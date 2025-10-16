La Capital | Argentina

Una de las figuras de Argentina en el Mundial sub-20 picanteó a Colombia tras la semifinal

Los jugadores albicelestes respondieron dentro y fuera de la cancha luego de las críticas de los cafeteros en la previa del duelo por las semifinales

16 de octubre 2025 · 15:41hs
Tras la victoria de Argentina sobre Colombia en el Mundial sub-20

Tras la victoria de Argentina sobre Colombia en el Mundial sub-20, Prestianni respondió a las críticas. 

La selección argentina sub-20 mostró actitud y rebeldía en este Mundial de Chile. No solamente con seis victorias consecutivas que lo catapultaron a la final que disputará este domingo a las 20 frente a Marruecos, sino que también para poner la cara y sacar valentía a pesar de tener a todo el público en contra.

Los jóvenes futbolistas argentinos sacan a relucir talento y coraje, pero también responden en cancha las críticas repetitivas de sus rivales. Tras la victoria ante Colombia en semifinales, Gianluca Prestianni, una de las figuras del encuentro, apuntó contra el entrenador cafetero: “Vimos que hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores, pero es todo lo contrario”.

En la previa a la semifinal, el DT César Torres afirmó: “Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro: somos muy maduros para no caer en las provocaciones”. No obstante, el partido fue caliente y John Rentería, uno de sus jugadores, fue expulsado por doble amarilla.

Silvetti 00000 G3V5wwSWgAAiafj
Prestianni asistió a Mateo Silvetti para el único tanto de la victoria ante Colombia.

Prestianni asistió a Mateo Silvetti para el único tanto de la victoria ante Colombia.

Respondieron en el campo de juego

Por eso, el talentoso juvenil de Benfica, surgido de las inferiores de Vélez, lo liquidó luego del partido y no le tembló el pulso para responder. “Ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido, al contrario. Nosotros intentamos demostrar dentro de la cancha como hoy”, sentenció.

>> Leer más: De leproso a leproso: las felicitaciones de Messi para Silvetti por el pase a la final

Prestianni fue una de las figuras de la cancha y realizó una gran jugada individual para asistir a Mateo Silvetti y que el ex-Newell’s anotara el único gol del encuentro.

Finalmente, el vestuario albiceleste festejó la clasificación a la final y envió una cargada a los cafeteros con la canción “Prenda la radio, encieda tele, no me moleste, que hoy juega la Sele”, la cual acompañó a Colombia durante la Copa América 2024 que ganó la selección argentina mayor.

Embed - ARGENTINA 1 COLOMBIA 0: ¡SOMOS FINALISTAS DEL MUNDIAL SUB 20 2025!

En Chile apoyan a los rivales de Argentina

Además de cargar contra los colombianos, Prestianni se refirió al rigor del público chileno, que en cada partido de Argentina hizo fuerza por sus rivales, incluso con silbidos o insultos cada vez que alguno de los juveniles albicelestes tocaba la pelota.

“Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocará jugar. Que sigan en contra que parece que es cábala, vamos a la final con todo”, sostuvo el delantero para demostrar que los insultos no lo afectan, sino todo lo contrario.

Hace unas semanas, el surgido en Vélez opinó sobre el hostil recibimiento de los chilenos y dijo: “El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile y bueno, están disfrutando poder ganar el Mundial Sub 20 ya que quedaron afuera del otro”. Luego de la chicana, los locales fueron eliminados por México en octavos de final.

