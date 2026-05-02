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Qué es el nocturismo, la tendencia que abre otra forma de viajar

Un fenómeno que crece en todo el mundo y propone descubrir destinos desde una perspectiva diferente, con experiencias menos convencionales

2 de mayo 2026 · 07:51hs
Cuando cae la noche

Cuando cae la noche, los destinos revelan su lado más mágico: luces naturales, silencio y experiencias que solo existen bajo las estrellas.

En un escenario en el que los viajeros buscan experiencias más auténticas, el turismo nocturno, o nocturismo, gana terreno como una de las tendencias más atractivas del momento. La propuesta es simple pero poderosa: cambiar la luz del día por el misterio de la noche y redescubrir destinos bajo otra atmósfera.

Lejos del bullicio y de las altas temperaturas, cada vez más personas eligen explorar paisajes cuando cae el sol. No se trata solo de una cuestión estética: también responde a nuevas formas de viajar, más ligadas a la contemplación, el silencio y el contacto con la naturaleza.

Una nueva forma de mirar los destinos

El nocturismo abarca todas aquellas actividades que se desarrollan bajo el cielo nocturno, especialmente en entornos naturales y alejados de la contaminación lumínica. Desde la observación de estrellas hasta excursiones en selvas o costas, la noche se convierte en el escenario principal.

El fenómeno abre un abanico amplio de experiencias. En el hemisferio norte, por ejemplo, destinos del Ártico permiten contemplar auroras boreales, mientras que en otras regiones del mundo la propuesta pasa por internarse en ecosistemas que, durante la noche, revelan otra dinámica y otras especies.

La diferencia no es menor: muchos paisajes cambian por completo cuando baja la luz. Los sonidos se intensifican, la temperatura desciende y la percepción se vuelve más sensorial, generando vivencias que difícilmente se replican durante el día.

Menos calor, más experiencias

El crecimiento del nocturismo también está atravesado por el cambio climático y la necesidad de adaptarse a temperaturas cada vez más extremas. Según datos de Booking.com, un 63% de los argentinos planeó realizar más actividades nocturnas para evitar el calor, mientras que el 60% buscó reducir la exposición al sol.

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En ese contexto, organizar salidas al atardecer o durante la noche no solo mejora la experiencia, sino que también permite un uso más eficiente del tiempo en destino.

El Caribe y la magia de la noche

Algunos de los escenarios más impactantes para el nocturismo se encuentran en el Caribe. En Bocas del Toro, la bioluminiscencia transforma el mar en un espectáculo hipnótico: millones de microorganismos reaccionan al movimiento y generan destellos azules que iluminan el agua.

A esto se suman expediciones nocturnas en parques naturales, donde es posible observar especies que permanecen ocultas durante el día, como perezosos, monos nocturnos o ranas arborícolas.

Otra experiencia inolvidable se vive en Isla Saona, famosa por su bahía bioluminiscente. Allí, nadar de noche se convierte en una escena casi irreal, donde cada movimiento deja una estela de luz.

Por su parte, Aruba se posiciona como un destino ideal para el astroturismo. Sus cielos despejados y la baja contaminación lumínica permiten observar estrellas con una claridad excepcional, en caminatas guiadas que invitan a reconectar con el universo.

Naturaleza, silencio y asombro

El nocturismo no solo propone actividades distintas: también invita a cambiar el ritmo del viaje. La noche impone otra cadencia, más pausada, donde el silencio y la contemplación ganan protagonismo.

Ya sea en una caminata bajo la luna, en una excursión en selvas o en una inmersión en aguas brillantes, la experiencia tiene algo en común: descubrir que, cuando el sol se apaga, el mundo no se detiene, simplemente se transforma.

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