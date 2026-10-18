Uruguay acercó a Rosario sus propuestas para el verano y puso la mira en los viajeros santafesinos

Termas, playas, patrimonio y gastronomía integraron la oferta presentada en el Workshop de ARAV. Las alternativas para llegar y los beneficios para visitantes extranjeros completaron la propuesta

Uruguay presentó en Rosario una propuesta turística pensada para los viajeros de Santa Fe y su región: escapadas por carretera al litoral termal, vacaciones en la costa atlántica, recorridos entre bodegas y ciudades históricas y conexiones fluviales para cruzar el Río de la Plata.

La participación en el Workshop de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV) , realizado el jueves 15 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano, reunió al Ministerio de Turismo, representantes de destinos y empresas privadas para acercar las novedades de la temporada 2026/2027 a las agencias locales.

La misión estuvo integrada por referentes técnicos del Ministerio de Turismo de Uruguay , las direcciones de turismo de Maldonado, Rocha y Canelones, operadores privados, cadenas hoteleras, agencias receptivas y empresas de transporte. El objetivo fue fortalecer la relación con un mercado que combina cercanía geográfica, tradición de viajes al país vecino y posibilidades de organizar estadías de distinta duración.

La presentación dio continuidad al trabajo desarrollado durante la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina , en Buenos Aires. Allí, Uruguay había reunido a 17 de sus 19 departamentos con una propuesta centrada en la diversidad territorial y las experiencias durante todo el año. En Rosario, esa oferta adquirió un enfoque concreto: cómo llegar desde nuestra región, qué circuitos descubrir y qué alternativas sumar a los destinos más conocidos.

El peso del mercado argentino

Los números difundidos por la delegación explicaron la importancia del vínculo. Durante 2025, Uruguay recibió 2.174.997 visitantes argentinos, que generaron un impacto económico directo de USD 1.133,3 millones y registraron una estadía promedio de 5,7 días.

La Argentina continuó como el principal mercado emisor hacia el país vecino. Dentro de ese mapa, la provincia de Santa Fe y su zona de influencia ocuparon un lugar prioritario para la promoción y el trabajo con agencias.

La cercanía permite pensar tanto en las vacaciones de verano como en salidas de pocos días. Una escapada a las termas, un recorrido patrimonial por Fray Bentos, una estadía en Colonia o un viaje a las playas pueden formar parte de esa relación habitual con la otra orilla.

Durante la cobertura de la FIT realizada por La Capital, la viceministra de Turismo, Ana Caram, había destacado la hospitalidad, el desarrollo de destinos del interior y las posibilidades de ampliar los recorridos tradicionales. La presentación en ARAV sumó propuestas específicas para llevar esa diversidad al momento de organizar el viaje.

Cómo llegar: puentes, rutas y travesía fluvial

Para quienes parten desde Rosario y otras localidades santafesinas, el acceso terrestre ofrece distintas posibilidades según el destino elegido. Los pasos internacionales Gualeguaychú–Fray Bentos, Colón–Paysandú y Concordia–Salto permiten ingresar al territorio uruguayo y comenzar recorridos por su litoral o continuar hacia el sur y la costa.

La elección del cruce depende del itinerario. El ingreso por Fray Bentos permite incorporar una primera parada vinculada con la historia industrial; Paysandú y Salto acercan las propuestas termales y otros circuitos del litoral norteño.

Entre las herramientas para circular, Uruguay cuenta con el Abono Extranjero de Telepeaje, destinado a vehículos con matrícula de otros países. La modalidad permite utilizar los peajes de la red nacional durante 15 días consecutivos mediante un abono y un dispositivo instalado en el automóvil. Se trata de un pase pago, con condiciones propias de contratación.

Otra alternativa para los viajeros de Rosario es completar el tramo por autopista hasta Buenos Aires y continuar en barco hacia Colonia. Esa combinación, abordada durante la cobertura anterior de La Capital, permite integrar la travesía al recorrido y decidir luego entre permanecer en el destino o seguir hacia otras ciudades.

Los servicios fluviales y sus conexiones terrestres amplían las posibilidades de viajar sin vehículo. Para quienes prefieren llevar su automóvil, corresponde consultar la disponibilidad de bodega y las condiciones del servicio elegido.

