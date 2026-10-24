El río, la cultura y los sabores ponen a Rosario en el mapa turístico mundial

La ciudad fue incluida entre los destinos tendencia en 2027 en una selección de Booking.com que reconoce propuestas urbanas más allá de los circuitos clásicos

La ciudad ofrece arquitectura neogótica y experiencias vinculadas al misterio, más allá de lo tradicional.

Rosario suma una nueva oportunidad de proyección internacional . Booking.com incluyó a la ciudad entre los diez destinos que serán tendencia turística en 2027 . Es la única representante argentina de una selección que también reúne a Goiânia , en Brasil, y Asunción , en Paraguay, junto con ciudades de Europa, Asia y Oceanía.

La distinción pone en primer plano algunos de los atractivos que definen la identidad local , desde los paseos junto al Paraná hasta la gastronomía y la vida cultural. Pero la presentación de la plataforma también destaca una faceta menos habitual: la arquitectura de rasgos góticos y las experiencias vinculadas con historias y recorridos relacionados con el misterio.

En su descripción, Booking.com presenta a Rosario como una ciudad creativa y distendida , con una propuesta urbana diferente de la que suele asociarse con Buenos Aires . La costanera ocupa un lugar central: los fines de semana, ciclistas, familias, puestos de comida y expresiones artísticas espontáneas comparten el paseo frente al río.

También sobresale Pichincha , con sus bares, restaurantes, música y galerías independientes. El Mercado del Patio , por su parte, reúne productos regionales y sabores ligados al territorio, desde pescados de río hasta quesos y empanadas.

Pichincha es un atractivo punto de encuentro para aquellos que quieren disfrutar de buenos bares y restaurantes.

La reseña recuerda además que Rosario es la ciudad natal de Ernesto Che Guevara y Lucio Fontana, dos figuras reconocidas internacionalmente. Estas referencias conectan la experiencia turística con la historia y la cultura local.

El atractivo de lo inesperado

El patrimonio arquitectónico y las propuestas relacionadas con el misterio ofrecen otra posibilidad para diversificar la oferta. En sus predicciones para 2027, Booking.com identifica el interés por experiencias vinculadas con el terror, las leyendas y los lugares que despiertan curiosidad.

En Rosario, la arquitectura neogótica de la parroquia Santa Rosa de Lima y el cementerio El Salvador pueden aportar elementos para recorridos temáticos. La propuesta permite sumar nuevas formas de conocer la ciudad, más allá de sus paseos tradicionales.

El cementerio El Salvador ofrece visitas guiadas para quienes quieran recorrerlo y ver su arquitectura.

De la visibilidad a las visitas

La selección se anunció el 14 de octubre junto con la undécima edición de Travel Predictions, el informe anual de Booking.com sobre las preferencias de los viajeros. Sin embargo, la lista de destinos se elaboró a partir de reservas registradas en la plataforma. Para integrarla, cada ciudad debía figurar entre las mil más reservadas durante el primer semestre de 2026; luego se consideró el crecimiento interanual, con ajustes para asegurar diversidad geográfica. La empresa no publicó las cifras individuales, por lo que el reconocimiento no permite medir cuánto creció el interés por Rosario ni anticipar futuras llegadas.

La distinción coincide con una evolución favorable del turismo local. Según el Ente Turístico Rosario (ETUR), en 2025 la ciudad recibió más de 2,4 millones de visitantes, un 20 % más que en 2024. El movimiento generó un impacto económico estimado en $171.900 millones y una ocupación hotelera promedio del 50 %.

El municipio también busca ampliar la llegada de viajeros internacionales mediante la conexión aérea directa con Madrid y acciones de promoción ante agencias españolas.

La inclusión en una selección global ofrece una oportunidad para ganar visibilidad, pero el desafío será convertir esa exposición en visitas concretas. La conectividad, el alojamiento y una oferta capaz de combinar río, cultura y gastronomía serán claves para atraer a nuevos viajeros.