi tiene su casa, en Funes.

Vecinos del barrio privado de Funes en donde Lionel Messi tiene su casa vivieron momentos de conmoción este jueves por la mañana a raíz del incendio de una casa dentro del predio. Afortunadamente, las llamas fueron controladas rápidamente por los bomberos.

Las primeras informaciones indicaron que se trató de un incendio en cercanías a la casa en la que el capitán de la selección argentina tiene en el barrio privado Kentucky, en Funes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1955999082196943296&partner=&hide_thread=false Incendio en una vivienda en el barrio privado Kentucky. Daniel Centurión, director de Protección Civil de Funes: "El incendio está controlado. Se está investigando el origen. Fue una casa cercana a la de Lionel Messi" https://t.co/uPqKeiyxKL pic.twitter.com/3tTyilaDjt — LT8 am830 (@LT8am830) August 14, 2025 Incendio en Funes Si bien las llamas se propagaron rápidamente en una de las habitaciones superiores de la vivienda afectada, la inmediata intervención de los bomberos Funes ayudó a que el incendio no pase a mayores.

En redes sociales se viralizaron algunos videos con los bomberos en pleno trabajo para sofocar las llamas, que ya sobre media mañana estaban totalmente apagadas.

incendio casa Kentucky01 >> Leer más: Con Messi no: un streamer y vecino de Lionel recibió una multa Ahora, resta conocerse los motivos del origen del incendio.