La Capital | Policiales | presos

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar adentro de una pileta en Funes

Tras una persecución policial de más de 20 kilómetros dos hombres fueron imputados de robo a mano armada, resistencia a la autoridad y abuso de armas

15 de septiembre 2025 · 16:23hs
La policía detuvo a dos hombres el jueves 11 de septiembre de 2025 en Funes tras el robo de una ambulancia en Rosario. El vehículo cayó en la fosa de una pileta en construcción.

Foto: Lucas Veraldi.

La policía detuvo a dos hombres el jueves 11 de septiembre de 2025 en Funes tras el robo de una ambulancia en Rosario. El vehículo cayó en la fosa de una pileta en construcción.

Dos hombres fueron imputados de haber robado una ambulancia en la zona sur de Rosario y escapar de la policía en una persecución que se extendió más de 20 kilómetros hasta un country de Funes, donde el vehículo terminó incrustado en la fosa de una pileta en construcción.

El fiscal Federico Rébola imputó este lunes a Roberto Ernesto C. y a Walter Ezequiel N. como autores de un “robo con arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada en concurso real con resistencia a la autoridad y abuso de armas”. El juez de primera instancia Hernán Postma dictó, a pedido de la fiscalía, la prisión preventiva para ambos por el plazo de ley hasta dos años. Durante el episodio una agente de la policía sufrió una lesión como consecuencia de un disparo, pero ni siquiera debió quedar internada.

En el sur de Rosario

La secuencia delictiva que terminó en el barrio privado Cantegril de Funes comenzó la noche del pasado jueves 11 de este mes, minutos antes de las 22 en Arijón al 2700. Allí se encontraba Nazareno D. a bordo de un utilitario Renault Kangoo que se usa como ambulancia de la empresa de emergencias médicas CG&L. En ese marco el chofer fue abordado por dos hombres que lo amenazaron con un arma de fuego, lo tomaron del cuello y le robaron el vehículo, donde la víctima tenía pertenencias personales.

>>Leer más: Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Los ladrones se dieron a la fuga por calle Corralito hacia el sur y en cuestión de minutos la policía rosarina estaba en conocimiento de la situación. En ese marco, patrulleros del Comando Radioeléctrico (CRE) de Rosario y de Funes se fueron sumando a una persecución que comenzó en la Circunvalación hacia el oeste y llegó hasta la autopista a Córdoba. Como los accesos estaban custodiados por la policía, los ladrones recién pudieron entrar a Funes por el tercer ingreso, que conduce directamente al barrio Cantegril.

Los hampones ingresaron a la mencionada urbanización y tomaron por una calle sin salida, y en un momento el conductor se vio obligado a realizar un par de malas maniobras que terminaron con la ambulancia incrustada de trompa en la fosa de la futura pileta de una vivienda en construcción ubicada sobre la calle 4D. No obstante, sus ocupantes salieron rápidamente del utilitario y uno de ellos les “exhibió un objeto que parecía un arma de fuego”, lo que motivó disparos disuasivos por parte de los uniformados.

Así, la búsqueda comenzó de nuevo, en este caso a pie y por el interior del barrio. Sobre las 23.40 el rastrillaje dio resultados: en un domicilio de la call 5D al 4600, ocultos detrás de unas tablas de madera, estaba los sospechosos. Walter N. intentó arrebatarle el arma de fuego a una oficial de 38 años que participaba del procedimiento y así se desencadenó el forcejeo que terminó con la funcionaria herida de un balazo en la cadera con orificio de entrada y salida. La oficial fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde no pasó mucho tiempo hasta que obtuvo el alta médica tras comprobarse que la lesión no revestía gravedad ni riesgo de vida.

>>Leer más: Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Sin embargo, los sospechosos terminaron finalmente detenidos a disposición del MPA y este lunes fueron imputados de varios delitos que se le achacaron haber cometido a lo largo del raíd delictivo. En tanto, la ambulancia fue rescatada con una grúa a la mañana siguiente del episodio.

Noticias relacionadas
El colectivo de la empresa Laguna Paiva que se dirigía a Rosario tuvo que detenerse a la altura de San Lorenzo tras recibir un impacto de bala.

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Waldo Bilbao pasó casi dos años prófugo de la Justicia federal.

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Los sospechosos tenían elementos asociados a la barra brava de Central.

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Franco B. fue identificado por el automovilista que tomó el viaje de Didi.

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Ver comentarios

Las más leídas

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Lo último

Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por la lesión en la clavícula

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por la lesión en la clavícula

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

El intendente piensa ingresar el proyecto con la idea de aprobarlo antes de fin de año. La nueva Carta Orgánica de la ciudad, en 2027
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Por Florencia O’Keeffe

La Región

Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Ovación
Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Policiales
Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

La Ciudad
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: Es un hecho criminal grave

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por Nicolás Maggi

La ciudad

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera