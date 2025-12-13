Conectividad en expansión: obras en 13 aeropuertos de 11 provincias

La inversión supera los USD 500 millones y forma parte de un plan federal para elevar los estándares del Sistema Nacional de Aeropuertos.

El aeropuerto de Rosario es uno de los que sumó reformas para mejorar la conectividad y sus instalaciones.

El Gobierno Nacional puso en marcha un plan de obras para modernizar y mejorar la conectividad de 13 aeropuertos del país, a través de un esquema de financiamiento mixto entre el ORSNA y Aeropuertos Argentina . La inversión total supera los USD 500 millones y contempla la ejecución de 15 proyectos destinados a ampliar terminales, renovar pistas y optimizar áreas operativas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que estas intervenciones forman parte de una estrategia federal para mejorar la conectividad aérea y acompañar el crecimiento del tráfico aerocomercial, en línea con la política de Cielos Abiertos . El objetivo es elevar los estándares del Sistema Nacional de Aeropuertos y adaptar la infraestructura al movimiento creciente de pasajeros y vuelos en el interior del país.

La nueva etapa del plan abarca a los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael . En todos ellos se realizarán trabajos orientados a mejorar la seguridad operativa, ampliar la capacidad y optimizar la experiencia del pasajero.

Entre las obras destacadas se incluyen la construcción de la terminal única de carga de Ezeiza, nuevas áreas de preembarque en Iguazú, ampliaciones de terminal en Salta, Tucumán, Mendoza y San Rafael, mejoras en los halls de check-in de Aeroparque y Córdoba y la rehabilitación de pistas y sistemas de balizamiento en Río Grande, Río Gallegos y Bariloche. En Formosa se construirá una nueva terminal de pasajeros.

Obras ya finalizadas

Durante este año se completaron más de diez obras en siete aeropuertos, con una inversión de USD 156 millones. Entre ellas figura la nueva terminal internacional de San Juan, mejoras en Aeroparque y Ezeiza, la ampliación de la terminal de Termas de Río Hondo, nuevas instalaciones de seguridad y accesos en varias terminales, y rehabilitaciones de pistas y rodajes en Viedma, Río Cuarto y Comodoro Rivadavia.

Un plan para fortalecer la conectividad

Con este paquete de obras, el Gobierno busca consolidar una red aeroportuaria más moderna, eficiente y preparada para sostener la expansión del transporte aerocomercial. La modernización de terminales y pistas permitirá ampliar la oferta de vuelos, mejorar los tiempos operativos y fortalecer la conectividad federal, uno de los principales desafíos del sistema aéreo argentino.