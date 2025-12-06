Uruguay vuelve a atraer a los argentinos: conectividad, playas y beneficios
Uruguay vuelve a atraer a los argentinos: conectividad, playas y beneficios

Con mejoras en conectividad y beneficios impositivos, el país vecino se consolida como destino competitivo y atractivo para los viajeros de nuestro país

6 de diciembre 2025 · 08:22hs

007-002-urugay se prepara para recibir un flujo histórico de turistas argentinos este verano. Según detalló el director nacional de Turismo de Uruguay, Cristian Pos, el país implementó mejoras en puentes, ferries y aeropuertos, y mantiene beneficios fiscales que potencian la competitividad del destino frente a alternativas locales.

Conexión por tierra y rutas históricas

Para quienes parten desde Rosario, Santa Fe o Córdoba, el cruce más rápido y accesible sigue siendo Gualeguaychú–Fray Bentos. Allí, los visitantes pueden disfrutar del Paisaje Industrial de Fray Bentos, Patrimonio Mundial de la Unesco, y del balneario Las Cañas, uno de los favoritos de los argentinos. En diálogo con LT8, Pos también señaló que se evalúa retomar en el futuro los cruceros fluviales Rosario–Fray Bentos, una conexión histórica que marcó varias generaciones.

Puertos y ferries: puerta de entrada desde Buenos Aires

Desde la capital argentina, Buquebus y Colonia Express continúan siendo las opciones más utilizadas. Colonia del Sacramento, con su casco histórico, la renovada plaza de toros y una oferta gastronómica creciente, sigue siendo el principal punto de ingreso. Otros destinos complementarios, como Carmelo y la Ruta del Queso, suman experiencias enoturísticas y gastronómicas que refuerzan la propuesta turística del país.

Turismo náutico y mejoras portuarias

El segmento náutico crece año a año. El distrito de San Fernando presenta novedades para embarcaciones deportivas, mientras que Carmelo avanza con obras de dragado para mejorar el acceso a su puerto. En Colonia, en diciembre quedará inaugurado un muelle de madera renovado, y Juan Lacaze se posiciona como un puerto Varadero ideal para mantenimiento de embarcaciones. Punta Carretas contará con un nuevo muelle el próximo año, mientras que Piriápolis y Punta del Este mantienen su liderazgo como destinos de verano.

Beneficios fiscales y precios competitivos

Uruguay aplica IVA cero en hotelería durante todo el año para turistas extranjeros y, hasta el 30 de abril, elimina el impuesto en gastronomía, alquiler de vehículos con chofer y salones de eventos, lo que representa un ahorro del 18% en consumos. Sumado a la actualización del tipo de cambio, el país se consolida como opción atractiva frente a destinos locales.

Crecimiento del mercado argentino

Entre enero y octubre ingresaron 500.000 argentinos más que en el mismo período del año anterior, lo que convierte a 2024 en el mejor año desde 2018. Pos destacó que el vínculo cultural entre ambos países hace que la elección del destino vaya más allá de la relación cambiaria, reforzando la fidelidad de los viajeros argentinos hacia Uruguay.

Expectativas para el verano

Con conectividad mejorada, infraestructura renovada y una oferta turística variada, el país vecino se prepara para una temporada récord. Punta del Este y otros destinos clave consolidan su atractivo, con reservas anticipadas que anticipan un verano cargado de movimiento, experiencias y crecimiento del sector turístico.

