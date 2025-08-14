Thelma Fardin enfrentó a Yanina Latorre tras sus polémicos dichos por un comunicado contra Darthés: "Destilás odio"

Luego de que la defensa de Juan Darthés presentara un pedido para anular el juicio que lo condenó a seis años de prisión por los abusos sexuales cometidos contra Thelma Fardin en 2018, la artista publicó un comunicado hablando sobre la causa. En ese marco, Yanina Latorre cuestionó a Fardin y la acusó de haber posteado un "reel guionado".
Este miércoles, la actriz de "Patito feo" publicó un extenso video en la red social X explicando por qué la causa no puede ser anulada. Frente a esto, la panelista de LAM realizó un controversial comentario.
"Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro, siempre es guionado y actuado, ¿no?", escribió Yanina Latorre citando el posteo que compartió Fardin. Tras la acusación de Latorre, la artista no se quedó callada.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soythelmafardin/status/1955421571050356983&partner=&hide_thread=false
>> Leer más: La Justicia de Brasil ratificó la condena de seis años de prisión al actor Juan Darthés
La respuesta de Thelma Fardin
Luego de la acusación de Latorre, Fardin salió al cruce: "Yanina, no es que te importe la forma, es que criticás lo único que podés porque no soportás el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperás, voy a ser la sobreviviente que quiera”.
"Sobre tu idea de ‘guionado’, cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostes cada cosa que hago, me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news", continuó la actriz.
Para cerrar, Thelma Fardin lanzó: "¿Qué inventarás ahora para difamarme? La diferencia entre vos y yo, es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos, te hicieron destilar odio".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/1955704047757091182&partner=&hide_thread=false
Tras la respuesta de Fardin, Latorre no se quedó atrás. Primero aclaró que está de acuerdo con la condena a Juan Darthés y que le cree "todo" a la actriz, pero volvió a cuestionarla por sus modos de comunicar.
“No entendiste nada. Estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia. Te creo todo”, aclaró. Y agregó: “Y muy, pero muy feliz con la condena. Feliz por vos y por todas las mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que vos”, respondió Latorre.
"Pero no me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado. Y creo que tengo derecho a expresarlo”, cerró la mediática.