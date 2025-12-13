La Capital | Turismo | hoteles

Festejar con estilo: los mejores hoteles para vivir experiencias únicas en las fiestas

Propuestas exclusivas celebrar Navidad y recibir el Año Nuevo con momentos inolvidables en destinos ideales

13 de diciembre 2025 · 11:55hs
Hoteles de alta gama lanzan propuestas exclusivas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo

El cierre del año llega con una energía especial y los hoteles más destacados de Argentina y Miami presentan sus propuestas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo con experiencias inolvidables.

Gastronomía festiva, bienestar, naturaleza, actividades familiares y celebraciones temáticas invitan a vivir las Fiestas de una manera única.

En Iguazú – Iguazú Grand

Ideal para quienes desean celebrar las Fiestas rodeados de la selva misionera, Iguazú Grand es un resort 5 estrellas con gastronomía gourmet, spa inspirado en ingredientes regionales, piscinas climatizadas y espacios recreativos para toda la familia.

007-001-iguazuGrand

Cena de Nochebuena – 24 de diciembre

Buffet navideño con variedad de ensaladas, ceviche, langostinos, rolls orientales, pastas, show de cortes en vivo, guarniciones, opciones saludables y una gran mesa dulce.

Incluye vinos Escorihuela Gascón Reserva, cerveza Corona y espumante Chandon.

Cena de Año Nuevo – 31 de diciembre

Special White Night con cocktail de bienvenida, cena buffet, show en vivo con violín, saxo y violoncelo, y after party con banda.

Incluye vinos Luca y Terrazas Reserva, cerveza Corona y espumante Baron B.

Más info:

Teléfono: (+54 03757) 498050

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

E-mail: [email protected]

Instagram: @iguazugrand

En Iguazú – Panoramic Grand

Ubicado sobre una barranca natural con vistas a los ríos Iguazú y Paraná, Panoramic Grand invita a celebrar las Fiestas con tranquilidad, naturaleza y gastronomía regional.

Su restaurante La Cocina de las Pioneras, el Spa YSYRY y su ambiente selvático lo convierten en una opción ideal para disfrutar Navidad y Año Nuevo en un entorno cálido y relajado.

007-002-iguazu-panoramic

Más info:

Teléfono: (+54 03757) 498050

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

E-mail: [email protected]

Instagram: @iguazugrand

En Buenos Aires – Howard Johnson Chascomús

Ubicado frente a la laguna de Chascomús, Howard Johnson Chascomús combina naturaleza, confort y gastronomía en un entorno ideal para celebrar las Fiestas.

Su spa, piscina, jardines y amplios espacios verdes lo convierten en una excelente opción para descansar y despedir el año.

007-003-BS-Chascomus

Navidad – Paquete Especial

1 noche con desayuno + cena de 3 pasos, DJ y brindis.

Family Plan para 2 adultos + 2 niños.

Año Nuevo – Paquete Especial

2 noches con desayuno + cena festiva, DJ y brindis para recibir el 2026 en familia.

Promos Especiales de Fin de Año

Full day y celebración de fin de año con acceso a instalaciones, spa, desayuno, asado, sunset con brindis, actividades recreativas, cena y fiesta con DJ.

Más info:

Web: https://hjchascomus.com.ar

Mail: [email protected]

Teléfono: 2241 687563

En El Calafate – Montano Suites

Montano Suites es el nuevo hotel boutique de diseño que abre sus puertas en El Calafate para la temporada de Fiestas.

Renovado por completo sobre la base del histórico Amigo del Mundo, combina arquitectura contemporánea, materiales nobles y una estética patagónica elegante y minimalista.

007-006-Calafate

Cuenta con habitaciones amplias con vistas a la montaña (Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View) y una experiencia sensorial que incluye fragancia exclusiva, curaduría musical, Wine & Candles y desayuno gourmet.

Proyecto familiar liderado por Luisina y Facundo Pérez Costa, Montano Suites propone una estadía cálida, moderna y sofisticada para celebrar Navidad y Año Nuevo en un entorno natural único.

Más info:

Montano Suites

El Calafate, Santa Cruz – Patagonia Argentina

https://montano.com.ar/

[email protected]

@montanosuites

En Ushuaia – Wyndham Garden Hotel del Glaciar

Ubicado en la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar ofrece el escenario ideal para vivir una Navidad patagónica.

Con vistas imponentes al Glaciar Martial y al Canal Beagle, el hotel combina naturaleza, tranquilidad y gastronomía de montaña, ideal para celebrar en pareja, familia o amigos.

007-008-Ushuaria-Winghand

Cena de Navidad – 24 de diciembre

Menú navideño con bocados fríos y calientes, roll de cordero patagónico como plato principal, postre de helado de calafate y una completa mesa dulce festiva.

Incluye vinos de Bodega San Humberto, espumante Chaumont, cerveza Beagle tirada, bebidas sin alcohol y tragos nacionales.

Más info:

Central de reservas: 0800 266 0588

Tel Ushuaia: +549 290152-8221

Web: https://www.wyndhamhotels.com

Instagram: @wyndhamgardenushuaia

Mail: [email protected]

En Buenos Aires – Ker Hoteles

Con presencia en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, Ker Hoteles ofrece espacios modernos, restaurantes propios, health clubs y spa.

Una propuesta ideal para quienes eligen Navidad o Año Nuevo en la ciudad, con comodidad, gastronomía y atención personalizada.

007-007-BS-Kerr

Más info:

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker San Telmo

Dirección: Av. Paseo Colón 455

Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Ker Recoleta

Dirección: Marcelo T. de Alvear 1368

Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Ker Belgrano

Dirección: Vuelta de Obligado 2727

Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Ker Urquiza

Dirección: Díaz Colodrero 2513

Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

En Miami – New Point Miami

New Point Miami invita a celebrar las Fiestas frente al mar, en la icónica Collins Avenue.

Departamentos equipados, acceso directo a la playa, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, tiendas y valet parking conforman una propuesta ideal para despedir el año en un entorno tropical, cálido y vibrante.

007-004-MIAMI

Más info:

Mail: [email protected] / [email protected]

Web: http://newpointmiami.com/es/

Instagram: @newpointmiamiok

Tel: (305) 397 8952

