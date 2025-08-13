La Capital | Zoom | festival

Un festival no exhibirá un documental sobre el 7 de octubre porque "no tienen permiso de Hamás para usar sus videos"

El Festival Internacional de Cine de Toronto argumentó que falta la autorización legal para utilizar las imágenes captadas por el grupo terrorista durante la masacre

13 de agosto 2025 · 22:26hs
Un festival no exhibirá un documental sobre el 7 de octubre porque no tienen permiso de Hamás para usar sus videos

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) canceló la proyección del documental "The Road Between Us: The Ultimate Rescue" ("El camino entre nosotros: el rescate definitivo"), que narra el dramático rescate realizado por el general retirado del ejército israelí Noam Tibon durante los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La decisión se basa en una supuesta falta de autorización legal para utilizar imágenes captadas por miembros del grupo terrorista durante la masacre. No obstante, fuentes cercanas a la producción y los propios realizadores aseguran que no existen impedimentos legales para su uso.

La película, dirigida por el canadiense Barry Avrich, relata cómo Tibon viajó bajo fuego para salvar a su hijo, el periodista Amir Tibon, y a su familia en el kibutz Nahal Oz, una de las comunidades más afectadas durante la masacre. El documental incluye imágenes registradas por los propios atacantes, muchas de las cuales fueron transmitidas en vivo durante el asalto.

“La invitación fue retirada porque no se cumplieron condiciones fundamentales, incluyendo la autorización legal del material utilizado. Tiff también debía anticipar y gestionar riesgos conocidos relacionados con un tema altamente sensible”, indicó un portavoz del festival.

"Conmovidos y entristecidos"

Tras la cancelación, los creadores del documental expresaron su profunda decepción: “Estamos conmocionados y entristecidos de que un festival de tanto prestigio haya optado por censurar su propia programación. Somos narradores, no activistas. Invitamos al público a ver la película y decidir por sí mismos”, dijeron en un comunicado.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, condenó al Tiff por su decisión.

“El Festival Internacional de Cine de Toronto acaba de cancelar la proyección de una película sobre la masacre del 7 de octubre porque no hubo ‘autorización legal’ de Hamás para sus videos GoPro", publicó en la red social X (ex-Twitter).

Y añadió con sarcasmo: “Ese festival les habría pedido a Hitler o Goebbels los derechos de autor de las imágenes de Auschwitz. ¡Esa decisión atroz y repugnante debe cancelarse de inmediato!”.

El 50º Festival Internacional de Cine de Toronto se celebrará del 4 al 14 de septiembre.

