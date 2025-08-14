Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará

Franco Mastantuono fue presentado oficialmente este jueves como nuevo jugador del Real Madrid , exactamente el mismo día en el que celebra sus 18 años. El conjunto español esperó a que el futbolista cumpla la mayoría de edad y realizó el clásico evento frente a los medios, en el que dieron detalles sobre su llegada desde River.

El joven argentino firmó su contrato como nuevo jugador de la Casa Blanca y protagonizó una emotiva presentación, de la que participaron su familia, leyendas del club y los dirigentes del club español. “ Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, son indispensables para mí, a mamá, papá, a Valen, a Lu, los quiero mucho y me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar”, expresó.

Acompañado por el presidente Florentino Pérez, quien recordó al legendario Alfredo Di Stéfano en su discurso de bienvenida, la promesa de la selección argentina brindó sus primeras declaraciones como futbolista merengue y dejó en claro que acaba de dar un paso con el que soñó durante toda su vida .

“ Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Hala Madrid ”, concluyó Mastantuono.

Mastantuono Real Madrid

>> Leer más: Inesperado: ganó la Libertadores con River y defendió a Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Por otro lado, el mandatario merengue remarcó que este es “otro de esos grandes días” en el que “llega uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol”. Además, hizo mención especial al vínculo histórico que tiene River con Real Madrid, que incluye jugadores de la talla de Alfredo Di Stéfano, Fernando Redondo y Gonzalo “Pipa” Higuaín, entre otros.

Qué número utilizará Mastantuono en Real Madrid

Una de las cuestiones que más dudas generó previo a la presentación del futbolista era el número que portará en su camiseta, debido a que los jugadores del primer equipo se reparten los dorsales del 1 al 25, y solo este último número quedaba disponible.

Desde el 26 en adelante, Real Madrid reserva las camisetas para los canteranos, muchos de ellos provenientes del club filial, el Castilla. El pedido de Mastantuono a Florentino fue portar el dorsal número 30, al igual que lo hizo con River. Finalmente, el presidente cumplió con el pedido y el argentino llevará en su camiseta el mismo número que usaba en el Millonario.

Mastantuono

>> Leer más: Copa Libertadores: la odisea que vivieron los hinchas de Racing en Montevideo

El fichaje del argentino

Según detallaron desde Marca, Mastantuono fue inscripto con ficha del filial, sacando provecho de su edad para dejar liberado un cupo del primer equipo, ante cualquier posibilidad que se presente en este mercado de pases. A pesar de esto, entrenará y jugará bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, ya que no cuenta con un límite de partidos.

A su vez, desde el medio español destacaron que esta medida ya fue implementada por el Merengue en 2018, cuando ficharon a Vinicius Jr y el brasileño portó la camiseta número 28. Esta medida administrativa es una maniobra flexible ante posibles cambios antes del cierre del libro de pases.

Cuándo debutará Mastantuono con el Merengue

A días del comienzo oficial de la temporada, Real Madrid debutará en La Liga el próximo martes 19 de agosto a las 16 (hora en Argentina) frente a Osasuna. El jugador argentino ya se encuentra a disposición del entrenador Xabi Alonso y será tenido en cuenta con el primer equipo, por lo que podría hacer su debut oficial esa misma tarde en el estadio Santiago Bernabéu.

No obstante, la decisión quedará en manos del DT español, quien podría optar por otorgarle un período de adaptación al equipo antes de mandarlo a la cancha. A pesar de la demora en su presentación, Mastantuono se mantuvo activo con los entrenamientos en Madrid, posterior a sus vacaciones tras la participación en el Mundial de Clubes y despedida de River.