Termas y patrimonio apenas cruzada la frontera

Uno de los ejes más atractivos para nuestra región fue el corredor del litoral uruguayo, con propuestas que combinan descanso, naturaleza e historia.

El material presentado destacó los seis centros termales del litoral norteño y la posibilidad de organizar estadías enfocadas en el bienestar y las actividades al aire libre. La oferta permite incorporar las termas a un viaje breve o combinarlas con otras visitas.

También se propusieron circuitos por carretera que comienzan después de cruzar los puentes internacionales. Entre sus puntos de interés aparece el Paisaje Industrial Fray Bentos, asociado al antiguo frigorífico Anglo e incluido en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

Ese recorrido suma una dimensión histórica al viaje: permite acercarse al pasado productivo de una ciudad cuya actividad estuvo vinculada con los mercados internacionales y con la vida de generaciones de trabajadores.

Los senderos de Montes del Queguay, las aguas saladas de las Termas de Almirón y las bodegas del litoral completaron las alternativas difundidas. El conjunto permite armar un itinerario con distintas paradas y dedicar tiempo a lugares que pueden quedar fuera de las rutas habituales hacia las playas.

La costa amplió su propuesta

La temporada de sol y playa mantuvo un lugar central, acompañada por actividades culturales, gastronomía y recorridos que enriquecen la estadía.

Punta del Este presentó como parte de su oferta la agenda de exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), propuestas deportivas y sus circuitos comerciales y gastronómicos. La intención fue mostrar alternativas para quienes buscan combinar la playa con otras actividades.

Canelones acercó sus 65 kilómetros de costa, bodegas familiares y encuentros musicales, gastronómicos y tradicionales. La posibilidad de alternar una jornada junto al agua con una visita vinculada al vino o a los sabores locales dio forma a una propuesta con identidad propia.

Maldonado y Rocha sumaron experiencias donde la gastronomía y los alojamientos conviven con paisajes costeros y entornos naturales. Esa variedad permite elegir entre destinos con mayor movimiento y lugares orientados a una estadía más tranquila.

Colonia y Montevideo para quedarse más tiempo

Colonia volvió a aparecer como una puerta de entrada y, al mismo tiempo, como un destino para dedicarle varios días. Al casco histórico y los paseos frente al río se sumaron la Ruta del Queso, los circuitos de bodegas y propuestas gastronómicas.

En la cobertura realizada por La Capital durante la FIT, Andrés Castellano había presentado los atractivos de Colonia en relación con la experiencia del viaje fluvial. La nueva promoción amplió esa mirada hacia recorridos que invitan a conocer también su entorno.

Montevideo, por su parte, puso el acento en la vida urbana: circuitos gastronómicos, bares de vinos, paseos por Ciudad Vieja y una agenda cultural para redescubrir la capital.

El carnaval, las murgas y los tablados también formaron parte de las experiencias difundidas para la temporada. Son propuestas que permiten organizar el viaje alrededor de una celebración y conocer expresiones de la identidad uruguaya.

Beneficios y experiencias entre viñedos

El componente económico acompañó la presentación. Entre los beneficios vigentes para turistas no residentes se encuentra el IVA cero en hoteles y alojamientos durante todo el año, acreditando esa condición con documentación emitida en el exterior.

La información oficial también contempla una reducción de nueve puntos de IVA en determinados servicios gastronómicos, alquiler de vehículos sin chofer y otras prestaciones. El beneficio alcanza, además, visitas guiadas y degustaciones de vinos y productos locales en establecimientos enoturísticos registrados. Su aplicación depende de las condiciones del servicio y del medio de pago utilizado.

El enoturismo tuvo un lugar propio dentro de la oferta: bodegas familiares, variedades que amplían el universo del tradicional Tannat, degustaciones y encuentros vinculados con la gastronomía. A eso se agregaron circuitos entre olivares y almazaras, propuestas rurales y experiencias en paisajes del interior.

La presencia uruguaya en Rosario acercó así una oferta que puede adaptarse a distintos tiempos de viaje e intereses. Para los santafesinos, el primer paso puede ser cruzar un puente o embarcar en Buenos Aires. Después, el recorrido se abre entre termas, ciudades, viñedos y playas, con motivos para prolongar la estadía o preparar una próxima visita.