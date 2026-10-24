Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

El equipo de Frank Kudelka juega un partido clave en el Nuevo Gasómetro ante el rival que quiere sacarlo de la clasificación a octavos. Una final para Newell's

Gómez Mattar ya convirtió ante Central Córdoba (SE) y lo festeja junto a Solari y Mazzantti. Newell's tiene una chance inmejorable de cara a la clasificación.

Newell's juega en el Nuevo Gasómetro uno de esos partidos bisagra. Una final anticipada, acaso la primera de ellas si es que vienen las de octavos de final del torneo Clausura que es a lo que se aspira. El equipo de Frank Kudelka visita a San Lorenzo , el perseguidor que quiere sacarlo del grupo de los ocho, a tres fechas del final. Todo dicho.

No hay que tenerlo miedo a la calificación que se le puede dar un partido. Aunque eso signifique mayor tensión, el antes y el después lo configuran. El antes, porque Newell's llega a este encuentro producto de haber levantado su nivel, que estaba por el piso cuando llegó Kudelka y así venía desde hacía años. Es su mérito. El después, porque el resultado determinará escenarios inequívocos.

Así, una derrota no lo hará caer de la zona de los ocho seguramente, pero lo expondrá a las máximas presiones en las dos fechas que restan. Un empate será bienvenido, ¿por qué no? Y una victoria no solo prácticamente le asegurará el pasaje, sino que lo fortalecerá de cara a esa instancia a la que Newell's no llegó desde que se instalaron este tipo de torneos.

Se puso el carro delante del caballo para tales aseveraciones y vale por supuesto repasar la situación a la que llega Newell's a esta decimocuarta, antepenúltima fecha del torneo.

La victoria sobre Central Córdoba, justificada y para nada sufrida pese a la estrechez del resultado, dejó al equipo de Frank con 20 puntos y una diferencia de +3, ubicado en el 6° puesto de la Zona A.

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Volvió a superar a Gimnasia de Mendoza, su anterior verdugo en Cuyo, que quedó con igual cantidad de unidades y +1 de diferencia, ya que abrió la fecha perdiendo de local sobre el final con Platense 2 a 1, un resultado a favor de Newell’s sin lugar a dudas.

Y, aprovechando el empate de Independiente en el clásico, lo superó por un punto. El Rojo, que recibe al ascendente Boca el domingo, cuenta con 19 unidades, -1 de diferencia y ocupa el 8° y último lugar clasificatorio.

Inmediatamente atrás llegó el entonado San Lorenzo, que en un partido clave superó en La Plata a Estudiantes 2 a 1 en adicional, seguramente aprovechando que el Pincha tenía puesta la cabeza en la semifinal de la Copa Libertadores que ganó el jueves por la noche en el Maracaná.

El Santo que ahora es dirigido por un querido de la casa como Rubén Darío Insúa, antes superó en casa a Deportivo Riestra por 1 a 0. Y eso le valió a escalar hasta la novena posición. Es el primero de los que queda afuera y sabe que ante Newell's tiene una oportunidad de oro de al menos alcanzarlo. Tiene 17 puntos y una diferencia muy negativa de -5, por lo que difícil que aún logrando el triunfo pase a los rojinegros.

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Después de que pase lo que pase

Por eso se insiste que una caída no será decisiva para Newell's, pero sí puede tener daños colaterales en la presión excesiva para las dos últimas fechas ante Unión y el sorprendente líder Instituto, además de menoscabar la autoestima.

Todo lo contrario de si logra hacerse con los tres puntos. No solo en términos numéricos lo pondría ya clasificado prácticamente (le faltaría solo un punto y tal vez ni eso), sino que lo tonificaría para los playoffs.

Y más, una victoria podría acercarlo inclusive a terminar entre los cuatro primeros de la zona, por lo que hasta podría definir en condición de local. Hoy eso sería una yapa, pero delante de Newell's, además del líder Instituto, hay tres equipos con 24 puntos (Boca, Defensa y Vélez) y el 5° Lanús que tiene 23.

Qué hay detrás de los números

Pero más allá de las cuestiones matemáticas que son consecuencia, Newell's no es aún un equipo hecho y derecho, confiable ciento por ciento, pero dio pasos grandes en ese sentido.

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Hay un once que empieza a salir de memoria, hay consolidación en puestos importantes y los refuerzos más importantes, juegan, como los casos de Lucas Carrizo y Santiago Solari, el último pasaje que se unió allá para después del 0 a 0 ante el finalista de la Libertadores Estudiantes.

Kudelka bancó a los juveniles y aún con intermitencias se hacen imprescindibles, tales los casos de Luca Regiardo, Facundo Guch o ahora el pibe Jerónimo Gómez Mattar, que de nuevo tendrá la chance ante la lesión de Rodrigo Herrera.

Este Newell's ha crecido, no alcanzó un techo, puede ir por él y para eso tiene partidos de esta talla, donde se pondrá a prueba su carácter, su temple pero también un juego que le permita el mejor de los resultados. Quiere disputar de una vez por todas los play-offs. Qué mejor oportunidad que esta para ir ensayando sus posibilidades.