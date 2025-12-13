La Capital | Turismo | conectividad

Conectividad en expansión: obras en 13 aeropuertos de 11 provincias

La inversión supera los USD 500 millones y forma parte de un plan federal para elevar los estándares del Sistema Nacional de Aeropuertos.

13 de diciembre 2025 · 11:55hs
El aeropuerto de Rosario es uno de los que sumó reformas para mejorar la conectividad y sus instalaciones.

El aeropuerto de Rosario es uno de los que sumó reformas para mejorar la conectividad y sus instalaciones.

El Gobierno Nacional puso en marcha un plan de obras para modernizar y mejorar la conectividad de 13 aeropuertos del país, a través de un esquema de financiamiento mixto entre el ORSNA y Aeropuertos Argentina. La inversión total supera los USD 500 millones y contempla la ejecución de 15 proyectos destinados a ampliar terminales, renovar pistas y optimizar áreas operativas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que estas intervenciones forman parte de una estrategia federal para mejorar la conectividad aérea y acompañar el crecimiento del tráfico aerocomercial, en línea con la política de Cielos Abiertos. El objetivo es elevar los estándares del Sistema Nacional de Aeropuertos y adaptar la infraestructura al movimiento creciente de pasajeros y vuelos en el interior del país.

Qué aeropuertos se modernizarán

La nueva etapa del plan abarca a los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael. En todos ellos se realizarán trabajos orientados a mejorar la seguridad operativa, ampliar la capacidad y optimizar la experiencia del pasajero.

Entre las obras destacadas se incluyen la construcción de la terminal única de carga de Ezeiza, nuevas áreas de preembarque en Iguazú, ampliaciones de terminal en Salta, Tucumán, Mendoza y San Rafael, mejoras en los halls de check-in de Aeroparque y Córdoba y la rehabilitación de pistas y sistemas de balizamiento en Río Grande, Río Gallegos y Bariloche. En Formosa se construirá una nueva terminal de pasajeros.

>>Leer más: Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Obras ya finalizadas

Durante este año se completaron más de diez obras en siete aeropuertos, con una inversión de USD 156 millones. Entre ellas figura la nueva terminal internacional de San Juan, mejoras en Aeroparque y Ezeiza, la ampliación de la terminal de Termas de Río Hondo, nuevas instalaciones de seguridad y accesos en varias terminales, y rehabilitaciones de pistas y rodajes en Viedma, Río Cuarto y Comodoro Rivadavia.

Un plan para fortalecer la conectividad

Con este paquete de obras, el Gobierno busca consolidar una red aeroportuaria más moderna, eficiente y preparada para sostener la expansión del transporte aerocomercial. La modernización de terminales y pistas permitirá ampliar la oferta de vuelos, mejorar los tiempos operativos y fortalecer la conectividad federal, uno de los principales desafíos del sistema aéreo argentino.

Noticias relacionadas
Desde Crespo, Entre Ríos, la agencia Coincidir ofrece atención personalizada a los viajeros.

Coincidir Viajes: conectando sueños y destinos

Pueblos de distintas regiones del país celebran la Navidad con propuestas que combinan identidad local, naturaleza y creatividad.

Los pueblos más navideños de Argentina: luces, tradiciones y espíritu festivo

Hoteles de alta gama lanzan propuestas exclusivas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo

Festejar con estilo: los mejores hoteles para vivir experiencias únicas en las fiestas

Parte del equipo de la agencia Natalia Londero Viajes y turismo.

La agencia que conecta viajeros con experiencias únicas

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Lo último

Anmat prohibió el consumo de un producto estrella de una primera marca láctea

Anmat prohibió el consumo de un producto estrella de una primera marca láctea

Viajes, arte y sabores: así se celebró la renovación de un espacio turístico

Viajes, arte y sabores: así se celebró la renovación de un espacio turístico

Coincidir Viajes: conectando sueños y destinos

Coincidir Viajes: conectando sueños y destinos

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Una persona llegó a Cisneros al 6400 y comenzó a disparar contra un grupo de personas. Dos de ellas fallecieron y otras cuatro permanecen internadas en el Heca
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Tarifa social de la EPE: la provincia detectó en Rosario casi 80 usuarios con altos consumos
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: la provincia detectó en Rosario casi 80 usuarios con altos consumos

Alerta por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Ovación
De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. Hay mucha sangre joven y con mucho empuje

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. "Hay mucha sangre joven y con mucho empuje"

Racing o Estudiantes, uno de los posibles rivales de Central en la Supercopa Internacional

Racing o Estudiantes, uno de los posibles rivales de Central en la Supercopa Internacional

Policiales
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

La Ciudad
Tarifa social de la EPE: la provincia detectó en Rosario casi 80 usuarios con altos consumos
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: la provincia detectó en Rosario casi 80 usuarios con altos consumos

Alerta por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Alerta por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Martín Etchevers, presidente de Adepa: Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial

Martín Etchevers, presidente de Adepa: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial"

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos
La Ciudad

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Ovación

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre
Información General

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia