Europa, el continente que se vuelve Navidad
La Capital

Europa, el continente que se vuelve Navidad

La Capital | Turismo | Europa

Plazas iluminadas, ferias tradicionales y antiguos rituales convierten el invierno europeo en una experiencia diferente

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

25 de julio 2026 · 07:00hs

El momento en el que el sol empieza a esconderse marca también el comienzo del espectáculo. Las luces se encienden una tras otra sobre las fachadas centenarias, el aire huele a canela, manteca y pan recién horneado, y una nube de vapor se escapa de las tazas de Glühwein, el tradicional vino caliente especiado que ayuda a combatir el frío. En algún rincón de la plaza un coro entona villancicos, mientras familias, viajeros y vecinos caminan sin apuro entre pequeños puestos de madera. Así empieza la Navidad en buena parte de Europa: no detrás de una vidriera, sino en la calle.

Durante varias semanas, grandes ciudades y pequeños pueblos recuperan una tradición que atraviesa generaciones. Mucho antes de convertirse en una atracción turística, los mercados navideños surgieron en la Edad Media como ferias donde los habitantes se abastecían antes de que llegue el invierno. Con el paso del tiempo dejaron de ser solamente un lugar para comprar alimentos o utensilios y se transformaron en espacios de encuentro donde la gastronomía, la música y las artesanías terminaron convirtiéndose en protagonistas.

Speacieal Tours diseñó nuevos circuitos turísticos pensados para viajeros que buscan despedir el año de una manera diferente.

Special Tours reinventa la temporada navideña

La Patagonia argentina es una de las regiones donde la montaña es la verdadera protagonista.

De la Cordillera a la Patagonia: cinco formas de vivir la nieve en Argentina

Donde la historia se mezcla con el aroma del invierno

Alemania sigue siendo uno de los mejores lugares para descubrir ese origen. En Núremberg, Dresde o Múnich, las plazas históricas reciben cientos de puestos decorados con ramas de pino, guirnaldas y luces cálidas. Entre adornos de vidrio soplado, figuras de madera talladas a mano y juguetes artesanales, todavía trabajan familias que mantienen oficios transmitidos de generación en generación. No es raro detenerse varios minutos frente a un artesano que pinta una esfera para el árbol con la misma paciencia con la que lo hacían sus abuelos décadas atrás.

Del otro lado del Rin, la Alsacia francesa parece competir con los cuentos infantiles. Colmar, Riquewihr, Eguisheim o Estrasburgo conservan un entramado de calles estrechas y casas de madera que en diciembre adquiere un encanto especial. Las ventanas rebosan de coronas, cintas y estrellas iluminadas; las panaderías exhiben montañas de bredele, las tradicionales galletas alsacianas, y cada esquina invita a detenerse unos minutos para contemplar una escena distinta. Más que recorrer un mercado, aquí la sensación es caminar por un escenario donde la Navidad forma parte de la vida cotidiana.

Ciudades que cambian de ritmo durante unas semanas

Viena propone otro ritmo. La elegancia de sus palacios y avenidas se combina con mercados donde el perfume del ponche caliente y las almendras caramelizadas acompaña el recorrido. Frente al Ayuntamiento, cientos de personas pasean entre los puestos mientras una pista de patinaje reúne a chicos y grandes.

A pocas cuadras, los históricos cafés vieneses ofrecen un refugio perfecto para escapar del frío con una porción de torta Sacher o un apfelstrudel (uno de los pasteles más populares de Viena) recién horneado antes de volver a salir a las calles iluminadas.

El viaje puede continuar hacia Praga y Budapest, donde castillos, iglesias y puentes parecen multiplicar su belleza bajo la iluminación navideña, o llegar hasta los pueblos alpinos de Suiza, donde la nieve completa una postal que parece detenida en el tiempo. Sin embargo, el mayor recuerdo rara vez es un edificio famoso.

Suele ser el sonido de unas campanas anunciando el anochecer, el crujido de la nieve bajo los pies o el calor de una taza sostenida entre las manos mientras alrededor comienza a nevar.

Quizás esa sea la razón por la que cada diciembre miles de viajeros vuelven una y otra vez. No persiguen solamente las luces ni los mercados. Buscan vivir una tradición que se comparte en las plazas, descubrir costumbres que siguen intactas después de siglos y comprobar que, durante unas pocas semanas al año, Europa consigue transformar sus ciudades en escenarios donde la Navidad deja de ser una fecha del calendario para convertirse en una experiencia que se camina.

Datos útiles

Cómo llegar

Buenos Aires cuenta con vuelos hacia Madrid, Barcelona, París, Roma y Frankfurt, según la compañía aérea.

Tips de viaje

  • Llevar abrigo por capas: usar prendas térmicas como base, capas medias aislantes y un buen abrigo impermeable.
  • Calzado impermeable: llevar zapatillas o zapatos cómodos, abrigados y con suela antideslizante para la lluvia o la nieve.
  • Accesorios indispensables: llevar guantes, bufanda y un gorro que proteja las orejas.
  • Debido a que los días son más cortos, las actividades comienzan bien temprano por la mañana para aprovechar al máximo la luz solar.

Europa Navidad continente
Noticias relacionadas
El hotel cinco estrellas ofrece actividades recreativas, experiencias de bienestar y gastronomía local durante las vacaciones de invierno.

Iguazú en familia: una escapada con selva, bienestar y actividades para disfrutar sin apuro

La agencia rosarina brinda un acompañamiento personalizado en cada estadío del viaje.

Una historia familiar construida alrededor de los viajes

Llegan los sistemas Free Flow a accesos de la Costa Atlántica para agilizar viajes.

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

El ex bar Munich se renueva con la apertura del nuevo gimnasio en el subsuelo y la próxima inauguración del restaurante en la planta alta.

El exbar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del parque Urquiza

Ver comentarios

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal

El dato implica un crecimiento de alrededor del 10 por ciento en relación al mismo lapso de 2025. En total, se rescataron 118 animales, la mayoría perros

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal
Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe
Policiales

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo
Policiales

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Por Redaccion Comercial
La Capital

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas
La Ciudad

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura
La Ciudad

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs. Talleres por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Talleres por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Lo más importante
En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal
La Ciudad

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Ovación
River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central
Ovación

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central

Franco Colapinto recuperó vueltas en Hungría tras el mal viernes en una FP3 donde los Alpine siguen lejos

Franco Colapinto recuperó vueltas en Hungría tras el mal viernes en una FP3 donde los Alpine siguen lejos

Torneo del Interior: GER, Duendes y Estudiantes buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final

Torneo del Interior: GER, Duendes y Estudiantes buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final

Newells arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Newell's arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras
La Región

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Por Lucía Inés López
Zoom

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono
Información General

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina
El Mundo

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja
Policiales

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo
La Ciudad

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo

El consumo de cerdo en Argentina creció un 300% en dos décadas
Economía

El consumo de cerdo en Argentina creció un 300% en dos décadas

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco
Policiales

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor
Zoom

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 
La Ciudad

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 