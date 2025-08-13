La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas también descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo

La compañía aérea estatal sigue los pasos de Latam y Copa, que cancelaron sus vuelos. Aerolíneas solo evalúa sumar alguna frecuencia extra desde la terminal de la capital santafesina.

13 de agosto 2025 · 16:03hs
Cierre de la terminal local por obras en la pista. Aerolíneas Argentinas descarta mudar toda la operación del aeropuerto de Rosario a la capital santafesina.

Cierre de la terminal local por obras en la pista. Aerolíneas Argentinas descarta mudar toda la operación del aeropuerto de Rosario a la capital santafesina.

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) por la reconstrucción de su pista generó la modificación de los servicios de las distintas empresas áreas que operan desde la terminal local. Ante esto, Aerolíneas Argentinas ya descartó mudar toda la operación que tiene en Rosario a Sauce Viejo, pero evalúa reforzar vuelos desde la capital provincial.

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) para la reconstrucción de su pista impactó fuertemente en las aerolíneas que operan en la ciudad. En este sentido, Copa Airlines anunció la cancelación de todos los vuelos que tenía programados para operar en el AIR desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre. Lo mismo sucedió con Latam Airlines Perú, la primera empresa en informar la cancelación de todas sus operaciones tras el cierre de la terminal local.

Desde Aerolíneas Argentinas aseguraron a La Capital que "se están realizando los análisis pertinente para reprogramar y distribuir de la mejor forma posible a los pasajeros con salidas desde aeropuertos alternativos". Sin embargo, la compañía estatal todavía no fijó la política comercial que va a aplicar en este caso.

Asimismo, fuentes de Aerolíneas subrayaron que es posible que la empresa refuerce sus vuelos desde Sauce Viejo, pero sin mudar toda la operación que tiene desde Rosario.

Los efectos del cierre del Aeropuerto de Rosario

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) para la reconstrucción de su pista empezó a tener impacto en las aerolíneas que operan en la ciudad. El domingo, Latam Airlines Perú informó que cancelará su operación entre Rosario y Lima desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre de 2025, fechas en las que la terminal permanecerá cerrada por obras.

La compañía comunicó que los pasajeros con boletos en ese período podrán optar por cambiar su vuelo, eligiendo como alternativa de salida o llegada las ciudades de Buenos Aires o Córdoba, sujeto a disponibilidad, o reprogramar el viaje para después de la reapertura. También se ofrece la devolución total del ticket sin costo. Las cancelaciones se harán de forma progresiva y los pasajeros podrán autogestionar su reubicación a través del portal “Mis Viajes” en latamairlines.com o con su agencia de viajes.

Asimismo, Latam Airlines Perú rechazó la posibilidad de trasladar el vuelo Rosario-Lima al aeropuerto de Sauce Viejo, tal cual lo había ofrecido el gobierno provincial.

Por su parte, Copa Airlines confirmó este martes la cancelación de todos los vuelos que tenía programados. Según informó la empresa, todos los boletos emitidos hasta el 10 de agosto de 2025 y con fechas originales de vuelo entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre podrán realizar un cambio de fecha, de origen o destino dentro de Argentina, “exonerando tanto el cargo por cambio como la diferencia de tarifa” hasta antes del 10 de diciembre, expresó la empresa. Para los vuelos que operarán entre el 11 y el 29 de diciembre, sólo se deberá abonar la diferencia tarifaria del cambio de aeropuerto.

Copa Airlines también rechazó la posibilidad de trasladar el vuelo Rosario-Panamá al aeropuerto de Sauce Viejo, tal cual lo había ofrecido el gobierno provincial. La compañía conectaba los siete días de la semana a la ciudad con Centroamérica, lo que también servía como parada previa para llegar a otros países de la zona.

Después de las determinaciones de Copa, Latam y Aerolíneas Argentinas sólo resta saber qué hará la aerolínea Gol durante el cierre temporal del aeropuerto rosarino.

