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Motorhome: una nueva forma de viajar que suma una ruta con diez destinos

La primera red de asistencia para casas rodantes del país propone un recorrido por Córdoba con servicios gratuitos y lugares para disfrutar

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

8 de agosto 2026 · 07:00hs
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La naturaleza

La naturaleza, la gastronomía y los paisajes se viven a otro ritmo en los paisajes de Córdoba.

Viajar con la casa a cuestas, elegir el camino sin depender de horarios fijos y detenerse donde el paisaje invita son algunas de las razones que explican el crecimiento del turismo en motorhome. Una forma de recorrer el país que suma cada vez más seguidores y que combina libertad, contacto con la naturaleza y la posibilidad de armar itinerarios propios.

En ese contexto nació la Ruta del Motorhome, la primera red de asistencia para casas rodantes del país, que ya cuenta con diez paradas en Córdoba. La propuesta busca acompañar a quienes recorren la provincia sobre ruedas con espacios preparados para realizar tareas básicas de servicio y, al mismo tiempo, descubrir pueblos, paisajes y experiencias regionales.

La iniciativa reúne puntos gratuitos para viajeros que necesitan cargar agua potable, realizar descargas de aguas grises y negras o contar con espacios adecuados para el mantenimiento de sus vehículos. La red fue desarrollada junto con municipios, comunas y prestadores privados, con el objetivo de sumar infraestructura para una modalidad turística que continúa creciendo.

Una nueva perspectiva de Córdoba

Más allá de la asistencia técnica, la ruta funciona como una invitación a conocer Córdoba desde otra perspectiva: con tiempos propios y la posibilidad de transformar cada parada en parte de la experiencia.

Diez destinos para recorrer sobre ruedas

La primera etapa de la Ruta del Motorhome propone un recorrido por diez destinos con paisajes, actividades y atractivos diferentes.

Almafuerte, Complejo Piedras Moras

A orillas del lago Piedras Moras, combina playas y naturaleza con propuestas como kayak, pesca deportiva, buceo y paseos en bote.

Amboy, Plaza Vélez Sarsfield

Un pueblo serrano de ritmo tranquilo, con construcciones tradicionales, senderos y gastronomía regional.

Salsacate, Camping Municipal

Rodeado de cerros, volcanes y ríos cristalinos, es una opción para quienes buscan trekking, naturaleza y observación de aves.

Miramar de Ansenuza, Frente a Plaza Marchiquitos

La puerta de entrada a la laguna Mar Chiquita, uno de los grandes humedales salinos del mundo, con avistaje de aves y actividades náuticas.

Villa Tulumba, Balneario Municipal

Uno de los pueblos históricos de Córdoba, con espacios verdes, el río Suncho y la Laguna del Molle como atractivos.

Serrezuela, Polideportivo Municipal

Una parada para descubrir las termas de El Quicho, sabores regionales y un paisaje serrano poco explorado.

Achiras, Oficina de Turismo

Un destino que combina cerros, ríos y cascadas con una reconocida propuesta gastronómica basada en productos locales.

Los Reartes, Camping de Motorhome Las Acacias

En el Valle de Calamuchita, ofrece calles empedradas, construcciones históricas y actividades al aire libre.

Río Cuarto, Camping Municipal Villa del Sol

Además del espacio para motorhomes, permite sumar paseos urbanos, parques, lagos y propuestas culturales.

La Granja, Camping La Toma

Rodeada de sierras y vegetación, invita a disfrutar ollas naturales y toboganes de piedra formados por el río.

Viajar sin apuro, descubrir más

La Ruta del Motorhome propone una manera diferente de viajar: sumar kilómetros sin apuro, descubrir nuevos rincones y hacer que cada parada sea parte del recorrido.

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