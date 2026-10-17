Diez años convirtiendo sueños en viajes

Desde sus primeros pasos en el turismo, en 1989, hasta la creación de su propia agencia en Arroyo Seco, Andrés Acoroni construyó una trayectoria basada en la atención personalizada y el acompañamiento de sus pasajeros

Andrés Acoroni fundó su agencia en Arroyo Seco, ciudad desde donde atiende a pasajeros de toda la región.

Andrés Esteban Acoroni descubrió su pasión por el turismo en 1985, cuando regresaba de su viaje de estudios secundarios. La experiencia despertó un interés que pronto se transformó en vocación : al año siguiente empezó sus estudios en Turismo en el entonces Instituto Belgrano de Rosario.

En 1989 llegó su primera experiencia laboral en el sector. Se incorporó como vendedor de viajes estudiantiles secundarios en Sansó Viajes , una empresa que fue un referente de la actividad y una escuela para muchos jóvenes que comenzaban a desarrollarse en el rubro. Allí inició un recorrido profesional que le permitió conocer el oficio y establecer vínculos que perduran hasta hoy. Varios de aquellos compañeros son actualmente colegas con quienes sigue compartiendo la profesión.

Después de distintas experiencias laborales, llegó el momento de concretar un proyecto propio. En 2016 obtuvo la habilitación correspondiente del entonces Ministerio de Turismo de la Nación, bajo el legajo 16687 , y pudo hacer realidad el objetivo de tener su propia agencia en Arroyo Seco, Santa Fe. El 16 de octubre de ese año nació Andrés Acoroni VyT .

Desde el comienzo, la propuesta se apoyó en la atención personalizada y en el acompañamiento de cada pasajero. Diez años después, la agencia celebra una década de actividad con una cartera de clientes que fue creciendo a partir de esa forma de trabajo y de la confianza construida viaje tras viaje.

La empresa organiza viajes individuales para jóvenes y familias, además de salidas grupales a destinos de Argentina y del exterior. Para desarrollar sus propuestas trabaja junto a operadores turísticos nacionales e internacionales, una red de colaboración que permite ofrecer distintas alternativas y servicios.

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La confianza, una parte fundamental del viaje

Para Acoroni, el trabajo no termina cuando se concreta una reserva. El acompañamiento continúa durante las distintas etapas del viaje, con atención a los detalles y disposición para resolver las necesidades que puedan surgir.

Esa manera de entender la actividad se resume en el lema que identifica a la agencia: “cumplir sueños”. La frase expresa una idea que va más allá de elegir un destino o contratar un paquete turístico. Cada viaje responde a una expectativa particular: unas vacaciones familiares, una primera experiencia en el exterior o la posibilidad de conocer finalmente ese lugar que durante años estuvo entre los planes pendientes.

La honestidad, la credibilidad y el trato cercano son valores que Acoroni destaca como parte de su trabajo cotidiano. En una actividad que exige coordinar múltiples servicios y proveedores, la experiencia acumulada y los vínculos con colegas y operadores también forman parte de las herramientas que sostienen el proyecto.

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Una trayectoria que sigue en movimiento

A diez años de la apertura de la agencia, el aniversario invita a mirar el camino recorrido desde aquella primera experiencia laboral en 1989 hasta la consolidación de un emprendimiento propio. Una trayectoria construida con aprendizajes, relaciones profesionales y, sobre todo, con la convicción de que detrás de cada reserva hay una expectativa que merece ser atendida.

Hoy, Andrés Acoroni VyT celebra una década de actividad y se prepara para seguir sumando destinos e historias. El objetivo continúa siendo el mismo que impulsó el proyecto desde sus comienzos: acompañar a cada pasajero para que la experiencia de viajar empiece mucho antes de partir y permanezca en los recuerdos que deja el regreso.