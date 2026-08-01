República Dominicana, un viaje con muchos destinos

Desde las playas de Punta Cana hasta calles históricas de Santo Domingo y los paisajes naturales de sus islas: un país con alternativas para distintos viajeros

Hay destinos que parecen resumirse en una postal. República Dominicana suele aparecer en el imaginario como un rincón de playas de arena blanca, mar turquesa y palmeras inclinadas sobre la costa. Pero basta con salir de esa primera imagen para descubrir un país que cambia de paisaje a cada paso: ciudades con siglos de historia, pueblos costeros, reservas naturales y una cultura que se disfruta tanto en sus calles como en su gastronomía.

Lo mejor es que no hace falta elegir entre una cosa y otra. En un mismo viaje es posible caminar por escenarios donde comenzó parte de la historia de América, navegar hacia islas de aguas transparentes o simplemente dejar que el tiempo transcurra frente al mar. Esa diversidad es una de las grandes razones por las que muchos viajeros deciden regresar.

Donde comenzó la historia de América

Antes de entregarse al ritmo pausado del Caribe, vale la pena hacer una escala en Santo Domingo. Su Zona Colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, conserva edificios que marcaron el nacimiento de la primera ciudad europea permanente en el continente americano.

Caminar por sus calles empedradas es descubrir fortalezas, iglesias centenarias y construcciones que hablan de los primeros capítulos de la historia americana. Allí se encuentra la Catedral Primada de América, considerada la primera catedral del continente, además de plazas, museos y restaurantes que le dan vida a un barrio donde pasado y presente conviven naturalmente.

Historia, naturaleza y playas cristalinas se entremezclan en los paisajes del país caribeño.

Al caer la tarde, el Malecón ofrece una de las mejores postales de la capital: el mar Caribe como escenario, la música como protagonista y una ciudad que muestra su identidad más auténtica.

El Caribe que todos imaginan

Después llega el paisaje que convirtió a República Dominicana en uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos. Punta Cana despliega kilómetros de playas bordeadas por cocoteros, arenas claras y un mar que cambia de tonalidad con la luz del día.

Pero reducirla solo a sus playas sería quedarse con una parte de la historia. El destino ofrece una combinación de descanso, naturaleza y experiencias: excursiones en catamarán, deportes acuáticos, paseos hacia bancos de arena, parques naturales y una variada propuesta gastronómica. Su infraestructura turística permite encontrar alternativas tanto para quienes buscan desconexión absoluta como para quienes prefieren sumar actividades durante la estadía.

El país ofrece playas, historia, cultura y naturaleza, ideal para diversos viajeros.

Además, su ubicación la convierte en una excelente base para descubrir otros rincones del país y entender que República Dominicana es mucho más que un único paisaje.

>> Leer más: Europa, el continente que se vuelve Navidad

Mucho más que un destino de playa

A poco más de una hora de Punta Cana, Bayahíbe y La Romana muestran una versión más tranquila del Caribe dominicano. Desde allí parten las excursiones hacia Isla Saona, integrada al Parque Nacional Cotubanamá, donde playas prácticamente vírgenes, palmares y piscinas naturales forman una de las postales más famosas del país.

Durante la navegación aparece uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria: observar grandes estrellas de mar sobre el fondo arenoso de aguas cristalinas. Una escena sencilla, pero difícil de olvidar.

La región combina playas paradisíacas con excursiones a islas como Saona y actividades acuáticas.

La región también es un punto destacado para quienes disfrutan del snorkel y el buceo, gracias a sus arrecifes coralinos y a la enorme biodiversidad que habita bajo el mar.

República Dominicana tiene la capacidad de ofrecer varios viajes en uno. Historia, playas, naturaleza, música y gastronomía se combinan en un destino que supera la imagen clásica del Caribe y que, una vez conocido, suele dejar una certeza: todavía queda mucho por descubrir.

República Dominicana, un país en capas. Playas de postal, ciudades con más de cinco siglos de historia, islas donde el tiempo parece detenerse y una cultura que se descubre en cada plato, cada ritmo y cada conversación. La riqueza del destino está justamente en esa combinación: no ofrece una sola experiencia, sino muchas formas diferentes de vivir el Caribe.

La Zona Colonial, Patrimonio de la Humanidad, exhibe la historia del continente.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario hay vuelos directos a Punta Cana operados por Arajet, la aerolínea dominicana. También se puede volar por Copa Airlines y Latam, con conexiones en Panamá y Perú.

Cuándo ir

La mejor época para viajar va de diciembre a abril, cuando predominan los días secos y las temperaturas resultan más agradables, aunque el clima tropical permite disfrutar del destino durante todo el año.

Tips de viaje