Free Way presentó novedades y celebró sus 40 años en el marco del Workshop de Arav

Con lanzamientos y la conmemoración de un nuevo aniversario, la operadora rosarina reforzó su vínculo con las empresas del sector y las agencias de viajes de la región

Free Way sigue creciendo en la región y posicionándose como una operadora líder en viajes.

En el marco del 75° Workshop de Arav , Free Way participó de una nueva edición del encuentro más importante del trade turístico de la región, donde presentó sus novedades y reforzó su vínculo con agencias de viajes y profesionales del sector.

La operadora estuvo acompañada por aliados estratégicos como Meliá Hotels International y las navieras Princess Cruises, Costa Cruceros y Royal Caribbean , generando un espacio de intercambio comercial que permitió compartir productos, tendencias y oportunidades de negocio con los agentes de viajes presentes.

El evento también fue el marco elegido para destacar un hito clave en la historia de la compañía: sus 40 años de trayectoria en el mercado. Bajo el lema “40 años conectando destinos y creando experiencias” , Free Way puso en valor su evolución dentro de la industria y su consolidación como uno de los actores relevantes del sector mayorista.

La participación en el workshop reforzó, además, el vínculo de Free Way con las agencias de viajes, en un contexto donde la cercanía, la capacitación y el desarrollo conjunto se consolidan como pilares estratégicos.

Nuevos productos y experiencias para 2026

En ese contexto, la operadora presentó una de sus principales novedades para la próxima temporada: una propuesta de chárter para la Fórmula 1 en Brasil 2026, con salida directa desde Rosario en vuelos de GOL.

Se trata de un producto diseñado como experiencia integral, que incluye vuelos, alojamiento, entradas y traslados, orientado a acercar este tipo de eventos internacionales a un público más amplio, con una operación centralizada a través de agencias de viajes.

La propuesta se inscribe en una tendencia creciente del mercado: la búsqueda de experiencias turísticas combinadas con grandes eventos deportivos, donde la logística y la planificación se resuelven en un único paquete.

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Un workshop que consolida su peso en el sector

En paralelo, la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav) celebró una nueva edición de su tradicional workshop, que volvió a registrar una alta convocatoria y un fuerte nivel de participación profesional.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones Metropolitano y reunió a más de 100 empresas del sector y a una amplia concurrencia de agentes de viajes de Rosario y la región, consolidando al evento como uno de los más relevantes del interior del país.

“Estamos muy felices con los resultados de esta nueva edición. Trabajamos para que el evento sea lo más abarcativo posible”, expresó Carmen Abad, presidenta de Arav, quien destacó además el crecimiento sostenido del workshop en cada edición.

Con más de 1.600 profesionales presentes -que marcó un récord-, la jornada volvió a consolidarse como un espacio estratégico para la actualización, el networking y la generación de negocios dentro de la industria turística.

El turismo y la era de los grandes eventos

En los últimos años, el turismo vinculado a grandes eventos deportivos y culturales se consolidó como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria.

La combinación entre viaje, experiencia y evento en un mismo producto responde a un cambio en el comportamiento del viajero, que ya no busca únicamente destinos, sino vivencias completas que integren planificación, logística y acceso a experiencias difíciles de replicar de manera individual.

En ese escenario, propuestas como paquetes para la Fórmula 1 en Brasil, recitales internacionales o competencias deportivas de alto impacto se inscriben en una lógica donde el valor agregado está en la experiencia global más que en el destino en sí mismo.

A nivel regional, este fenómeno también encuentra correlato en eventos de menor escala internacional, pero de fuerte impacto local, como los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a Rosario como una de sus sedes y que se proyectan como uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de los últimos años para la ciudad.

En este esquema, las agencias de viajes y los operadores mayoristas cumplen un rol clave: ordenar la oferta, simplificar la logística y acercar productos que, de manera individual, serían de difícil acceso para el pasajero promedio.