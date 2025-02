Punta Cana: el paraíso tropical que todos quieren descubrir

Con su impresionante naturaleza, es un refugio ideal que no solo cautiva por su belleza, sino también por la calidez de su gente y su vibrante cultura.

Hay lugares en el mundo que tienen la capacidad de hacer olvidar todo por unos días. Son mágicos, dejan huellas, tienen un encanto único y se intenta volver cada vez que se puede. No son muchos los destinos que conjugan esas sensaciones, que hacen palpitar al viajero. Uno de esos espacios de ensueño es Punta Cana .

Situada al este del país, Punta Cana es también el lugar donde el Mar Caribe toca y acaricia al Océano Atlántico. Con más de 50 kilómetros de arena blanca y fina, una de las costas más extensas del Caribe-, es un destino paradisíaco que despierta todos los sentidos, que ofrece descanso y relajación, pero también aventura, un encuentro con la historia, cuidada gastronomía y deportes.

Hacer turismo en este lugar es una experiencia emocionante de principio a fin. Es un destino con fantásticos paisajes y tesoros naturales por todos lados, pero, también, mucha diversión que va desde las excursiones para conocer la fauna local hasta los deportes acuáticos para los más aventureros. Hay tantas opciones que no se sabe por dónde empezar.

¿Por qué visitar Punta Cana?

Uno de los encantos de hacer turismo en este paraíso natural es que el viajero se siente como en casa. El lugar transmite tanta tranquilidad y paz que no se pueden certificar con imágenes o describirlas con palabras. Hay que vivirlo. No obstante, no hay que dejarse llevar solo por esa sensación, puesto que tiene mucha diversión que ofrecer al visitante.

A continuación, algunas de las razones por las cuales Punta Cana se ha convertido no sólo en el paraíso vacacional de muchas familias, sino también en uno de los sitios más elegidos del Caribe por los argentinos.

001-001-repDominicana.jpg Las playas de Punta Cana son conocida por su arena blanca y su agua cristalina.

Playas exóticas

El placer de hacer turismo en esta región tiene mucho que ver con su ubicación excepcional en la costa oriental de República Dominicana. No hay duda de que este destino alberga algunas de las playas más hermosas del mundo. Una de las excursiones más recomendables es visitar la Isla Saona, donde maravillan sus playas de aguas cristalinas, vegetación exuberante y un verdadero espectáculo de vida silvestre.

Como buen símbolo del Caribe, Punta Cana es un destino que deslumbra con sus playas de ensueño, perfectas para visitar en prácticamente cualquier época del año gracias a su verano eterno.

Cuenta con once playas certificadas con la Bandera Azul, galardón que otorga desde 1987 la Fundación Europea de Educación Ambiental, lo que permite constatar la preservación de un privilegiado entorno natural y el apoyo al turismo sostenible.

Actividades acuáticas

En busca de un poco más de emoción, hay una amplia oferta de actividades acuáticas. Siempre hay algo para hacer en este destino. Una recomendación es que el itinerario incluya una visita a Hoyo Azul, un famoso cenote que es el retrato perfecto de los tesoros naturales ocultos de Dominicana. Tras atravesar sus senderos ecológicos, llegará a un rincón vibrante, pero a su vez sereno y tranquilo.

También existe la opción de realizar un tour en jet-ski desde Punta Cana a Miches -una de las nuevas joyas del Caribe-, una excursión para ver a las ballenas jorobadas en Samaná o un crucero con snorkel. Aquellos que deseen disfrutar de una experiencia inolvidable en las profundidades deben probar la excursión Scuba Doo y las actividades de buceo en Isla Catalina.

Una fiesta de sabores

Es imposible hablar de las bondades de Punta Cana sin hablar de su gastronomía. Solo hay palabras de admiración para semejantes manjares. Cada bocado que se prueba es un deleite para los sentidos, pero hay que dejarse sorprender por sus aromas. No importa si la elección se inclina hacia la cocina local, que mete de lleno en los aromas del Caribe y las costumbres de sus lugareños, o si se prefieren los platos más reconocidos de la gastronomía internacional. Cualquiera de las opciones es una fiesta de sabores.

Hospitalidad dominicana

Los dominicanos son conocidos por su amabilidad y apertura al turismo internacional. También se destacan por su contagiosa pasión por la vida. Ellos saben cómo tratar a los viajeros para hacerlos sentir en casa y garantizar que disfruten su estancia. Además, son muy cálidos gracias a su historia multicultural , marcada por un profundo sentido de cortesía y solidaridad.

Punta Cana es mucho más que un destino turístico; es un refugio de momentos inolvidables: desde sus playas exóticas hasta sus emocionantes actividades acuáticas y excursiones entre la naturaleza. Cada rincón ofrece experiencias únicas, con opciones que van desde la relajación hasta la aventura, en un lugar que sorprende por su diversidad y encanto.

004-001-repdominicana.jpg Los paisajes naturales también atraen a los turistas que buscan apreciar la belleza de sus rincones.

Para tener en cuenta

Cómo llegar

Desde Rosario hay un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas todos los viernes -hasta el 21 de marzo- que sale a las 15.10 de Fisherton y llega a Punta Cana a las 22.20. El regreso es ese mismo día a las 23.35 y llega al aeropuerto Islas Malvinas a las 8.45 del sábado. Después de esa fecha, el vuelo sigue operando, pero con escala en Buenos Aires.

Latam opera tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingos), con escala en Lima. Copa, en tanto, tiene al menos cinco frecuencias diarias, con conexión en Panamá.

Cuándo ir

Gracias a su verano eterno, se puede ir en cualquier época del año. Pero los mejores meses para visitar Punta Cana son entre diciembre y abril, ya que no es temporada de lluvias y las temperaturas son más cálidas.

Más info:

Turismo en República Dominicana - Sitio Oficial - GoDominicanRepublic.com