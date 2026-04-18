Postales: cinco destinos ideales para una salida otoñal

Con temperaturas más amables, menos lluvias en el norte y paisajes que se tiñen de rojo y dorado, la temporada invita a descubrir algunas áreas protegidas

El Parque Nacional Mburucuyá es un destino ideal para el contacto directo con la naturaleza.

El otoño se consolida como uno de los mejores momentos para el turismo de naturaleza en Argentina. El descenso térmico favorece actividades como senderismo y trekking , mientras los paisajes se transforman en una paleta de tonos rojizos, naranjas y amarillos .

En el norte, además, las lluvias comienzan a ceder, mejorando accesos y condiciones de los senderos, destacan desde la Administración de Parques Nacionales .

Ubicado en las laderas orientales de las sierras homónimas, este parque forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas (Unesco) y propone internarse en valles y quebradas de vegetación exuberante .

Cuenta con más de diez senderos para caminatas , ideales también para el avistaje de aves y fauna . Dispone de miradores, áreas recreativas, sanitarios y acampe libre .

Atravesado por la Ruta Provincial 38, también puede recorrerse en vehículo, con servicios turísticos en localidades cercanas como Calilegua, Libertador General San Martín y San Francisco del Valle.

Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes)

En plena depresión del Iberá, protege la convergencia de tres ecorregiones: Chaco Húmedo, Espinal y Selva Paranaense, lo que garantiza una notable biodiversidad.

El área alberga más de 300 especies y ofrece cuatro senderos que atraviesan distintos ambientes. Cuenta con espacios de picnic, recreación y acampe.

A pocos kilómetros, la localidad de Mburucuyá, reconocida como Cuna del Chamamé, suma un atractivo cultural con museos y circuitos dedicados a este género.

Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos)

Con el respiro que trae el otoño, este parque invita a recorrer senderos o lanzarse a navegar en kayak entre bosques ribereños y ambientes acuáticos.

007-003-NacionalPre-Delta El Parque Nacional Pre Delta protege un sector del valle de inundación del río Paraná donde se inicia el Delta.

Los recorridos atraviesan pastizales y sectores del Espinal, con gran presencia de aves. Dispone de acampe agreste gratuito con fogones y baños.

La cercanía con Diamante (a 4,5 kilómetros) amplía la oferta con actividades recreativas, náuticas y culturales.

Parque Nacional Los Arrayanes y Nahuel Huapi (Neuquén/Río Negro)

El bosque de arrayanes, con ejemplares de más de 650 años y hasta 15 metros de altura, ofrece un paisaje único de tonos verdes y canela.

La experiencia se complementa con el Parque Nacional Nahuel Huapi, que suma lagos, senderos y áreas recreativas.

En los alrededores, destinos consolidados como Bariloche, Villa La Angostura y Villa Traful garantizan infraestructura y servicios para una estadía completa.

007-004-LosArrayanesNahuelHuapi El Parque Nacional Los Arrayanes es una reserva natural única en el mundo en Neuquén.

Parque Nacional Tierra del Fuego (Tierra del Fuego)

El parque más austral del país combina bosques andino-patagónicos con el encuentro entre la Cordillera y el Canal de Beagle.

Durante el otoño, las lengas tiñen el paisaje de rojo, generando una postal característica del sur argentino.

Ofrece senderos de distinta dificultad, excursiones náuticas, áreas recreativas y propuestas gastronómicas. Para quienes prefieran no acampar, Ushuaia funciona como base con amplia oferta turística.

Entre selvas, humedales, ríos y montañas, el otoño se presenta como la excusa perfecta para salir a explorar el país desde una perspectiva diferente.