Europa, el continente que se vuelve Navidad

El momento en el que el sol empieza a esconderse marca también el comienzo del espectáculo. Las luces se encienden una tras otra sobre las fachadas centenarias , el aire huele a canela, manteca y pan recién horneado, y una nube de vapor se escapa de las tazas de Glühwein , el tradicional vino caliente especiado que ayuda a combatir el frío. En algún rincón de la plaza un coro entona villancicos, mientras familias, viajeros y vecinos caminan sin apuro entre pequeños puestos de madera . Así empieza la Navidad en buena parte de Europa : no detrás de una vidriera, sino en la calle.

Durante varias semanas, grandes ciudades y pequeños pueblos recuperan una tradición que atraviesa generaciones . Mucho antes de convertirse en una atracción turística, los mercados navideños surgieron en la Edad Media como ferias donde los habitantes se abastecían antes de que llegue el invierno. Con el paso del tiempo dejaron de ser solamente un lugar para comprar alimentos o utensilios y se transformaron en espacios de encuentro donde la gastronomía, la música y las artesanías terminaron convirtiéndose en protagonistas.

Donde la historia se mezcla con el aroma del invierno

Alemania sigue siendo uno de los mejores lugares para descubrir ese origen. En Núremberg, Dresde o Múnich, las plazas históricas reciben cientos de puestos decorados con ramas de pino, guirnaldas y luces cálidas. Entre adornos de vidrio soplado, figuras de madera talladas a mano y juguetes artesanales, todavía trabajan familias que mantienen oficios transmitidos de generación en generación. No es raro detenerse varios minutos frente a un artesano que pinta una esfera para el árbol con la misma paciencia con la que lo hacían sus abuelos décadas atrás.

Del otro lado del Rin, la Alsacia francesa parece competir con los cuentos infantiles. Colmar, Riquewihr, Eguisheim o Estrasburgo conservan un entramado de calles estrechas y casas de madera que en diciembre adquiere un encanto especial. Las ventanas rebosan de coronas, cintas y estrellas iluminadas; las panaderías exhiben montañas de bredele, las tradicionales galletas alsacianas, y cada esquina invita a detenerse unos minutos para contemplar una escena distinta. Más que recorrer un mercado, aquí la sensación es caminar por un escenario donde la Navidad forma parte de la vida cotidiana.

Ciudades que cambian de ritmo durante unas semanas

Viena propone otro ritmo. La elegancia de sus palacios y avenidas se combina con mercados donde el perfume del ponche caliente y las almendras caramelizadas acompaña el recorrido. Frente al Ayuntamiento, cientos de personas pasean entre los puestos mientras una pista de patinaje reúne a chicos y grandes.

A pocas cuadras, los históricos cafés vieneses ofrecen un refugio perfecto para escapar del frío con una porción de torta Sacher o un apfelstrudel (uno de los pasteles más populares de Viena) recién horneado antes de volver a salir a las calles iluminadas.

El viaje puede continuar hacia Praga y Budapest, donde castillos, iglesias y puentes parecen multiplicar su belleza bajo la iluminación navideña, o llegar hasta los pueblos alpinos de Suiza, donde la nieve completa una postal que parece detenida en el tiempo. Sin embargo, el mayor recuerdo rara vez es un edificio famoso.

Suele ser el sonido de unas campanas anunciando el anochecer, el crujido de la nieve bajo los pies o el calor de una taza sostenida entre las manos mientras alrededor comienza a nevar.

Quizás esa sea la razón por la que cada diciembre miles de viajeros vuelven una y otra vez. No persiguen solamente las luces ni los mercados. Buscan vivir una tradición que se comparte en las plazas, descubrir costumbres que siguen intactas después de siglos y comprobar que, durante unas pocas semanas al año, Europa consigue transformar sus ciudades en escenarios donde la Navidad deja de ser una fecha del calendario para convertirse en una experiencia que se camina.

Datos útiles

Cómo llegar

Buenos Aires cuenta con vuelos hacia Madrid, Barcelona, París, Roma y Frankfurt, según la compañía aérea.

Tips de viaje

Llevar abrigo por capas: usar prendas térmicas como base, capas medias aislantes y un buen abrigo impermeable.

Calzado impermeable: llevar zapatillas o zapatos cómodos, abrigados y con suela antideslizante para la lluvia o la nieve.

Accesorios indispensables: llevar guantes, bufanda y un gorro que proteja las orejas.