Una pausa cerca de Rosario: escapadas de bienestar que invitan a bajar un cambio

En Un Alto en la Huella, un hotel boutique en San Antonio de Areco, el descanso se convierte en experiencia y el tiempo adopta otro formato

Un hotel ideal para un escapada de relax, en contacto con la naturaleza.

En un contexto donde viajar ya no implica necesariamente ir más lejos sino hacerlo mejor, las escapadas de cercanía ganan protagonismo. A algo menos de dos horas de viaje de Rosario, San Antonio de Areco aparece como uno de esos destinos que combinan tradición, paisaje y calma. Allí, Un Alto en la Huella propone una experiencia pensada para frenar, respirar y reconectar.

Rodeado de naturaleza y con una impronta que prioriza el silencio y la atención personalizada, el hotel se posiciona como una opción de bienestar para escapadas de fin de semana, fines de semana largos o incluso para una pausa breve sin excusas.

Lejos del concepto tradicional de hotel spa, la propuesta no se organiza en actividades aisladas, sino en una lógica más integral. El descanso no se programa: se construye a partir de los ritmos del lugar, la calidad del entorno y la relación con quienes lo habitan.

La experiencia se apoya en cuatro pilares, confianza, bienestar, cuidado y tradición, que atraviesan desde la atención hasta los pequeños detalles cotidianos. El resultado es una estadía donde todo parece invitar a bajar un cambio sin necesidad de imponerlo.

Spa, rituales, agua y movimiento suave

El área de spa y wellness es uno de los ejes centrales. Piscina interior climatizada, hidromasajes, sauna húmedo y seco y una piscina exterior con solárium forman parte de un circuito pensado para el descanso físico.

A eso se suman actividades de bienestar guiadas, pensadas para renovar la energía de manera suave y consciente: caminatas por el entorno natural, prácticas de Chi Kung, nado dirigido y aquafuncional. Entre las propuestas más valoradas aparece la Ceremonia del Sol, un ritual de contemplación que invita a cerrar el día desde otro lugar.

Spa 2 Un Alto en la Huella invita a desconectarse de la rutina, en medio de un entorno de confort y naturaleza.

Espacios que invitan a quedarse

Las habitaciones, standard y suites, de Un Alto en la Huella son amplias, luminosas y confortables y con vistas abiertas al parque. Algunas cuentan con balcón privado, reforzando esa sensación de intimidad y contacto con el entorno.

En los espacios comunes, la lógica se repite: salas de estar, lobby con vista al jardín, sala de lectura, gimnasio y áreas de descanso que permiten elegir entre compartir o simplemente dejar pasar el tiempo sin apuro.

La orientación a un público adulto (mayores de 12 años) termina de definir el clima: silencio, tranquilidad y una experiencia pensada para quienes priorizan el descanso y la calidad de servicio. Por eso se convierte en un sitio ideal para parejas.

Cocina simple, sabores reales

La gastronomía acompaña esa misma idea. En el restaurante El Palenque, la propuesta se apoya en una cocina de raíz casera y regional, con productos frescos y de estación.

El desayuno, incluido en la estadía, suele convertirse en uno de los momentos más disfrutados: sin urgencias, con una mesa cuidada y el tiempo necesario para empezar el día de otra manera.

Escapadas que también encuentran lugar en la semana

Más allá del perfil turístico, el hotel también abre espacio al segmento corporativo. Durante la semana, el entorno natural y la infraestructura disponible permiten combinar reuniones, capacitaciones o jornadas de trabajo con momentos de bienestar.

ChatGPT Image May 8, 2026, 04_38_53 PM Una escapada para relajarse y disfrutar, a pocos km de Rosario.

El hotel cuenta con salón de eventos, espacios amplios y un entorno natural que favorece la concentración, la creatividad y el trabajo en equipo.

Una alternativa que suma valor a encuentros laborales que buscan salir del formato tradicional, incorporando pausa, aire libre y otra dinámica.

Una pausa que deja huella

Cerca, accesible y con una propuesta integral, la experiencia invita a algo cada vez más buscado: frenar sin irse demasiado lejos.

En tiempos de agendas cargadas, la posibilidad de hacer una pausa real —aunque sea breve— empieza a convertirse en un verdadero lujo.

Más info:

Dirección: Camino Ricardo Güiraldes 465 San Antonio de Areco

Web: https://unaltoenlahuella.com

Instagram: @unaltoenlahuella

Tel: +54 9 2326 43-4890

Mail: [email protected]