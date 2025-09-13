Una aerolínea low cost ofrece pasajes a precios irrisorios por su aniversario La promoción estará disponible desde el 2 hasta el 20 de septiembre para vuelos emitidos desde el 1° de octubre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026. 13 de septiembre 2025 · 08:23hs

La low cost Arajet salió al ruedo con promociones especiales para volar a distintos países.

La aerolínea low cost Arajet lanzó una llamativa promoción para celebrar su tercer aniversario: pasajes desde Buenos Aires hacia casi 30 destinos por apenas US$3. La compañía de bandera dominicana ofrece esta tarifa especial desde el 2 hasta el 20 de septiembre para vuelos emitidos desde el 1° de octubre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026.

La promoción está disponible únicamente a través del sitio oficial de la aerolínea, sujeta a disponibilidad, y corresponde a la tarifa base por tramo. Los pasajeros podrán elegir entre los planes Smart, Comfort y Extra, que se ajustan a diferentes necesidades: desde opciones económicas hasta servicios con mayor comodidad.

En total, la propuesta abarca 28 destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Entre las principales ciudades se destacan Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Chicago, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, San Pablo, Santiago de Chile, Lima, Toronto, Montreal, Aruba y Curazao.

Desde Rosario a Punta Cana En agosto pasado, el Gobierno autorizó a Arajet a duplicar sus frecuencias hacia fin de año y a sumar vuelos desde Rosario, Mendoza y Córdoba con destino a Punta Cana. Más allá de esta autorización, habrá que esperar hasta el 2026 para ver despegar estos vuelos desde Rosario, ya que el aeropuerto suspenderá su actividad a partir del próximo 20 de septiembre y por un plazo estimado de 90 días, con el objetivo de encarar una profunda remodelación de su pista principal.