Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de selección que regresará en Belgrano

El mediocampista estuvo afectado a su seleccionado y no jugó en el Pirata la última fecha de la liga. Estará contra la Lepra por los cuartos de final de la Copa

15 de septiembre 2025 · 15:38hs
Newell's llega entonado por la victoria sobre Atlético Tucumán por 2 a 0 en la Liga Profesional para el trascendental partido por los cuartos de final de la Copa Argentina. Este miércoles, en el estadio La Pedrera de San Luis, se medirá con Belgrano, que apenas empató sin goles de local con San Martín de San Juan.

El entrenador del Pirata, Ricardo Zielinski, le devolverá la titularidad a su principal figura, ausente en esa pálida igualdad con los sanjuaninos.

Este futbolista es Lucas Zelarayán, habilidoso volante que faltó en el último partido porque se reincorporó al plantel cordobés a último momento. El motivo fue su convocatoria al seleccionado de Armenia para las eliminatorias europeas para el Mundial de 2026.

El Diez de Belgrano ganó en las eliminatorias europeas

Zelarayán fue titular en el importante triunfo conseguido por Armenia sobre Irlanda del Norte por 2 a 1, en partido correspondiente a la 2ª fecha.

El Chino Zelarayán es el desequilibrio de Belgrano y por tal motivo fue muy esperada su vuelta, para jugar los cuartos de final de la Copa Argentina

Zielinski habló luego de la igualdad con San Martín de San Juan y justificó el discreto desempeño de su equipo en que tenían puesta la cabeza en el enfrentamiento contra Newell's.

>> Leer más: El arquero que llegó para reemplazar a Keylor Navas y se convirtió en el mejor refuerzo de Newell's

“Pienso que vamos a tener una buena actuación en el partido que viene (ante Newell’s). Es el partido que inconscientemente venimos esperando desde hace tiempo”, declaró el entrenador.

La formación probable de Belgrano para medirse contra los conducidos por Cristian Fabbiani es la siguiente: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.

Newell's ya vende las entradas

Este lunes, Newell's puso a la venta las entradas para los cuartos de final de la Copa Argentina, en las boleterías de la puerta 6 del Coloso. El horario es de 11 a 18, el mismo del martes.

En tanto, el horario y sitio de venta de localidades para el público de Newell's en Villa Mercedes será el miércoles 17, de 11 a 17, en la Casa de la Música (Comandante Videla 152).

Los precios de las entradas sin: popular, 35 mil pesos; plateas, 60 mil; y menores (hasta 11 años), 25 mil.

Las personas con carnet de discapacidad podrán obtener su acreditación en la oficina de atención al socio de Newell's el martes, de 12 a 18.

El hincha de Newells espera impaciente el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Víctor Cuesta marcó el primer gol de Newells en la victoria contra Atlético Tucumán. 

Victor Cuesta, el gol y lo que se viene para Newell's: "Tomamos la Copa Argentina con seriedad"

Newells y Belgrano se enfrentarán el miércoles en La Pedrera, San Luis. 

Se viene Newell's vs Belgrano, equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Facundo Guch marcó su primer gol para Newells, donde está desde que era muy pequeño.

Facundo Guch y su noche soñada con la camiseta de Newell's: "Nunca  me voy a olvidar de este gol"

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

