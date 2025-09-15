Valijas de mano: qué se puede llevar en un avión y qué dejar en casa

Hay ciertos elementos que no se pueden llevar en el equipaje de cabina. El listado incluye dispositivos electrónicos, líquidos, herramientas, entre otros

Qué elementos se pueden llevar y cuáles no en las valijas de mano

Los viajes en avión siempre requieren planificación previa: armar la valija, llenar el neceser, elegir ropa cómoda para el aeropuerto, todo un mundo. Ya sea un viaje dentro del país o al exterior, a la hora de subirse a un avión resulta necesario pensar qué cosas se pueden llevar en las valijas y cuáles no.

Además, es importante hacer una distinción. No es lo mismo el equipaje de mano, el que se sube a la cabina y el equipaje de bodega, es decir, las valijas que se despachan al llegar al aeropuerto , ya que se presentan diferentes restricciones respectivamente . Con respecto al equipaje de mano , hay precauciones un poco más estrictas.

Históricamente, hay ciertos artículos que, por distintas reglamentaciones, no pueden subirse a un avión, como sustancias peligrosas, objetos punzantes, armas de fuego, entre otros. Sin embargo, hubo un momento bisagra en cuanto a las normativas de seguridad en aeropuertos y aviones: el atentado a las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre del 2001. Desde entonces, tanto los Estados como las diferentes aerolíneas tomaron la decisión de ser más estrictos en cuanto a sus reglamentos, para así poder prevenir un eventual ataque.

En ese sentido, este año entró en vigencia un nuevo reglamento internacional que redefine qué se puede y qué no llevar en el equipaje de mano. La idea de esta nueva medida es reforzar la seguridad aérea y facilitar el embarque. Aunque muchas de las restricciones ya existían, otras se sumaron recientemente y siguen generando confusión entre los pasajeros.

La medida ya se implementa en aeropuertos de todo el mundo, incluida la Argentina. El incumplimiento de estas normas puede generar demoras en el embarque, la retención de objetos personales, sanciones económicas e incluso la pérdida del vuelo.

El nuevo reglamento incluye una ampliación de los ítems que no pueden pasar el control de seguridad si están dentro del bolso de cabina. El listado actualizado incluye artículos que deben despacharse en la bodega o directamente no pueden transportarse en vuelos comerciales. A continuación, los principales elementos prohibidos:

Dispositivos electrónicos

Aunque la mayoría de los dispositivos personales están permitidos (celulares, notebooks, tablets), los drones fueron vetados en cabina.

Drones: su transporte en cabina depende de cada aerolínea y, en muchos casos, deben despacharse como equipaje facturado.

Medicamentos y equipo médico

Bisturíes : su uso está completamente restringido en cabina.

Tanques de oxígeno: requieren autorización previa para su transporte.

Objetos punzantes o cortantes

Cúters , navajas automáticas , cuchillos con hoja mayor a seis centímetros.

Tijeras grandes y sacacorchos

Líquidos y productos cosméticos

Se permite un máximo de 100 milímetros por envase en una bolsa plástica transparente.

El límite autorizado es de un litro por pasajero.

La medida abarca geles, cremas, champú, pasta dental, perfumes, lociones, bebidas y aerosoles.

Elementos deportivos

Bates de béisbol , palos de golf , tacos de billar y cañas de pescar .

Equipamiento de artes marciales como nunchakus y bastones .

Arcos, flechas, jabalinas y dardos.

Herramientas de trabajo

Prohibidos: taladros , martillos , sierras portátiles , sopletes y destornilladores .

También sustancias inflamables como aguarrás y disolventes de pintura.

Armas y sustancias peligrosas

Armas de fuego , municiones , explosivos y granadas .

Gases lacrimógenos, aerosoles de defensa personal y productos químicos tóxicos.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Las plataformas de viaje y agencias especializadas sugieren tomar las siguientes precauciones para evitar problemas en los controles aeroportuarios:

Consultar con la aerolínea la política vigente sobre artículos permitidos y restringidos.

Verificar el contenido y la cantidad de líquidos antes de empacar.

Llegar con antelación suficiente al aeropuerto.

Transportar los objetos dudosos o restringidos en el equipaje facturado, si corresponde.

Estar al tanto de estas regulaciones es fundamental para evitar demoras, pérdidas económicas o situaciones incómodas durante el embarque. La información actualizada permite planificar mejor el viaje y cumplir con las disposiciones de seguridad internacional.

Las nuevas restricciones buscan agilizar los controles y garantizar un entorno más seguro en cada vuelo. La prevención comienza antes del embarque: revisar la valija de mano es un paso clave para viajar con tranquilidad.