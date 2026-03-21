Ocho pueblos argentinos buscan un lugar entre los mejores del mundo

Participarán del programa Best Tourism Villages de la ONU, que distingue a comunidades por su identidad, su entorno natural y su desarrollo sostenible

Los pueblos buscan un lugar en el programa Best Tourism Villages de la ONU, que distingue a comunidades por su identidad, su entorno natural y su desarrollo turístico sostenible.

Argentina vuelve a participar en una de las competencias turísticas más prestigiosas a nivel global. La Secretaría de Turismo y Ambiente anunció una nueva edición del programa Best Tourism Villages , impulsado por ONU Turismo, en el que ocho pueblos del país serán seleccionados para representar al país en 2026.

La iniciativa reconoce a pequeñas localidades rurales que preservan su identidad cultural, sus paisajes naturales y su estilo de vida comunitario , al mismo tiempo que desarrollan propuestas turísticas sostenibles. Los destinos elegidos competirán con pueblos de todo el mundo que comparten estas características.

El desafío para Argentina es importante. En la edición anterior del certamen, dos pueblos del país lograron entrar en la lista global de los mejores destinos rurales del planeta: Maimará, en la provincia de Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes , lo que posicionó a ambos lugares en el mapa turístico internacional.

El programa Best Tourism Villages fue creado por ONU Turismo con el objetivo de identificar y promover pueblos que utilizan el turismo como una herramienta de desarrollo local y preservación cultural .

La iniciativa distingue a comunidades que logran combinar tradición, identidad y crecimiento económico de manera sostenible.

Un programa que pone en valor a los pueblos

El programa Best Tourism Villages fue creado para promover destinos donde el turismo funcione como herramienta de desarrollo local y preservación cultural.

La distinción reconoce comunidades que logran combinar:

• Tradición e identidad local.

• Crecimiento económico sostenido.

• Desarrollo turístico responsable.

En esa línea, también se evalúa el compromiso con la sostenibilidad en sus dimensiones ambiental, social y económica.

Qué se tiene en cuenta para participar

Para formar parte de la convocatoria, las localidades deben cumplir con ciertos criterios:

• Tener menos de 15.000 habitantes.

• Estar vinculadas a actividades tradicionales como agricultura, ganadería o pesca.

• Conservar su patrimonio cultural y natural.

Además, el proceso analiza otros aspectos considerados clave:

• Calidad de la oferta turística.

• Participación de la comunidad.

• Impacto del turismo en la economía local.

Cómo será la selección

La elección de los ocho pueblos que representarán al país estará a cargo de un comité de profesionales de la Secretaría de Turismo y Ambiente, que evaluará las postulaciones presentadas por los municipios interesados.

Cada provincia podrá presentar más de una precandidatura, siempre con el aval del área de Turismo correspondiente. El plazo para inscribirse vence el 30 de abril. Una vez definidos, los destinos serán elevados a ONU Turismo para la evaluación internacional.

Más allá de la competencia

Las localidades que no resulten ganadoras también pueden recibir apoyo. Aquellas que demuestren potencial para mejorar su propuesta turística podrán ser incorporadas al programa “Upgrade”, que brinda asistencia técnica para fortalecer sus estándares de sostenibilidad y desarrollo.

En un contexto donde el turismo rural gana protagonismo a nivel global, la iniciativa vuelve a poner el foco en pequeños pueblos argentinos que combinan naturaleza, historia y tradiciones vivas, y encuentran en su identidad una oportunidad para proyectarse al mundo.