Viajes, arte y sabores: así se celebró la renovación de un espacio turístico

La agencia de viajes Lauri Productos Turísticos presentó su nuevo local con un evento inmersivo que combinó gastronomía, magia y arte.

La agencia Lauri Productos Turísticos sigue reafirmando su apuesta por la innovación y la experiencia del viajero.

El pasado 8 de noviembre, la agencia de viajes Lauri Productos Turísticos celebró la reapertura de su espacio renovado con un evento que invitó a los asistentes a “viajar con los sentidos” . Los invitados recibieron credenciales Golden y Platinum Pass, que guiaron su recorrido por distintas estaciones temáticas donde se combinaron sabores, colores, sonidos, magia y arte.

El local, ubicado estratégicamente en el Paseo Sanmartiniano, de la vecina ciudad de Arroyo Seco, forma parte de la primera etapa de un proyecto de expansión que continuará desarrollándose en los próximos meses. La jornada reunió a pasajeros, colegas del sector , operadores nacionales e internacionales, proveedores, amigos, familiares y autoridades locales.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención del intendente Daniel Tonelli, quien declaró a la agencia de interés municipal, reconocimiento recibido entre aplausos por las titulares del proyecto, Lauri Marcos y Giuliana Grassi , quienes estuvieron acompañadas por Team Lauri, un grupo de jóvenes profesionales que aportan dinamismo e innovación al rubro.

Sectores temáticos que invitan a explorar

El evento se desarrolló a través de varias estaciones:

Cocktails del mundo

Sulty Lunch, con sabores del Mediterráneo

Vinos y bodegas, para descubrir la Argentina en una copa

Sweet Moments, con fondue

Art Corner, un espacio dedicado al arte y la magia

En Art Corner, la artista rosarina Vico Destefano realizó una intervención en vivo sobre un gran lienzo, reflejando su interpretación de la agencia. Destefano ya había participado en un mural externo, reforzando así el vínculo creativo con Lauri.

La magia también formó parte de la experiencia, a cargo del Mago Grassi, cuyo show transmitió un mensaje simbólico: “creemos elegir los viajes, pero muchas veces son los viajes los que nos eligen a nosotros”.

Una celebración con cierre a lo grande

La jornada incluyó sorteos y diversas sorpresas, entre ellas un viaje al Caribe como premio principal, cerrando una velada que combinó entretenimiento, gastronomía y creatividad. Según las organizadoras, esta reapertura marca un nuevo capítulo en la historia de la agencia y reafirma su compromiso con la innovación y la experiencia del viajero.