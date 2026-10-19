Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

La Capital participó de la edición número 13 de esta convocante actividad, que incluye más de 100 alternativas gastronómicas y una feria de productores. En esta nota, un recorrido por algunos imperdibles

Los largos kilómetros de la Patagonia argentina son proporcionales a su diversidad de producción, ciencia y tecnología . Cada ruta conecta pueblos y ciudades que forman una gran región llena de paisajes únicos, experiencias sacadas de un cuento de hadas y sabores, muchos sabores . Todos estos elementos -ciencia, paisajes y sabores- se conjugan en Bariloche a la Carta , propuesta que en su edición número 13 se desarrolló del 5 al 12 de octubre: ofreció más de 100 alternativas gastronómicas y una feria donde lo mejor de Río Negro y la zona tenían una cita obligada. Rosario, como cada año, dijo presente.

Bariloche es una ciudad con peso propio. Lejos de Viedma, la capital rionegrina, supo organizarse y ofrecerse al país -y al mundo- como una ciudad de ensueño . Bariloche es la puerta a la cordillera de los Andes, pero también en una localidad de oportunidades donde los comercios desbordan de productos, ferias artesanales con una oferta variada y un pequeño boom en la construcción que queda expuesto con los obreros yendo de un lado a otro con los ladrillos o palas en mano.

No es casualidad que Bariloche haya tenido un crecimiento en su población: según el último censo 2022 había poco más de 130 mil habitantes, aunque funcionarios y empresarios barilochenses coinciden ante La Capital que, en cuatro años, ya rompió la barrera de los 150 mil habitantes . Un crecimiento de más del 10% que se traduce en el crecimiento de propuestas gastronómicas, renovación de los locales y un recambio generacional en los sectores inversores, que llegan frescos para responder a nuevos vecinos y un turismo constante.

Si en Bariloche viven 150 mil personas, en temporada alta la cantidad de gente que transita las calles rompe la barrera de las 200 mil. Una oportunidad sin igual para los restaurantes y hoteles de los más de 250 socios de la Asociación Empresaria Gastronómica de Bariloche , también encargados de organizar Bariloche a la Carta (Balc) y dar la posibilidad a los turistas de conocer lo profundo de la ciudad: la cocina de Río Negro.

Balc es un evento que año tras año rompe récord de público y en la edición 2026 recibió a más de 42 mil personas, según los registros del gobierno de Río Negro a los que accedió La Capital.

Bariloche a la Carta

Bariloche a la Carta empezó hace 13 años con “una carpita chiquita” pero hoy se traduce en un evento que se adueña del Centro Cívico, tres espacios con oferta variada, decenas de productores locales y por primera vez desde que se lleva adelante una provincia invitada. La propuesta reúne a más de 100 restaurantes de Bariloche con platos premium y una variedad gastronómica típica de la Patagonia.

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Los pescados son un plato fijo en cada estación que La Capital recorrió. De un lago y los ríos cordilleranos, con la trucha como máximo estandarte, y del otro la montaña y una biodiversidad que pone a disposición de la alta cocina barilochense hongos de la más variada diversidad.

No obstante, de las parrillas y hornos también salen carnes alternativas para la región pampeana: ciervo, cordero, conejo, liebre y jabalí. Este último está considerado plaga en Río Negro y la legislatura provincial aprobó una nueva Ley de Carnes que permite la faena, elaboración, traslado y comercialización legal de carne de jabalí. Con la renovada norma, hoy los locales gastronómicos ponen a disposición una carne magra, de un sabor intenso y que gana terreno entre los turistas.

La Capital participó del Fampress y recorrió hoteles, fábricas de cerveza, locales gastronómicos y el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (Ipatec) de la Universidad Nacional del Comahue.

Un hotel de frente al Nahuel Huapi

La cadena de hoteles Radisson abrió, a mediados de 2025, su hotel en Bariloche de la mano de inversores argentinos. Un año más tarde inauguraron el CoolTo, un restaurante con gastronomía gourmet que llevó más de cuatro meses de preparación.

