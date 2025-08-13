La Capital | La Ciudad | Rosario

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos

El evento que supo reunir más de 100 mil personas este año no se podrá realizar. La organización llamó a "mantener el espíritu" para reencontrarse en 2026

13 de agosto 2025 · 18:27hs
Rosario no marchará a San Nicolás este año

Rosario no marchará a San Nicolás este año

Este año los miles de fieles que peregrinaban de Rosario hacia San Nicolás no podrán hacerlo ya que la Comisión General que organiza la actividad suspendió la edición de este 2025. La decisión llegó luego de reuniones con el gobierno de Santa Fe donde no se pudieron garantizar el personal de seguridad y salud.

A través de las redes sociales, los organizadores expresaron su “profundo pesar” por suspender la caminata de fe e invitó a todos los feligreses a “mantener vivo el espíritu de peregrinación a través de la oración y el compromiso comunitario” para reencontrarse en 2026 “para caminar juntos en la fe”. Como cada año la procesión se iba a realizar el segundo fin de semana de septiembre, pero quedó truncada luego de las reuniones con las autoridades.

La caminata a San Nicolás se realiza desde 1995 habitualmente en el mes de septiembre y reúne a miles de fieles de la Arquidiócesis de Rosario. En 30 años del evento sólo fue suspendida tres veces: en 2010 por un conflicto con corte de ruta de los trabajadores de Paraná Metal en 2010 y en 2020 y 2021 por la pandemia de coronavirus. Desde hace ya varios años, los seguidores de Cristo partían de Arijon y Ayacucho para recorrer los casi 70 kilómetros de distancia entre Rosario y la ciudad de la Provincia de Buenos Aires.

“La decisión ha sido tomada por razones de fuerza mayor, ajenas a la organización, que imposibilitan el desarrollo del evento en las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los peregrinos”, manifestaron los organizadores en el discurso oficial. En el mismo texto aclaran que las autoridades provinciales le confiaron que durante septiembre Santa Fe, “y particularmente Rosario”, tendrán “diversos eventos que requieren la participación activa de los cuerpos de seguridad y del personal de salud”, por consecuencia, “no será posible contar con el acompañamiento y la asistencia indispensables para la realización de la peregrinación”.

Cabe recordar que Rosario será sede en septiembre de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) y todos los recursos en seguridad y salud estarán abocados a este evento. No sólo la ciudad estará afectada por esta competencia, Santa Fe y Rafaela también son sedes y servirá como prueba de fuego para los Juegos Odesur 2026.

