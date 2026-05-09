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Rumbo a Interlagos con Colapinto: la experiencia de vivir la Fórmula 1 desde adentro

El Gran Premio de San Pablo invita a vivir el automovilismo, con la posibilidad de seguir de cerca al argentino Colapinto en uno de los circuitos más relevantes

9 de mayo 2026 · 08:13hs
Viajar a Interlagos para ver a Colapinto en la Fórmula 1 es la oportunidad de vivir una experiencia deportiva de primer nivel.

Viajar a Interlagos para ver a Colapinto en la Fórmula 1 es la oportunidad de vivir una experiencia deportiva de primer nivel.

Cada año, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 se transforma en uno de los momentos más esperados del calendario. No es solo una carrera: es un espectáculo que combina velocidad, historia y una atmósfera única que convierte a San Pablo en el epicentro del automovilismo mundial.

En noviembre de 2026, los fanáticos argentinos tendrán una oportunidad especial de vivirlo en primera persona gracias a una salida grupal acompañada que integra automovilismo, turismo y una experiencia compartida. Y, para el público local, el viaje suma un atractivo determinante: la posibilidad de ver en acción a Franco Colapinto, hoy piloto titular del equipo Alpine.

En ese contexto, la cita en Interlagos, del 6 al 8 de noviembre, aparece como una ocasión ideal para verlo de cerca en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.

La pista paulista, reconocida por su trazado técnico y carreras impredecibles, vibra durante tres días con entrenamientos, clasificación y la gran carrera del domingo, en un entorno donde la adrenalina convive con un clima de fiesta permanente.

No por nada, el Gran Premio de Brasil ha sido elegido en varias ocasiones como uno de los mejores del calendario por los propios fanáticos.

Pero Interlagos es más que lo que sucede en pista: es el rugido de los motores en vivo, las maniobras al límite y la sensación de formar parte de un evento global.

Franco Colapinto, la gran atracción

Uno de los grandes atractivos para el público local será la presencia del argentino Franco Colapinto como piloto titular del equipo Alpine.

Tras su paso por Williams en 2024 y su consolidación en 2025, el piloto argentino atraviesa en 2026 su primera temporada completa desde el inicio, mostrando solidez, madurez y capacidad de adaptación. Su séptimo puesto en el último Gran Premio de Miami, logrado por rendimiento puro, reforzó el entusiasmo de los fanáticos.

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El pilarense llega consolidado a esta temporada 2026, luego de haber disputado 9 carreras con Williams en 2024 y 18 con Alpine en 2025. Este año lo encuentra como piloto titular desde la primera fecha, en un proceso de crecimiento sostenido que tuvo su punto más alto el último domingo con su séptimo puesto en el Gran Premio de Miami.

Su irrupción marca, además, el regreso argentino a la máxima categoría, un hito largamente esperado. En ese contexto, Interlagos aparece como el escenario ideal para verlo en acción: cercano, vibrante y con un clima latino que potencia el acompañamiento desde las tribunas.

>> Leer más: El contundente apoyo de Briatore a Colapinto: "Tiene el potencial de ser un gran piloto"

Interlagos: historia, emoción y leyenda

Hablar de Interlagos es hablar de historia. Inaugurado en 1940, el circuito fue escenario de definiciones memorables, maniobras audaces y carreras atravesadas por condiciones climáticas cambiantes.

Figuras como Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher y Lewis Hamilton dejaron su huella en este trazado desafiante, con subidas, bajadas y curvas que exigen lo mejor de pilotos y equipos.

Pero si algo distingue al Gran Premio de Brasil es su gente. La pasión del público brasileño —tan cercana a la argentina— convierte cada edición en una verdadera fiesta. Banderas, cánticos y una energía constante transforman la experiencia en algo único, incluso para quienes asisten por primera vez.

Viajar con todo resuelto

Las salidas grupales se consolidan como una de las formas más elegidas para asistir a eventos de esta magnitud. La propuesta permite acceder a una experiencia integral: vuelos, alojamiento, traslados y entradas, con la logística organizada de principio a fin.

El operador mayorista Free Way ofrece programas de 5 y 6 días para el Gran Premio de Brasil 2026, que incluyen acceso a las tres jornadas en pista, acompañamiento en destino y coordinación permanente.

Además, el itinerario contempla tiempo libre para recorrer San Pablo y complementar la experiencia con actividades fuera del circuito. Interlagos no se explica: se siente. Y en 2026, la emoción tendrá acento argentino.

“Fui a Interlagos en 2023 y es imposible compararlo con verlo por televisión. El sonido, el clima en las tribunas, la gente… Se siente una energía muy especial. Este año vuelvo, pero con un plus: ver a Franco (Colapinto). Creo que eso va a cambiar completamente la experiencia para los argentinos”, aseguró Martín R., viajero y fanático del automovilismo.

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