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Hoy a pleno, ofrece un gran salón y una vista predilecta hacia el lago Nahuel Huapi, enmarcado en un hotel con seis niveles bajo el nivel de la avenida Bustillo. La entrada del CoolTo pone sobre la mesa hongos, frutos rojos, burrata y espárragos, entre otros productos. Como plato principal: trucha acompañado por hinojos, avellanadas, eneldo y limón. Como cierre, un postre cremoso de chocolate con crema y nibs de cacao.

La ruta de la cerveza

Bariloche se posicionó como un parador gigante para los amantes de la cerveza. Con agua pura bajando de la montaña y una levadura única, tomar cerveza en esta ciudad de Río Negro es una experiencia sin igual.

Todo comienza en el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (Ipatec), una oficina del Conicet de Comahue que se destaca por la producción de la especia silvestre Saccharomyces eubayanus, o como se la conoce en la industria como “la levadura madre” de la lager comercial que se utiliza en la cerveza rubia.

Este hongo que nace en los bosques patagónicos y de Bariloche cambió en 2016 la ecuación de la producción de cerveza a nivel global. La marca neerlandesa Heineken se enteró de su existencia y fue directo al Conicet de Comahue a solicitar la exclusividad de su producción por 10 años. Los investigadores argentinos agradecieron el interés, pero negociaron arduamente para ofrecer esta levadura a los productores locales de cerveza artesanal.

Diego Libkind es el director del Ipatec y quien encabezó la investigación de la levadura madre y cuando presentó el trabajo que realizan destacó que es un claro ejemplo de cómo “se transfiere ciencia y tecnología del laboratorio y que impacta realmente”. Los hongos que estudian en el Ipatec ya son parte de la industria alimenticia y pueden llegar a generar 250 litros por semana. También están siendo estudiados para aportar a otros productos como protectores solares 100% naturales. Además de la tarea con hongos también ofrecen asistencia geológica, sobre volcanes, incendios y ríos y lagos.

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La levadura madre que genera Ipatec va a la industria global, pero también a los productores locales. Es el caso de la cervecería Wesley, dentro del campo de Tom Wesley sobre Bustillo 15.500. La tercera generación de la familia potenció la granja donde se puede realizar cabalgata y tener contacto con animales y le dedicó un espacio preponderante a la producción de cerveza, que en temporada alta alcanza los 60 mil litros por mes.

Además de una cerveza de primera calidad, en Wesley tiene un salón con una temática del lejano oeste de Hollywood donde se puede degustar ciervo, langostinos y, por supuesto, hongos.

Siguiendo por Bustillo, pero tomando la ruta 77 de Circuito Chico, está el local de Patagonia. Un espacio preparado para familias y amigos. Con una vista del lago Perito Moreno excepcional, la cervecería llega a recibir 3500 personas en temporada de verano y para la próxima temporada estrenará un recorrido en bote por el lago y toda una experiencia dedicada a la aventura.

La cerveza conocida por todo el público y de alcance nacional es acompañada con una gastronomía de primer nivel con sabores clásicos: trucha, cordero, carne de vaca, preparaciones con zanahoria, entre otras opciones.

Gastronomía y naturaleza

Cualquiera que piense en Bariloche y ofertas gastronómicas y hoteleras podrá mencionar rápidamente Llao Llao, un hotel cinco estrellas ubicado en una pequeña colina entre el lago Nahuel Huapi y el lago Moreno. El Llao Llao tiene la particularidad de ofrecer una vista de 360 grados a la Cordillera de los Andes.

El imponente paisaje permite un momento de relax único. Trucha, queso patagonzola, hongos, frutas con diferentes preparaciones, cordero, langostinos y jabalí (incentivados por la nueva ley) fueron algunas de las opciones que pasaron mientras el Nahuel Huapi reflejaba un sol que se asomaba y corría a las nubes grises.

