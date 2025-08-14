Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky

Policiales
Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Información General
El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
La Ciudad
La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás
Politica
Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación
Economía
El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía
El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios
Policiales
Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales
Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares
Economía
La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Zoom
Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"
Información General
Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus
Policiales
Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
La Ciudad
Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad
"Para quienes tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"
Policiales
Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Salud
Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?
La Ciudad
El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad
Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
Policiales
Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
La Ciudad
Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas