Armar las valijas será más fácil: ya rige la nueva normativa autorizada

La aerolínea low cost más elegida de Europa actualizó las medidas del equipaje de mano gratuito: ofrece más espacio sin costo adicional.

Con la nueva normativa, el tamaño permitido se amplia con un 20% más de espacio (24 litros).

En agosto pasado entró en vigencia una nueva política de equipaje de mano de una reconocida aerolínea europea. Los pasajeros deberán tener en cuenta el nuevo tamaño actualizado que se debe respetar para evitar cargos extra en el aeropuerto.

La medida afecta a millones de pasajeros, ya que establece un estándar mínimo para el equipaje de mano gratuito. La compañía Ryanair , la aerolínea low cost más utilizada en el continente europeo, ajustó las dimensiones permitidas en su tarifa básica.

Hasta ahora, en la tarifa más económica, la aerolínea permitía una pieza de hasta 40 x 20 x 25 cm, con una capacidad total de 20 litros. Con la nueva normativa, el tamaño permitido se amplió a 40 x 20 x 30 cm, lo que equivale a un 20% más de espacio (24 litros) . Esta diferencia puede ser clave para quienes viajan con lo justo y cada centímetro cuenta.

La decisión se enmarca en la reciente reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros de la Unión Europea, aprobada en junio pasado, que establece un nuevo estándar mínimo para las dimensiones del equipaje de mano gratuito: 40 x 30 x 15 centímetros .

Si bien cada aerolínea tiene margen para adaptarse, Ryanair eligió mantener su esquema particular, pero ajustando el tamaño para alinearse (y superar, en volumen) el mínimo exigido en los vuelos.

¿Qué pasa si la valija es más grande?

Como siempre, si la pieza de equipaje excede las dimensiones autorizadas, se aplicará un cargo adicional en el aeropuerto. Además, esto puede generar retrasos en el embarque. Por eso, se recomienda verificar con anticipación el tamaño de la valija o bolso de mano antes del viaje para asegurarse de que cumple con la normativa vigente.

La actualización ya rige desde agosto, aunque la empresa aclaró que llevará algunas semanas instalar y actualizar los medidores de tamaño en todos los aeropuertos donde opera. Una valija bien medida puede evitar sorpresas al embarcar. Y ahora, además, permite aprovechar un poco más de espacio sin gastar de más.