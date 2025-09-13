Decameron Cartagena: descanso, sabor y cultura frente al mar

Ubicado frente al Caribe y a minutos del centro histórico, este resort ofrece una experiencia completa para disfrutar la ciudad sin resignar comodidad

Con vistas al mar y a solo minutos de la Ciudad Amurallada, el Decameron Cartagena se integra naturalmente al paisaje costero de Bocagrande, uno de los barrios más activos de la ciudad. Su propuesta combina el espíritu del todo incluido con una ubicación estratégica, ideal para quienes buscan disfrutar tanto de la playa como del pulso cultural de Cartagena.

El edificio, de varios pisos y arquitectura contemporánea, ofrece habitaciones amplias, muchas con balcón y vistas abiertas hacia la bahía y una variedad de servicios pensados para el descanso. Piscina al aire libre, bares, espacios comunes climatizados y varios restaurantes componen una propuesta integral. Entre ellos se destaca el restaurante de la terraza, con panorámicas inmejorables al atardecer y platos que fusionan sabores locales con toques internacionales.

La modalidad todo incluido contempla comidas, bebidas, actividades y espectáculos sin costos adicionales, lo que permite disfrutar la estadía sin preocuparse por cuestiones logísticas. Durante el día hay propuestas recreativas para distintos perfiles de viajero y, por las noches, shows en vivo que incorporan elementos de la música, la danza y la tradición caribeña.

La ubicación del hotel permite acceder fácilmente tanto a las playas urbanas como al Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Allí, entre murallas coloniales, balcones floridos y plazas animadas, la ciudad despliega todo su magnetismo. Cartagena es historia viva, pero también modernidad, y alojarse en el Decameron permite moverse con fluidez entre esos dos mundos.

A una hora en lancha desde la ciudad, el Decameron Barú ofrece una experiencia diferente: rodeado de naturaleza, propone un descanso más pausado, con playas de arena blanca, aguas transparentes y un entorno ideal para desconectar.

En el Caribe insular, la cadena tiene una fuerte presencia en San Andrés, donde opera seis hoteles con estilos variados. Desde propuestas familiares hasta formatos boutique, todos permiten recorrer la isla con el confort de un servicio integral y el mar de siete colores como telón de fondo.

Con esta presencia en algunos de los destinos más buscados de Colombia, Decameron sostiene su liderazgo en la modalidad all inclusive, apostando a una hospitalidad cercana, con buena cocina, entretenimiento y una fuerte conexión con la identidad de cada lugar.