Festejar con estilo: los mejores hoteles para vivir experiencias únicas en las fiestas

El cierre del año llega con una energía especial y los hoteles más destacados de Argentina y Miami presentan sus propuestas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo con experiencias inolvidables.
Propuestas exclusivas celebrar Navidad y recibir el Año Nuevo con momentos inolvidables en destinos ideales
El cierre del año llega con una energía especial y los hoteles más destacados de Argentina y Miami presentan sus propuestas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo con experiencias inolvidables.
Gastronomía festiva, bienestar, naturaleza, actividades familiares y celebraciones temáticas invitan a vivir las Fiestas de una manera única.
Ideal para quienes desean celebrar las Fiestas rodeados de la selva misionera, Iguazú Grand es un resort 5 estrellas con gastronomía gourmet, spa inspirado en ingredientes regionales, piscinas climatizadas y espacios recreativos para toda la familia.
Cena de Nochebuena – 24 de diciembre
Buffet navideño con variedad de ensaladas, ceviche, langostinos, rolls orientales, pastas, show de cortes en vivo, guarniciones, opciones saludables y una gran mesa dulce.
Incluye vinos Escorihuela Gascón Reserva, cerveza Corona y espumante Chandon.
Cena de Año Nuevo – 31 de diciembre
Special White Night con cocktail de bienvenida, cena buffet, show en vivo con violín, saxo y violoncelo, y after party con banda.
Incluye vinos Luca y Terrazas Reserva, cerveza Corona y espumante Baron B.
Más info:
Teléfono: (+54 03757) 498050
Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726
WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973
E-mail: [email protected]
Instagram: @iguazugrand
Ubicado sobre una barranca natural con vistas a los ríos Iguazú y Paraná, Panoramic Grand invita a celebrar las Fiestas con tranquilidad, naturaleza y gastronomía regional.
Su restaurante La Cocina de las Pioneras, el Spa YSYRY y su ambiente selvático lo convierten en una opción ideal para disfrutar Navidad y Año Nuevo en un entorno cálido y relajado.
Más info:
Teléfono: (+54 03757) 498050
Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726
WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973
E-mail: [email protected]
Instagram: @iguazugrand
Ubicado frente a la laguna de Chascomús, Howard Johnson Chascomús combina naturaleza, confort y gastronomía en un entorno ideal para celebrar las Fiestas.
Su spa, piscina, jardines y amplios espacios verdes lo convierten en una excelente opción para descansar y despedir el año.
Navidad – Paquete Especial
1 noche con desayuno + cena de 3 pasos, DJ y brindis.
Family Plan para 2 adultos + 2 niños.
Año Nuevo – Paquete Especial
2 noches con desayuno + cena festiva, DJ y brindis para recibir el 2026 en familia.
Promos Especiales de Fin de Año
Full day y celebración de fin de año con acceso a instalaciones, spa, desayuno, asado, sunset con brindis, actividades recreativas, cena y fiesta con DJ.
Más info:
Web: https://hjchascomus.com.ar
Mail: [email protected]
Teléfono: 2241 687563
Montano Suites es el nuevo hotel boutique de diseño que abre sus puertas en El Calafate para la temporada de Fiestas.
Renovado por completo sobre la base del histórico Amigo del Mundo, combina arquitectura contemporánea, materiales nobles y una estética patagónica elegante y minimalista.
Cuenta con habitaciones amplias con vistas a la montaña (Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View) y una experiencia sensorial que incluye fragancia exclusiva, curaduría musical, Wine & Candles y desayuno gourmet.
Proyecto familiar liderado por Luisina y Facundo Pérez Costa, Montano Suites propone una estadía cálida, moderna y sofisticada para celebrar Navidad y Año Nuevo en un entorno natural único.
Más info:
Montano Suites
El Calafate, Santa Cruz – Patagonia Argentina
@montanosuites
Ubicado en la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar ofrece el escenario ideal para vivir una Navidad patagónica.
Con vistas imponentes al Glaciar Martial y al Canal Beagle, el hotel combina naturaleza, tranquilidad y gastronomía de montaña, ideal para celebrar en pareja, familia o amigos.
Cena de Navidad – 24 de diciembre
Menú navideño con bocados fríos y calientes, roll de cordero patagónico como plato principal, postre de helado de calafate y una completa mesa dulce festiva.
Incluye vinos de Bodega San Humberto, espumante Chaumont, cerveza Beagle tirada, bebidas sin alcohol y tragos nacionales.
Más info:
Central de reservas: 0800 266 0588
Tel Ushuaia: +549 290152-8221
Web: https://www.wyndhamhotels.com
Instagram: @wyndhamgardenushuaia
Mail: [email protected]
Con presencia en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, Ker Hoteles ofrece espacios modernos, restaurantes propios, health clubs y spa.
Una propuesta ideal para quienes eligen Navidad o Año Nuevo en la ciudad, con comodidad, gastronomía y atención personalizada.
Más info:
Mail: [email protected]
Instagram: @kerhoteles
Ker San Telmo
Dirección: Av. Paseo Colón 455
Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600
Ker Recoleta
Dirección: Marcelo T. de Alvear 1368
Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600
Ker Belgrano
Dirección: Vuelta de Obligado 2727
Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600
Ker Urquiza
Dirección: Díaz Colodrero 2513
Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600
New Point Miami invita a celebrar las Fiestas frente al mar, en la icónica Collins Avenue.
Departamentos equipados, acceso directo a la playa, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, tiendas y valet parking conforman una propuesta ideal para despedir el año en un entorno tropical, cálido y vibrante.
Más info:
Mail: [email protected] / [email protected]
Web: http://newpointmiami.com/es/
Instagram: @newpointmiamiok
Tel: (305) 397 8952