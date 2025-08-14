La Capital | Zoom | Thelma Fardin

Thelma Fardin enfrentó a Yanina Latorre tras sus polémicos dichos por un comunicado contra Darthés: "Destilás odio"

La actriz publicó un video hablando de la causa y Latorre la acusó de haber hecho un "reel guionado y actuado". La respuesta de Thelma

14 de agosto 2025 · 12:12hs
Yanina Latorre cuestionó a Thelma Fardin por un comunicado sobre la causa contra Juan Darthés

Yanina Latorre cuestionó a Thelma Fardin por un comunicado sobre la causa contra Juan Darthés

Luego de que la defensa de Juan Darthés presentara un pedido para anular el juicio que lo condenó a seis años de prisión por los abusos sexuales cometidos contra Thelma Fardin en 2018, la artista publicó un comunicado hablando sobre la causa. En ese marco, Yanina Latorre cuestionó a Fardin y la acusó de haber posteado un "reel guionado".

Este miércoles, la actriz de "Patito feo" publicó un extenso video en la red social X explicando por qué la causa no puede ser anulada. Frente a esto, la panelista de LAM realizó un controversial comentario.

"Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro, siempre es guionado y actuado, ¿no?", escribió Yanina Latorre citando el posteo que compartió Fardin. Tras la acusación de Latorre, la artista no se quedó callada.

La respuesta de Thelma Fardin

Luego de la acusación de Latorre, Fardin salió al cruce: "Yanina, no es que te importe la forma, es que criticás lo único que podés porque no soportás el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperás, voy a ser la sobreviviente que quiera”.

"Sobre tu idea de ‘guionado’, cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostes cada cosa que hago, me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news", continuó la actriz.

Para cerrar, Thelma Fardin lanzó: "¿Qué inventarás ahora para difamarme? La diferencia entre vos y yo, es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos, te hicieron destilar odio".

Tras la respuesta de Fardin, Latorre no se quedó atrás. Primero aclaró que está de acuerdo con la condena a Juan Darthés y que le cree "todo" a la actriz, pero volvió a cuestionarla por sus modos de comunicar.

“No entendiste nada. Estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia. Te creo todo”, aclaró. Y agregó: “Y muy, pero muy feliz con la condena. Feliz por vos y por todas las mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que vos”, respondió Latorre.

"Pero no me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado. Y creo que tengo derecho a expresarlo”, cerró la mediática.