En la otra puna de Bariloche, cerca del lago Gutiérrez, se encuentra el cerro Catedral donde miles y miles de estudiantes pasan todos los años para esquiar y vivir un momento único en una montaña bañada de nieve. En esa misma montaña, reconocida mundialmente, se encuentra La Cueva, un restaurante único y sacado de las mejores ficciones.

El ingreso a La Cueva no es muy distinto al resto de los restaurantes del país. Una puerta que se abre y del otro lado te esperan recepcionistas que antes de ofrecerte una mesa, ponen a disposición cascos para cuatriciclos o motos de nieves. Es que al salón de La Cueva se llega mediante transporte apto para montaña y unos 20 minutos de viaje en una velocidad controlada.

Ya en la montaña, espera la acogedora estructura de un exclusivo restaurante que solo abre cuatro meses al año (entre junio y septiembre). Por eso que el horno se haya prendido en octubre fue una ocasión especial ya que es la primera vez que se suman a Balc.

El menú en La Cueva combinaba lo tradicional de una empanada con carnes de ciervo o filet de atún. La noche estuvo acompañada por tragos de Agostina Elena, conocida por haberse coronado en un reality "El Gran Bartender" producido por Telefe, que presentó cuatro tragos representando a la estepa, la cordillera, el valle y el mar.

Por último, Fuegos de Patagonia en el kilómetro 12 de la avenida Bustillo. Un espacio que comparte la vista con la península arriba y el lago Nahuel Huapi. Los niveles de este comercio permiten una cena en un salón climatizado para las bajas temperaturas, pero estaciones al aire libre y espacio a la altura del lago.

La imponente vista no relega la gastronomía que presenta con variedad de platos fríos y calientes: gazpacho de frambuesa, tartar de ciervo, ceviche de trucha, pulpo glaseado, ñoquis de hongos, magret de pato y chop de cordero, entre otros platos.

Un evento a la carta

Bariloche a la Carta se desarrolló del 5 al 12 de octubre y ofreció la posibilidad de conocer cocineros, productores y restaurantes. Desde hace 12 años, la actividad tiene la participación estelar de Supersaludable, el grupo rosarino que lleva preparaciones saludable para los más pequeños desde hace más de 20 años.

Del 9 al 12, se instaló una carpa en el Centro Cívico, con una feria donde pasaron productores de todo Río Negro y una variada oferta gastronómica, además de 42 mil visitantes que pudieron degustar de primera mano los productos locales.

El evento creció de manera exponencial con el tiempo que los stands se volvieron espacios codiciados entre los productores y este año tuvo la presentación de Punto Río Negro, una aplicación para que los turistas tengan toda la información al visitar la provincia patagónica en el celular.

Los más de 60 puestos ofrecían la variedad de todo el territorio rionegrino. Productores de miel, mermeladas y hasta frutos secos, también embutidos sellados al vacío, vinos y té en hebras. Con Río Negro como destacado exportador de peras y manzanas en el hemisferio sur, la oferta de los stands hace hincapié en estas frutas, pero también se sustentan siendo la provincia con mayor producción de avellanas, cebollas y cerezas del país o la ruta del vino rionegrino con 22 bodegas locales y los varietales pinot y merlot como insignia.

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La base de toda la producción expuesta en la feria de Balc estaba en la manzana y la pera, dos productos que tienen a Río Negro como principal productor en Argentina y el continente.

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En el marco de Balc, durante toda la semana pasaron reconocidos chefs como Hugo Muñoz Toledo, Edgar Kuda, Florencia Rodríguez y la presencia estelar de Maru Botana cocinando en el hotel Llao Llao.

Bariloche a la Carta se consolida en el mundo gastronómico y permite conocer a la ciudad desde otro lado. Los paisajes y la naturaleza son el condimento perfecto a platos y tragos que acompañan el inicio de la primavera, la antesala a la temporada de verano que atrae a turistas con la misma fuerza que el invierno y la nieve.