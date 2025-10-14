Argentina vs Puerto Rico: horario y TV del amistoso de la selección en Miami El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá una nueva prueba en Estados Unidos, esta vez con varios nuevos nombres y alternativas 14 de octubre 2025 · 15:18hs

La selección argentina chocará ante Puerto Rico este martes en Miami.

La selección argentina enfrentará a Puerto Rico este martes por la noche en un nuevo amistoso de preparación en Miami, Estados Unidos. El entrenador Lionel Scaloni podrá poner a prueba a nuevos futbolistas y analizar alternativas de cara al próximo Mundial de 2026.

Luego de la victoria 1-0 frente a Venezuela el viernes pasado con gol de Giovani Lo Celso, la Albiceleste se medirá ante una selección de menor porte, pero el encuentro servirá como una oportunidad para jóvenes futbolistas que atraviesan sus primeras convocatorias a la mayor.

Por eso, Argentina saldrá con un once titular alternativo, pero contará con la presencia estelar de Lionel Messi, quien irá desde el arranque tras estar ausente con Venezuela. El capitán argentino fue preservado en el primer amistoso para poder jugar su partido con Inter Miami, en el que goleó 4-0 a Atlanta United y fue figura.

Embed - Argentina 1 - 0 Venezuela | Amistoso Internacional ¿Cuándo se juega Argentina vs Puerto Rico? El amistoso entre la selección argentina y Puerto Rico se disputará este martes 14 de octubre en el Chase Stadium de Miami desde las 21 (hora en Argentina).

>>Leer más: El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026 Cómo ver en vivo Argentina-Puerto Rico El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.