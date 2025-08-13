La Capital | La Ciudad | anteojos

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?

Más del 25% de la población mundial está afectada por esta condición que puede complicar la calidad de vida. FDA aprobó un nuevo método con gotas. ¿Se usan en Rosario?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

13 de agosto 2025 · 15:46hs
Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?

Unas nuevas gotas para mejorar los efectos de la presbicia fueron aprobadas por la FDA, la agencia reguladora de medicamentos de los Estados Unidos. El anuncio causó enorme interés ya que se estima que más del 25% de la población lidia con la dificultad de ver bien de cerca, lo que genera además una sensación de vista cansada. No son las primeras para tratar la presbicia en el mundo, de hecho, la Argentina fue el primer país en tener gotas para este problema oftalmológico. Se crearon hace más de 20 años.

Por ahora, la mayoría de los afectados por presbicia utilizan anteojos para paliar las dificultades para ver bien. Aunque también hay cirugías.

En cuanto a las gotas: ¿Cómo funcionan? ¿Se siguen usando en nuestro país? ¿Qué otras opciones hay para tratar este problema?

Leer Más: Entre mañanas frías y tardes de primavera: ¿cuáles son los virus que circulan en Rosario?

Las gotas para la presbicia (un problema ocular que empieza a manifestarse luego de los 40 años) son un tema un tanto controvertido en el campo de la oftalmología. La Capital consultó a especialistas rosarinos para conocer su opinión sobre esta alternativa de tratamiento y algunos prefirieron no dar su veredicto en un tema que consideran "complejo". Otros, como es el caso de Sebastián Gallo, oftalmólogo, no dudaron en contar la experiencia argentina con este método y mencionar qué otras opciones hay para la molesta presbicia.

El profesional es integrante de la clínica que utilizó por primera vez las gotas "made in" argentina, creadas por el médico Jorge Benozzi. Gallo se refirió a la nueva opción que se presenta en Estados Unidos y mencionó qué similitudes tiene con las que se siguen usando en Rosario, aunque en un público más restringido que al principio.

presbicia

El método Benozzi y el de EEUU

Las gotas aprobadas por la FDA se denominan Vizz (y fueron creadas por la farmacéutica Lenz Therapeutics). Se presentan como "el único colirio de administración diaria que corrige la visión durante 10 horas". Según datos brindados por el laboratorio, contienen aceclidina, un miótico para contraer la pupila que interactúa con el iris estimulando el músculo ciliar.

"Las gotas de Estados Unidos son primas hermanas de las que usamos en la Argentina", explicó Gallo.

El oftalmólogo rosarino recordó que en el año 2003, Jorge Benozzi ingresó una patente en Argentina, pero también en Estados Unidos y en Europa, con una droga similar, en formato de gotas, a la que ahora aprobaron en el país del Norte.

Benozzi, quien vivía en Buenos Aires, tuvo años después un trágico accidente en un velero en el que viajaba a Río de Janeiro junto a familiares y amigos, y nunca se encontró su cuerpo. Esta situación paralizó durante un tiempo los avances en su novedoso desarrollo, que luego continuaron algunos discípulos.

"En definitiva _explicó Gallo_ los tratamientos con gotas apuntan a lo mismo: antes se decía que la presbicia era un problema netamente muscular. El músculo ciliar es el que trabaja sobre el cristalino (nuestra lente natural, la que enfoca). La presbicia se da por un endurecimiento del cristalino y por otro lado el músculo ciliar empieza a trabajar menos, pero no lo hace de manera caprichosa sino que empieza a bajar el estímulo químico. Esta droga, que es un tratamiento químico, actúan en el músculo ciliar, que es un músculo liso estimulado por el sistema parasimpático. Estas drogas son parasimpático miméticas", especificó.

Gallo agregó: "Lo que se incorpora con el tratamiento es el elemento químico que va a estimular al músculo y lo rehabilita".

En Estados Unidos hablan de un efecto de hasta diez horas. "En Rosario, usamos tres concentraciones distintas de esta droga, similar a la de ellos, y básicamente puede durar entre tres horas y hasta diez horas. Se indica una gota a la mañana y otra a la tarde, por lo general".

Cómo siguió en la Argentina

"Al principio, como todo, es la novedad. Y luego, con la experiencia, se va trazando un filtro. Hoy, cada tratamiento tiene su nicho. ¿A quién le indicaría hoy que pruebe con el tratamiento Benozzi? Básicamente a personas que tienen entre 45 y 50 años, que son los que recién arrancan con la presbicia, y uno puede darles esta opción para enlentecer el envejecimiento del músculo ciliar".

Sigue siendo "un tratamiento interesante" para los que están con los primeros signos de presbicia. "En personas de más de 50 no lo recomendaría", dijo Gallo. "Un punto importante es que se trata de un tratamiento reversible, y si se presentara algún efecto adverso, al suspenderse se corta el efecto", puntualizó el especialista rosarino.

Avances sorprendentes en oftalmología

Sebastián Gallo reflexionó sobre los avances en su especialidad. "Hoy contamos con herramientas impensadas años atrás". "Se están haciendo cirugías de cataratas con técnicas de 3D, con robótica, entonces pensar que con unas gotitas usadas en personas que tengan presbicia y no otro problema más (esto es importante porque es efectivo en gente con no más de 50 años que tengan presbicia solamente) es para considerar".

A la presbicia la abordamos por las características del paciente, edad e historia clínica. "Por ejemplo, a alguien de 55 años hoy podemos ofrecerle la cirugía con lente intraocular multifocal, que es una gran posibilidad, ya que brinda una corrección definitiva", explicó el médico. A diferencia de los pacientes a los que podemos indicar las gotas "estas personas puede tener no solo presbicia".

"A lo que se apunta es a rehabilitar el músculo ciliar, que es el que contrae y se relaja y permite enfocar", señaló Gallo.

Noticias relacionadas
La campaña anti protector solar llegó a las redes sociales. Y los especialistas salieron a cuestionarla. 

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Pullaro aseguró que los tiempos de la Rosario violenta se terminaron

Pullaro: "A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó"

El escándalo por el fentanilo contaminado hizo pie en el Congreso

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Cierre de la terminal local por obras en la pista. Aerolíneas Argentinas descarta mudar toda la operación del aeropuerto de Rosario a la capital santafesina.

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Lo último

Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda. Golpearon y ataron a las víctimas. "Es la primera vez que pasa un caso así en Pujato. El daño psicológico que te dejan es terrible", dijo la mujer del empresario
Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas
Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Ovación
Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: Me da bronca el destrato
OVACIÓN

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: Me da bronca el destrato

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Fórmula 1: la nueva vida alejada de las pistas de la estrella de Drive To Survive

Fórmula 1: la "nueva vida" alejada de las pistas de la estrella de "Drive To Survive"

Policiales
Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

La Ciudad
Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Pullaro: A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó

Pullaro: "A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó"

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Por Alvaro Torriglia
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por estereotipos de género inadmisibles
La Región

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Por Carlos Durhand
Ovación

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto