Un entorno de campo para trabajar, compartir y descansar

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En San Antonio de Areco, Un Alto en la Huella Hotel Spa & Wellness Resort combina salones para eventos, alojamiento, gastronomía y spa para una estadía de relax

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

24 de octubre 2026 · 07:00hs

Hay encuentros que necesitan algo más que una sala equipada y una agenda de actividades. Cambiar el escenario, compartir una comida sin apuro o disponer de tiempo para conversar fuera de una reunión formal puede modificar la dinámica de un grupo. Y para lograrlo no siempre es necesario emprender un viaje largo.

A menos de dos horas de Rosario y poco más de una de la ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco ofrece un paisaje de campo que contrasta con el ritmo urbano. Allí, Un Alto en la Huella Hotel Spa & Wellness Resort reúne espacios para eventos, alojamiento, gastronomía y bienestar en una misma propiedad, con una propuesta orientada tanto al segmento corporativo como a los encuentros sociales.

La lista incluye capitales como Nueva York, Copenhague y París, que priorizan al peatón con espacios públicos accesibles.

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La combinación permite organizar una reunión de directorio, una capacitación o una jornada de planificación, pero también extender la experiencia con actividades al aire libre, una cena, una noche de alojamiento o un momento de descanso en el spa.

Un espacio para trabajar en equipo

El resort cuenta con salón de eventos, espacios amplios y equipamiento para acompañar diferentes formatos de encuentro. La versatilidad permite pensar desde reuniones ejecutivas de pocas horas hasta jornadas completas, presentaciones, encuentros de liderazgo, actividades de integración y celebraciones empresariales.

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El entorno natural es parte de la propuesta. Los jardines y los espacios abiertos ofrecen la posibilidad de intercalar bloques de trabajo con pausas al aire libre, encuentros informales o actividades compartidas. Así, una capacitación puede combinarse con un almuerzo, mientras que una jornada de planificación puede concluir con una cena y una estadía en el establecimiento.

Para las empresas que necesitan trabajar durante más de un día, contar con todos los servicios en un mismo lugar simplifica la organización. El grupo puede concentrarse en las actividades previstas sin sumar traslados entre el salón, el alojamiento y los espacios de descanso.

Habitaciones para extender la estadía

La propiedad dispone de habitaciones Standard y Suites. Las primeras tienen aproximadamente 20 metros cuadrados e incluyen escritorio; las Suites, de unos 32 metros cuadrados, incorporan balcón privado y frigobar, entre otras comodidades.

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Esta oferta permite adaptar la estadía a las necesidades de cada encuentro. Una empresa puede organizar una jornada de trabajo y regresar a Buenos Aires por la tarde, o sumar una noche para continuar las actividades a la mañana siguiente.

El formato también resulta útil para reuniones de liderazgo, capacitaciones intensivas y encuentros de equipos en los que compartir otros momentos, más allá de la agenda laboral, forma parte de la experiencia.

La gastronomía como punto de encuentro

El restaurante El Palenque es otro de los componentes de la propuesta. Su cocina, de raíz casera y regional, se elabora a partir de productos frescos, de estación y de origen local.

En un encuentro corporativo, las comidas pueden cumplir una función que va más allá del servicio gastronómico. El desayuno marca el comienzo de la jornada; el almuerzo permite hacer una pausa entre actividades, y la cena abre un espacio para conversar en un contexto más distendido.

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Cuando el programa incluye alojamiento, la gastronomía acompaña los distintos momentos de la estadía y ayuda a dar continuidad a la experiencia.

Wellness después de la agenda

Uno de los principales diferenciales del establecimiento es su propuesta de bienestar. El spa dispone de piscina interior climatizada, hidromasajes, sauna húmedo y seco y masajes. A esto se suman piscina exterior y solárium.

La oferta incluye también actividades como caminatas guiadas, Chi Kung, aquafuncional, nado dirigido y Ceremonia del Sol. Según el formato del encuentro, estas opciones pueden incorporarse como pausas, actividades compartidas o propuestas para el tiempo libre.

La idea es que el bienestar complemente el objetivo profesional, en lugar de reemplazarlo. Después de varias horas de reuniones, por ejemplo, el grupo puede disponer de un momento de descanso antes de la cena. En una jornada de integración, las actividades permiten compartir una experiencia diferente de la que propone el ámbito laboral habitual.

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El resort recibe huéspedes a partir de los 12 años, una característica que orienta su concepto hacia el público adulto y constituye un dato relevante al momento de elegir el lugar para encuentros ejecutivos y eventos sociales.

También para celebraciones

La combinación de salón, gastronomía, alojamiento, jardines y wellness permite pensar propuestas que van más allá del ámbito empresarial. Las instalaciones pueden funcionar como escenario para celebraciones sociales de adultos y ocasiones especiales en las que se busque reunir a los invitados durante varias horas o extender el encuentro con una estadía.

En estos casos, el entorno rural y la posibilidad de integrar diferentes servicios dentro de la propiedad ofrecen una alternativa a los salones urbanos convencionales.

San Antonio de Areco, parte del plan

La ubicación suma otro atractivo. Con su tradición gauchesca, su arquitectura y su identidad ligada al campo, San Antonio de Areco ofrece un contexto que complementa la experiencia dentro del resort.

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La cercanía con Buenos Aires permite cambiar de paisaje sin afrontar un traslado prolongado. Para las empresas, esto facilita organizar encuentros fuera de la oficina sin sumar una logística compleja; para las celebraciones, permite reunir gastronomía, alojamiento y actividades en un mismo destino.

La propuesta de Un Alto en la Huella se apoya en la combinación de cuatro componentes: espacios para reunirse, servicios para alojarse, una oferta gastronómica propia y alternativas de bienestar. La modalidad elegida dependerá de cada grupo, desde una reunión de trabajo por el día hasta una experiencia de varias jornadas.

Un Alto en la Huella Hotel Spa & Wellness Resort

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Dirección: Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco.

Web: unaltoenlahuella.com

Instagram: @unaltoenlahuella

Mail: [email protected]

campo trabajar San Antonio de Areco resort Spa
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