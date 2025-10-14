La Capital | Salud | Ozempic

De Ozempic a Wegovy: la nueva versión de la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Aprobado por Anmat, la “hermana mayor” de Ozempic está disponible en farmacias. Cómo funciona y cuánto sale el tratamiento

14 de octubre 2025 · 17:49hs
Wegovy llega como una alternativa a Ozempic﻿

Dos años después de ser aprobado por Anmat, Wegovy, el medicamento que cambió el panorama del tratamiento de la obesidad en buena parte del mundo, finalmente llegó a la Argentina. El fármaco, desarrollado por el laboratorio danés Novo Nordisk, es una versión de alta dosis de semaglutida, la misma molécula presente en Ozempic, indicada para la diabetes tipo 2.

Ambas inyecciones comparten principio activo, pero difieren en el objetivo: Wegovy fue diseñada específicamente para el control del peso en personas con obesidad o sobrepeso, en combinación con dieta equilibrada y actividad física.

La demora en su llegada al país contrasta con la velocidad con la que fue adoptada en otros mercados. En Estados Unidos, donde se autorizó en 2021, se convirtió en un fenómeno global y en una de las terapias más discutidas de los últimos años, tanto por su eficacia clínica como por su impacto social y económico.

La presentación oficial, realizada en Buenos Aires, reunió a especialistas en nutrición y cardiología que analizaron la evidencia científica y el impacto potencial del nuevo tratamiento en pacientes con obesidad o sobrepeso con comorbilidades.

Cómo se usa el “Ozempic recargado”

Wegovy se administra una vez por semana por vía subcutánea, a través de una lapicera prellenada de dosis progresivas (0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg y 2,4 mg).

Está indicado para adultos con obesidad (IMC ≥ 30) o sobrepeso (IMC ≥ 27) con al menos una comorbilidad asociada, como hipertensión, diabetes tipo 2 o colesterol elevado.

También fue aprobado para adolescentes con obesidad a partir de los 12 años, siempre que pesen más de 60 kilos, un dato que marca un cambio importante en las opciones terapéuticas disponibles.

Según explicó a La Capital, la médica nutricionista, Mónica Katz, expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, “todos tenemos naturalmente GLP-1, la hormona que regula el apetito, pero dura solo un minuto. El laboratorio logró que dure 180 horas, por eso la inyección es semanal”.

La especialista detalló que la semaglutida actúa sobre el intestino y el cerebro, retardando el vaciamiento gástrico y modulando los centros cerebrales que regulan la saciedad. “Es un stop al estómago y al cerebro”, resumió.

Resultados y duración del tratamiento

Los ensayos clínicos internacionales STEP y SELECT demostraron que Wegovy puede generar una reducción promedio del 17% del peso corporal, y que uno de cada tres pacientes llega a perder hasta un 20% de su peso inicial.

El fármaco, que el New York Times definió como “la droga de moda”, no tiene una fecha de fin establecida: el tratamiento puede durar meses o incluso años, y requiere supervisión médica constante.

Los expertos destacan que a mayor dosis, mayor descenso de peso, pero que el uso prolongado implica una inversión considerable y debe evaluarse caso por caso.

En cuanto a la tolerancia, alrededor del 10% de los pacientes reporta efectos gastrointestinales leves, como náuseas o diarrea, especialmente durante las primeras semanas del tratamiento.

“Una bisagra, pero no reemplaza los hábitos”

Durante la presentación, Katz subrayó que el medicamento es una herramienta más, no una solución mágica. “Un plan de control del peso incluirá siempre ajustes en la alimentación, actividad física, dormir mejor de noche, gestionar el estrés y otras emociones, identificando por qué comemos cuando comemos: por hambre real, ansiedad, enojo o costumbre", agregó la nutricionista.

Como complemento, "la llegada de la semaglutida representa una bisagra, pero no sustituye ninguno de los otros elementos”, explicó la especialista.

Más allá de la balanza

El cardiólogo Ernesto Duronto, de la Fundación Favaloro, destacó a La Capital que la semaglutida no solo ayuda a controlar el peso, sino que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares.

El exceso de peso impacta en la presión arterial, los lípidos, la glucemia y el hígado graso. Bajar de peso tiene un efecto sistémico que mejora la salud general del paciente”, señaló.

Los resultados del estudio SELECT, que siguió a más de 17 mil personas sin diabetes pero con obesidad, mostraron una reducción del 20% en el riesgo combinado de infarto, ACV y muerte cardiovascular, y un 19% menos de mortalidad por cualquier causa.

Cuánto cuesta Wegovy

Wegovy ya está disponible en farmacias argentinas, bajo receta médica. Cabe recordar que una caja de Ozempic de 1 mg cuesta actualmente $355.571, tras una baja cercana al 50% en los últimos meses, producto de la competencia local.

Desde Novo Nordisk adelantaron que están negociando acuerdos con financiadores y programas de apoyo para facilitar el acceso a los pacientes que lo necesiten.

El Colegio de Farmacéuticos de Rosario confirmó a La Capital que aún no llegó a las farmacias locales. Los precios a los que se podrá conseguir son:

>> 0,25 mg / 0,5 mg: $296.309

>> 1 mg: $355.571

>> 1,7 mg: $497.799

>> 2,4 mg: $696.919

Un cambio en el abordaje

Aunque el interés por estos medicamentos crece en todo el mundo, los especialistas advierten sobre el riesgo de banalizar su uso. “La obesidad no se resuelve con voluntad ni con una receta. Es una enfermedad crónica que requiere seguimiento y acompañamiento profesional”, insistió Katz.

Uno de los efectos observados por los pacientes es la disminución del “ruido alimentario”, esa preocupación constante por la comida. “Las personas logran desconectarse de esa ansiedad, lo que también mejora su bienestar emocional”, explicó.

Qué es el GLP-1 y cómo actúa en el organismo

El GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1 es una hormona que el cuerpo produce de forma natural y que regula el apetito, el vaciamiento gástrico y los niveles de glucosa en sangre.

Los medicamentos basados en análogos del GLP-1, como la semaglutida, imitan esa acción y prolongan su efecto, logrando:

>> Mayor sensación de saciedad.

>> Menor hambre y reducción de la ingesta calórica.

>> Mejor control metabólico y glucémico.

Además, estudios recientes mostraron que estos fármacos reducen el riesgo cardiovascular y mejoran la función hepática y renal, posicionándolos como una nueva generación de tratamientos integrales para la salud metabólica.

