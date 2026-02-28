La Capital | Turismo | Caviahue

Caviahue, el paraíso termal de la Patagonia que conquista al mundo

Este pequeño pueblo fue distinguido por la Organización Mundial del Turismo como Best Tourism Village por su cuidado ambiental y turismo sostenible

28 de febrero 2026
En la Patagonia, destinos espectaculares como Bariloche, San Martín de los Andes o Villa La Angostura concentran buena parte de la atención turística. Sin embargo, hay rincones menos difundidos que sorprenden por su naturaleza virgen y su encanto singular, y que los lugareños protegen celosamente como verdaderos secretos.

Uno de esos tesoros es Caviahue, un pequeño pueblo ubicado en pleno corazón de la Cordillera de los Andes, caracterizado por su calma y su conexión con la naturaleza. Se encuentra a unos 360 kilómetros de Neuquén capital y a 1.600 metros sobre el nivel del mar, un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad, silencio y paisajes diferentes a los que ofrecen los destinos más concurridos de la región.

Con poco más de 1.000 habitantes, según el censo 2022, Caviahue posee como distintivo al Volcán Copahue, activo y cuidadosamente monitoreado. La zona entrelaza belleza natural, aire puro y un entorno que permite desconectarse del ritmo urbano.

Los visitantes pueden recorrer la Laguna Hualcupen, de agua dulce, o el Lago Caviahue, una cuenca de aguas ácidas, y disfrutar de las Termas de Copahue, uno de los spa naturales al aire libre más importantes del mundo, donde las lagunas de azufre ofrecen un efecto revitalizante para cuerpo y mente.

Los amantes de la aventura pueden entrar en el bosque de Araucarias Milenarias, con ejemplares que superan los 1.000 años, un recorrido que combina historia natural, biodiversidad y paisajes que parecen detenidos en el tiempo. Además, hay rutas de trekking que permiten explorar rincones menos conocidos del volcán, senderos para avistaje de aves y espacios pensados para el turismo de bajo impacto.

La distinción para Caviahue

La Organización Mundial del Turismo reconoció a Caviahue al incluirlo en su lista de Best Tourism Villages, un ranking internacional que no premia lujo, infraestructura hotelera ni gastronomía, sino la preservación del paisaje y el compromiso con el medio ambiente. La distinción resalta la convivencia segura del pueblo con el volcán activo, la protección de la biodiversidad, especialmente de las araucarias, y un desarrollo turístico planificado para respetar los ecosistemas.

El reconocimiento también destaca la promoción de actividades sostenibles, como trekking, esquí y avistaje de aves, que permiten disfrutar del entorno sin alterarlo. Caviahue fusiona, de este modo, experiencias de naturaleza y aventura con responsabilidad ambiental, algo que cada vez más turistas valoran al elegir destinos.

La arquitectura del pueblo, basada en madera y piedra, suma calidez al recorrido: los visitantes se sienten acogidos por sus habitantes y por un entorno que conserva la esencia de la Patagonia. En este lugar no hay shoppings, grandes hoteles ni edificios imponentes; la experiencia se centra en el paisaje, la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza.

Durante el invierno, la nieve transforma Caviahue en una postal de ensueño. El blanco cubre calles, techos y senderos, y permite esquiar entre pehuenes, ofreciendo imágenes únicas que combinan deporte, paisaje y serenidad. Los paisajes cambian con las estaciones, pero la sensación de aislamiento y de paz permanece intacta durante todo el año.

En definitiva, Caviahue es un destino que combina aguas termales, naturaleza virgen y compromiso ambiental, confirmando su lugar como un tesoro patagónico que sigue esperando a quienes buscan un contacto auténtico con el sur argentino. Este reconocimiento internacional no hace más que ponerlo en el mapa, pero su verdadera magia permanece intacta.

