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De las playas brasileñas al Caribe: los nuevos vuelos desde Rosario

Florianópolis, Cabo Frío e Isla Margarita integran la programación internacional prevista para el verano. Fisherton tendrá cuatro salidas chárter entre enero y febrero

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

24 de octubre 2026 · 07:00hs
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El aeropuerto registró un aumento del 18% en pasajeros en 2026

El aeropuerto registró un aumento del 18% en pasajeros en 2026, impulsado por el tráfico internacional.

El verano 2027 sumará nuevas alternativas para viajar al exterior desde Rosario. El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) tendrá cuatro salidas chárter hacia destinos de Brasil y el Caribe, en una programación de Andes Líneas Aéreas. La propuesta incluye vuelos a Florianópolis y Cabo Frío, además de conexiones con Isla Margarita, en Venezuela.

Las operaciones comenzarán en enero y forman parte de un esquema de ocho salidas desde los aeropuertos santafesinos: cuatro desde Fisherton y otras cuatro desde Sauce Viejo. Para Rosario, la novedad amplía las opciones de viaje durante la temporada alta, con alternativas que permiten partir desde la región sin tener que trasladarse previamente a Buenos Aires.

Cuatro salidas desde Fisherton

La programación anunciada contempla dos vuelos a Isla Margarita, uno a Florianópolis y otro a Cabo Frío. De acuerdo con el cronograma difundido, las salidas desde Rosario están previstas para el 3 de enero, con destino a Florianópolis; el 9 de enero, hacia Isla Margarita; el 30 de enero, a Cabo Frío; y el 6 de febrero, nuevamente hacia la isla venezolana.

Los servicios a los destinos brasileños serán directos. En el caso de Isla Margarita, se realizarán escalas técnicas sin cambio de avión, por lo que los pasajeros continuarán el viaje en la misma aeronave. Según lo informado durante la presentación, los controles migratorios y aduaneros podrán efectuarse en el aeropuerto de partida.

Los vuelos se realizarán con aviones Boeing 737, con capacidades que varían según la configuración de cada aeronave. La programación corresponde a operaciones chárter, un esquema diferente del de las rutas regulares que cuentan con frecuencias distribuidas de manera estable durante el año.

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Brasil y el Caribe, entre las opciones

Florianópolis es uno de los destinos brasileños más elegidos por los argentinos durante el verano, tanto por sus playas como por la variedad de propuestas para distintos tipos de viajeros. Cabo Frío, en el estado de Río de Janeiro, ofrece otra alternativa de costa atlántica, con playas extensas y acceso a otros puntos turísticos de la región.

Isla Margarita, por su parte, suma una opción caribeña a la oferta desde Rosario. Ubicada frente a la costa venezolana, combina playas, complejos turísticos y actividades vinculadas con el mar. En este caso, las escalas técnicas forman parte de la operación aérea, aunque no requieren que los pasajeros cambien de avión.

Una oferta que se amplía

La incorporación de estos servicios se inscribe en una etapa de crecimiento del movimiento internacional del aeropuerto rosarino. Entre enero y agosto de 2026, Fisherton registró 452.459 pasajeros, un 18 % más que durante el mismo período del año anterior. El avance estuvo impulsado por el tráfico internacional, que creció un 43 %, mientras que los vuelos de cabotaje retrocedieron un 9 %.

En ese contexto, sumar alternativas para la temporada estival representa una oportunidad para captar viajeros de Rosario y de otras localidades de la región. La propuesta también se vincula con el trabajo conjunto entre el sector público, las terminales aeroportuarias y los operadores turísticos para ampliar las opciones de conectividad.

Las fechas y condiciones comerciales de los paquetes deben consultarse en las agencias que los comercialicen. Para quienes ya empiezan a planificar las vacaciones, la programación agrega tres destinos internacionales a la oferta de salidas desde Fisherton, con alternativas tanto en las playas brasileñas como en el Caribe venezolano.

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